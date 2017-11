Pula ist die größte Stadt in Istrien und liegt gut geschützt in einer Bucht im südwestlichen Teil der istrischen Halbinsel. Die Stadt ist für ihr mildes Klima, sauberes Meer und für schöne Strände bekannt, von denen wir Ihnen hier die beliebtesten vorstellen möchten.

Strand Valkane

Der Strand Valkane liegt in der Nähe des Hotels Pula, zu dem auch das Sportzentrum Valkane gehört. Am Strand weht die Blaue Flagge, eine begehrte internationale Auszeichnung für saubere und gut zugänglich Strände. Ein Teil des Strandes ist sandig und sehr geeignet für Familien mit kleinen Kindern, der andere Teil des Strandes besteht aus betonierten Plateaus. Es gibt auch Abschnitte, die speziell für Menschen mit Behinderungen eingerichtet sind und einen leichten Zugang ins Meer ermöglichen. In der Nähe des Strandes findet man mehrere Cafes und Restaurants, so dass man an diesem Strand auch einen ganzen Tag verbringen kann. Besucher des Strandes haben die Wahl zwischen einer Vielzahl an sportlichen Aktivitäten wie Beach-Volleyball, Tennis, Fußball, sie können ein Boot oder Tretboot mieten oder einfach nur das glasklare Meerwasser genießen.

Kap Kamenjak und die Strände von Premantura

Das Kap Kamenjak befindet sich an der südlichsten Spitze der Halbinsel Istrien und ist Naturschutzgebiet. An diesem 30 Kilometer langen Küstenabschnitt findet man viele schöne kleine Buchten, Strände und Inseln. Das alles macht das Gebiet zur idealen Wahl für diejenigen, die Ruhe suchen und große Menschenmengen meiden wollen, die man so oft an den öffentlichen Stränden findet, vor allem während der Saison. Sandstrände findet man hier zwar nur wenige, doch ist die Küste mit ihren felsigen Abschnitten, die überwiegend flach ins Meer abfallen, auch für Familien mit Kindern gut geeignet. Kap Kamenjak ist ein bei Tauchsportlern sehr beliebtes Ziel, denn hier finden sie eine reiche Unterwasserwelt vor. Am südlichen Teil des Kaps gibt es starke Strömungen, weshalb man vor allem als ungeübter Schwimmer sehr vorsichtig sein sollte.

Strand Histria

Der mit der Blauen Flagge ausgezeichnete Strand Histria befindet sich in der touristischen Zone Verudela, 3 km von Zentrum in Pula, und erstreckt sich direkt unterhalb des Hotels Histria. In diesem Abschnitt gibt es noch viele andere schöne Strände, welche ideal sind für Familien mit kleinen Kindern. Weil es hier auch mehrere Hotels gibt, muss man davon ausgehen, dass die Strände in der Saison sehr gut besucht sind. Doch weil es auch jede Menge schattige Liegeplätze gibt, kann man gut den ganzen Tag an diesem Strand verbringen, zumal Sonnenschirme und Strandliegen gemietet werden können.

Strand Ambrela

Der Strand Ambrela liegt ebenfalls in der Ferienanlage Verudela. Es handelt sich um einen Sandstrand mit sehr gutem Zugang zum Meer, was ihn perfekt macht für Familien mit Kindern. Auch hier weht die Blaue Flagge als Zeichen für sehr gute Wasserqualität. Sie können am Strand Liegestühle und Sonnenschirme mieten und es gibt sowohl Umkleidekabinen als auch Duschen. In unmittelbarer Nähe findet man schattige Liegeplätze und für Erfrischungen sorgen zwei Sack-Bars.

Strand Gortanova Bucht

Der Strand in der Bucht Gortanova besteht aus Kies und hat einen einfachen Zugang zum Meer, so dass er perfekt geeignet ist für Familien mit kleinen Kindern. In der Nähe des Strandes befindet sich ein dichter Kiefernwald, der tiefen Schatten bietet. Unmittelbar an den Kiesstrand schließt sich ein felsiger Strandabschnitt an, der ideal ist für alle, die gerne Schnorcheln und Tauchen. Neben dem Strand befindet sich ein Café mit einem sehr guten Angebot an kühlen Getränken und Snacks.

Tags: Istrien, Strand