Herzlich Willkommen auf unserem Blog über Urlaub in Kroatien. Hier finden Sie unsere Erfahrungen mit dem wirklichen Leben und den Arbeitsbedingungen in Kroatien. Einen großen Teil unserer Zeit sind wir unterwegs auf den kroatischen Straßen und erkunden alle interessanten historischen Städte und Orte sowie die Inseln Kroatiens. Bis heute haben wir die meisten Städte an der kroatischen Adriaküste besucht und hatten darüber hinaus das Vergnügen, die Inseln Brac, Korcula, Vis und Hvar sogar mehrmals besuchen zu können. Hier auf unserem Blog beschreiben wir die Ausflüge, die wir unternommen haben, und Sie können viele Fotos und Informationen zu den Städten und Inseln finden, die wir besucht haben. Das ist auch unser Ansatz: dass Sie Informationen aus erster Hand und aus unserer ganz persönlichen Erfahrung erhalten, auf deren Inhalt Sie sich verlassen können.

Wenn noch nie in Kroatien war auf Urlaub, empfehlen wir Ihnen erstmal Istrien oder Kvarner auszuprobieren, wenn diese Regionen Ihnen gefallen, Sollten Sie beim zweiten Urlaub in Kroatien, Dalmatien und die Dalmatische Inseln als Urlaubsdestination überlegen.

Ist es Preiswert in Kroatien? Eine Urlaub in Kroatien ist nicht generell günstig, aber es ist durch auch möglich ein Urlaub in Kroatien für relativ wenig Geld zu gestalten insbesondere wenn man ein bisschen Flexible ist.

Artikel von Morten Smalby