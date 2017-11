Medulin ist Teil der Medulin Riviera, welche aus mehreren Orten besteht. Medulin war einst ein Fischerdorf, heute ist es eine beliebte Touristendestination. Es befindet sich nur 10 Km von Pula, der wichtigsten istrischen Touristendestination, entfernt.

Wie die meisten istrischen Städte, reicht auch Medulins Geschichte weit zurück, der Küste entlang findet man Überreste aus der Römerzeit. Medulin wurde in schriftlicher Form zum ersten Mal im Jahr 1150, unter verschiedenen Namen, erwähnt, einige davon sind Mutiliano, Metilino, Muttila … Es gab eine Zeit, in welcher Medulin wegen Kriegsverwüstungen und Zerstörungen oder wegen verschiedenen Infektionskrankheiten unbewohnt war. Heute leben ungefähr 2000 Menschen in Medulin.



Strände in Medulin:

Der bekannteste Strand in Medulin ist Bijeca, ein ein Kilometer langer Sandstrand, welcher ideal für Kinder und ältere Menschen geeignet ist. Am Strand kann man Sonnenstühle und Sonnenschirme mieten, es gibt außerdem eine Wasserrutsche und man kann auch Volleyball am Strand spielen.

Ein anderer Strand in Medulin ist Skrape, welcher bei den Bewohnern Medulins besonders beliebt ist. Es handelt sich hier um einen felsigen Strand mit kristallklarem Meer, welcher besonders gut fürs Sonnenbaden geeignet ist.

Der Belvedere Strand erstreckt sich über 500 Meter und ist sehr gut ausgestattet; man findet hier Duschen, eine Treppe, die ins Meer führt, kostenlosen Internetzugang, Rettungsschwimmer, 200 Sonnenliegen und 30 Doppel-Sonnenliegen mit Sonnenschirmen.

Unterkünfte in Medulin:

Da der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig in Medulin ist, kann man hier alle Arten von Unterkünften finden. Es gibt 2,3 und 4 – Sternehotels, aber auch einige kleinere Familienhotels. Das Hotel Park Plaza Medulin ist ein 4 – Sterne Hotel, welches sich in der Umgebung des Bijeca Sandstrandes befindet. Es bietet eine hohe Service – Qualität, 178 Zimmer und 12 Appartements, zwei Auβenpools mit Meerwasser, eine große Terrasse, eine Lobby und Pool Bar, zwei Restaurants, einen Konferenzraum mit 120 Plätzen, verschiedene Sport – und Unterhaltungsanlagen.

In Medulin gibt es nur zwei Campingplätze, andere Campingplätze kann man aber in der näheren Umgebung, wie in Premantura oder Banjole finden. Das Camp Kazela ist ein 2-Sterne Campinplatz, 2 Km vom Stadtzentrum Medulins entfernt. Es verfügt über einen 2 Km langen Fels – und Kieselstrand, mit dem Ausblick auf Medulins Inseln und das Kap Kamenjak. Man findet auch einen FKK Teil am Strand. Die Gäste können verschiedene Inhaltsangebote nutzen; Sport – und Unterhaltungsanlagen, Restaurants und Animationsprogramme. Die Stellplätze haben alle einen Strom – und Wasseranschluss.

In Medulin kann man auch zwei Feriensiedlungen finden. Der Ai Pini Medulin Resort ist eine 3-Sterne Feriensiedlung mit 64 Appartements für 2-4 Personen. Die Feriensiedlung ist von üppiger Vegetation umgeben und das Meer ist nur hundert Meter entfernt. Es handelt sich um den idealen Platz für Familien mit Kindern, da sich die Feriensiedlung in einer sicheren Umgebung befindet. Die Gäste können alle Anlagen des benachbarten Belvedere Hotels nutzen; zwei Auβenpools, einen Innenpool, Sportanlagen und mehr.

Wie in den meisten anderen Touristendestinationen findet man auch in Medulin überwiegend private Unterkünfte. Es gibt verschieden Arten von Unterkünften; Appartements, Zimmer, Häuser …

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Medulin:

Was kulturell gesehen in Medulin interessant ist, ist die archäologische Stätte Vizula, wo man die Überreste einer luxuriösen Villa aus der Römerzeit sehen kann, welche ein einem Zeitraum von der Herrschaft des Kaisers Augustus bis zur Zeit von Konstantin dem Groβen gebaut wurde. Der Legende nach hat Kaiser Konstantin seinen Sohn Crispus umbringen lassen, weil dessen Stiefmutter ihn fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt hatte, um an den Thron zu gelangen. Heutzutage finden jedes Jahr im Sommer Aufführungen statt, welche die Geschichte von Crispus Tod erzählen.

