Die Gegend von Zadar ist bekannt für kristallklares Meer, eine Vielzahl von kleinen Inseln und schöne Strände. Somit ist hier vor allem für die Liebhaber von natürlichen Sandstränden der perfekte Ort, um sich zu entspannen.

Strand Borik

Der Strand Borik ist nur 4 km vom Zentrum von Zadar entfernt und gehört zur Hotelanlage Borik. Ein Teil des Strandes besteht aus Sand, der andere aus Kies. Hier hat man sich völlig auf den Tourismus konzentriert und diesen ganzen Abschnitt neu gestaltet, so dass es angefangen von attraktiven Unterhaltungsangeboten für Kinder, wie Wasserrutschen und Spaßbecken, auch für die Erwachsenen zahlreiche Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. Westlich von Borik befindet sich die Ferienanlage Diklo. In diesem Stadtteil von Zadar gibt es auch die schönsten Häuser und Villen zu mieten.

Strand Kolovare

Der Strand Kolovare befindet sich im östlichen Teil von Zadar unmittelbar vor dem Hotel Kolovare. Der Strand ist sandig und es gibt auch betonierte Plateaus. Oberhalb des Strandes erstreckt sich eine Grünfläche, wo man an den heißen Sommertagen im tiefen Schatten von Bäumen Schutz vor der Sonne findet. Der Strand ist mit Duschen, Umkleidekabinen und Sanitär-Anlagen ausgestattet. In der Nähe des Strandes Kolovare gibt es einen gut ausgestatteten Einkaufsladen, Bars und Restaurants und direkt am Strand zieht eine beliebte Strandbar vor allem junge Menschen an, die Spaß und Bekanntschaften suchen.

Sandstrände in Nin

Die kleine und romantische Stadt Nin liegt 17 Kilometer von Zadar entfernt und ist bekannt für ihre schönen Sandstrände. Sie erstrecken sich entlang einer mehr als 7 km langen Bucht, die als die längste sandige Bucht an der Küste von Kroatien gilt. Diese Strände sind ideal für einen ruhigen Urlaub und für Familien mit kleinen Kindern.

Tags: Dalmatien, Strand