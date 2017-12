Hallo und willkommen in unserem Blog!

Wir sind eine dänische „Auswanderer“-Familie, die seit Anfang 2004 in der Stadt Split in Kroatien lebt. Damals haben wir uns entschieden, hier eine Firma zu gründen. Bevor wir nach Kroatien gingen, hatten wir bereits 9 ½ Jahre in Deutschland gelebt und waren somit auch daran gewöhnt, „Fremde“ zu sein, was uns vieles hier in Kroatien natürlich einfacher machte.

Zu Beginn unseres kroatischen Abenteuers haben wir beschlossen, dass meine Frau und die Kinder erst einmal zu ihrer Familie nach Dänemark gehen würden. Ich sollte in dieser Zeit versuchen, hier in Kroatien eine Firma zu gründen. Die Familie würde dann nachziehen, wenn alles gut läuft. Und so lebte ich 18 Monate abwechselnd in Kroatien und in Dänemark. Es war eine harte Zeit, jeweils 14 Tage hier in Split und 14 Tage bei meiner Familie in Dänemark und so entschieden wir uns im Oktober 2005 dafür, dass die Familie komplett hier nach Kroatien ziehen würde.

Eine Woche nach unserer Ankunft kamen Caroline und Ida, die damals 5 und 2 Jahre alt waren, in den örtlichen Kindergarten. Der erste Monat war schrecklich, die Kinder weinten fast jeden Tag, wenn wir sie zum Kindergarten brachten, und so hatten wir doch ernste Zweifel, ob wir hier bleiben würden. Aber diese Ängste waren unbegründet. Nachdem wir von unserem Weihnachtsurlaub in Dänemark zurückkamen, begannen die Kinder damit, erste Worte kroatisch zu sprechen. Nun ersetzte ein Lächeln das frühere Weinen am Morgen und zwei glückliche Kinder freuten sich auf ihre neuen Freunde im Kindergarten.

Das Jahr 2007 war ein weiterer Meilenstein. Caroline hatte das Alter erreicht, in dem sie eingeschult werden sollte. Wir mussten erneut abwägen, was das Beste für sie sein würde: Sollten wir hier bleiben und sie die Schule in Kroatien besuchen oder sollten wir zurückgehen, damit sie in Dänemark zur Schule zu gehen konnten. Wir informierten uns gut über das Schulsystem hier in Kroatien und als in Gesprächen mit dem Lehrer im Kindergarten sich herausstellte, dass Carolines Kroatisch so gut war, dass sie hier in Split in die Schule gehen könnte, haben wir beschlossen, es auszuprobieren. Heute ist Caroline in der 6. Klasse Ida in der 3. Klasse und beide lieben es, hier zur Schule zu gehen. Die haben beide sehr gute Lehrer und gute Klassenkameraden und für die Hausaufgaben haben die eine nette Lehrerin die beim uns vorbei schauen.

Und obwohl es zu Anfang nicht einfach für uns war, können wir nur sagen, dass letztendlich alles perfekt geklappt hat. Wir lieben den Lebensstil der Menschen hier, die langen Sommertage, vor allem aber lieben wir es, dass es uns hier möglich ist, viel Zeit für Reisen zu haben und Land und Leute zu entdecken. Wenn Sie sich etwas in unserem Blog umsehen, wissen Sie, was ich damit meine.

Wenn Sie eine Frage zu Kroatien und dem Leben hier in Kroatien haben, wenden Sie sich doch bitte direkt an uns: info(at)alleskroatien.com

Grüße aus Split

Ida, Caroline, Lene und Morten