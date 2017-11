Etwas im Hinterland der kroatischen Küste, zwischen Bakarac und Novi Vinodolski, liegt das fruchtbare Tal Vinodol (Vallis vinearia ). In der felsigen und kargen Landschaft des Karstgebirges war hier früher die einzige Quelle, um die Menschen der Umgebung mit dem lebenswichtigen Trinkwasser zu versorgen. Heute hat sich Novi Vinodolski zu einem Touristenort entwickelt und ist ein bekanntes Reiseziel geworden. Die jährlich bis zu 2.500 Sonnenstunden sorgen für ein mildes und mediterranes Klima, so dass der Ort auch in der Vor- und Nachsaison beliebt ist .

Strände in Novi Vinodolski

Der Stadtstrand von Novi Vinodolski liegt neben dem Hotelkomplex Lisanj und besteht zum Teil aus Kies und zum Teil aus gepflasterten Liegeflächen. Der Zugang zum Meer ist gut und man findet Duschen, Toiletten und Umkleidekabinen. Sonnenschirme und Liegen können gemietet werden. Gleich neben dem Strand gibt es einen Volleyballplatz und einen Spielplatz im Sand. Wer sich im Urlaub gerne aktiv beschäftigt, findet eine ganze Reihe von Sport- und Freizeiteinrichtungen wie Tretboote, Jetski, Wasserski oder Parasailing…

Unterhalb des Hotels „The View“ gibt es einen schönen Kieselstrand von 1.500 Metern Länge und etwas weiter finden Sie noch fast unberührte Buchten. Am Strand kann man Liegestühle und Sonnenschirme mieten. Gleich neben dem Strand gibt es zwei Swimmingpools, von denen der obere ideal ist für Schwimmer. Das Wasser aus diesem Pool fließt hinab in einen zweiten Pool, in dem sich Düsen für eine Hydromassage befinden. Der Clou ist jedoch die Cocktail-Bar, deren Stühle im Wasser des Pools stehen.

Unterkunft in Novi Vinodolski

In Novi Vinodolski können Sie eine Unterkunft sowohl bei privaten Anbietern von Ferienwohnungen, Apartments und Villen finden als auch in einem der Hotels oder in kleinen Familienpensionen wohnen. Das luxuriöse Ressort Novi besteht aus einem Hotel mit sehr komfortablen Apartments, Restaurants, Bars, einem Spa- und Wellness-Bereich und einigen sehr schicken Geschäften.

Restaurants in Novi Vinodolski

In Novi Vinodolski gibt es eine ganze Anzahl von Restaurants und Konobas, in denen ein breites Angebot an Spezialitäten der mediterranen Küche zum Genießen lockt. Die Restaurants in Novi Vinodolski sind bekannt für ihre angenehme Atmosphäre und sorgen mit einer großen Auswahl an Fisch- und Fleischgerichten immer wieder für sehr zufriedene Gäste, die gerne wiederkommen. Dazu kommt noch eine große Anzahl von Pizzerias, so dass auch die Fans dieses berühmtesten italienischen Exportes und der italienische Küche überhaupt auf jeden Fall zufrieden sein werden.

Was man in Novi Vinodolski unternehmen kann

Aufgrund seiner geographischen Lage ist Novi Vinodolski der ideale Ausgangspunkt für Tagesausflüge. Sie können zum Beispiel mit einem der Touristenboote zur Insel Krk fahren oder mit dem Bus eine Rundfahrt zu den malerischen Küstenorten der Umgebung unternehmen. Wenn Sie mehr die Natur lieben, empfehlen wir einen Besuch im Nationalpark Plitvicer Seen, dem größten, ältesten und am meisten besuchten Nationalpark Kroatiens.

Einkaufen in Novi Vinodolski

Im Zentrum von Novi Vinodolski finden Sie eine ganze Reihe von Supermärkten, Souvenirläden, Shops, eine Post, einen Obst- und Gemüse- sowie einen Fischmarkt. Während der Saison sind die meisten Geschäfte täglich bis in den späten Abend geöffnet. Wenn Sie jedoch einmal so richtig ausgiebig bummeln möchten, dann lohnt sich eine Fahrt zum größten Einkaufszentrum der Region, dem Tower Center in Rijeka, 45 Kilometer entfernt. Es ist eines der größten Einkaufszentren in Kroatien.

Nachtleben in Novi Vinodolski

Es gibt in Novi Vinodolski eine Reihe von Restaurants und Bars, in denen man bis spät in den Abend bei Cocktails und Musik entspannen kann. Wer jedoch auf der Suche nach einem lebhafteren Nachtleben ist, dem empfehlen wir die Fahrt ins nahe gelegenen Crikvenica.

Anreise nach Novi Vinodolski

Die nächste Ausfahrt von der Autobahn A1 ist Zuta Lokva. Von der Autobahn A6 ist die nächste Ausfahrt Ostrovica. Wenn Sie aus Richtung Split nach Novi Vinodolski anreisen, können Sie auch die Küstenstraße nehmen. Sie bietet unterwegs eine ganze Menge interessante Eindrücke, denn Sie führt durch malerische Orte und an der vorgelagerten Inselwelt vorbei. Allerdings kann es in der Hauptsaison vor allem an Wochenenden dort auch zu Staus kommen.

Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Rijeka (auf der Insel Krk), der 30 Kilometer von Novi Vinodolski entfernt ist .