Entlang der Küste von Medulin gibt es einige Windmühlen, die im 19. Jahrhundert erbaut wurden.

Die Kirche der Hl. Agnes in Medulin ist einzigartig in ganz Istrien, da sie die einzige Kirche mit zwei Glockentürmen ist. Sie wurde im Jahr 1893 erbaut, heute werden dort im Sommer Konzerte, während des Medulin Konzert Sommers, gehalten.

Im Sommer wird in Medulin auch die Handwerk Messe gehalten, dort kann man traditionelle und originelle Produkte aus Istrien, an Stelle von typischen Souvenirs, kaufen kann.

Sportliebhaber und diejenigen, die einen aktiven Urlaub bevorzugen, werden mit Medulins Angebot begeistert sein.

Medulin und Medulins Riviera bieten einige der schönsten Radwege in ganz Istrien. Für Golfliebhaber gibt es einen Golfplatz, nur 1 Km vom Stadtzentrum entfernt. Es gibt auch zwei Bauernhöfe, welche Pferdereiten für Gäste anbieten. In Medulin gibt es auch viele Fußballplätze, auf welchen sich Fußballmannschaften für ihre Spiele vorbereiten.

Da Medulin gleich am Meer liegt, bietet sich auch die Möglichkeit verschiedene Wassersportarten wie z.B. Windsurfing, Kitesurfing, Segeln, Wasserskifahren, Jet-Ski, Kajak fahren oder Schnorcheln auszuprobieren.

Tagesausflüge von Medulin aus:

Von Medulin aus kann man viele Tagesausflüge unternehmen. In der näheren Umgebung kann man die historische Stadt Pula, den Nationalpark Brioni, oder andere istrische Städte wie Rovinj, Porec, Novigrad, oder Umag besuchen. Man kann auch einen halben Tag Bootsfahrten in Medulins Bucht machen.

Gutes Essen in Medulin:

Medulins Restaurants bieten eine große Anzahl von lokalen istrischen Gerichten, die auf hausgemachter Pasta (Fuzi und Gnocchi), Spargeln, Suppen (manestre), Gemüse, den bekannten istrischen Trüffeln und istrischem Rindfleisch (boskarin) basieren. All dies wird perfekt mit istrischem Wein, dem Teran oder der Malvazija, kombiniert.

In Medulin findet man aber auch internationale Gerichte, Pizzerien und Fast Food Restaurants.

Die Marina in Medulin:

In Medulin selbst gibt es eigentlich keine Marina; die Nächstgelegene befindet sich in Pomer, 6 Km von Medulin entfernt. Diese ACI Marina ist das ganze Jahr über offen, sie bietet 298 Liegeplätze im Meer und 30 auf dem Trockenen, alle haben Strom – und Wasserzugang. Außerdem gibt es in der Marina eine Rezeption, ein Restaurant, eine Charter – Agentur, einen Lebensmittelladen, Sanitäranlagen, WLAN und noch einiges mehr.

Shopping in Medulin:

In Medulin können Sie alles, was Sie für Ihren Urlaub benötigen, finden. Es gibt verschiedene kleinere Lebensmittelläden, aber auch einen großen Supermarkt – Plodine. Falls Sie einen größeren Einkauf erledigen müssen, empfehlen wir Ihnen nach Pula zu gehen, da man dort eine große Anzahl von verschiedenen Läden findet.

Das Nachtleben in Medulin:

Da Medulin eine kleine Stadt ist, kann man abendliche Unterhaltung in einigen Bars oder Beach Bars, oder im Imperial Disco Club finden. Für ein größeres Angebot, empfehlen wir Ihnen nach Pula zu gehen.

Wie gelangt man nach Medulin?

Da Medulin eine Stadt an der Küste ist, kann man sie mit der Küstenstraβe, oder mit der Autobahn erreichen. Falls Sie via Autobahn fahren, müssen Sie den Abfahrt Premantura/Liznjan/Medulin nehmen. Der nächstgelegene Flughafen ist der in Pula, 12 Km entfernt. Man kann Medulin auch mit Bussen aus den meisten istrischen Städten erreichen.

Tags: Istrien, kleine urlaubsorte kroatien, Selber Fahren, Städte in Istrien