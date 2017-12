Während der letzten zehn Jahre wurde in Kroatien ein neues und modernes Autobahnnetz gebaut, das mittlerweile fast bis nach Dubrovnik reicht (die letzten 135 km von Vrgorac/Ploče nach Dubrovnik werden hoffentlich irgendwann fertiggestellt).

A1 Zagreb – Dubrovnik:

Die Autobahn A1 gehört wohl zu den schönsten Autobahnstrecken in Europa, und wenn Sie sie einmal gefahren sind, werden Sie mir sicher zustimmen.

Derzeit sind insgesamt etwa 45o km zwischen Zagreb und Ploče (Vrgorac) für den Verkehr freigegeben. Von der letzten Ausfahrt sind es noch etwa 30 km Landstraße bis Ploče und weitere 110 km bis Dubrovnik.

Die Gebühren auf der kroatischen Autobahn betragen z.B. von Zagreb nach Zadar 105 Kuna, von Zagreb nach Split 157 Kuna und von Zagreb bis zum derzeitigen Autobahnende in Ravča 187 Kuna.

Insider Tip: Sollten Sie unterwegs auf der A1 Hunger bekommen, empfehle ich Ihnen das Restaurant Macola, es befindet sich etwa 200 km von Zagreb entfernt.

A1/A6 Zagreb – Rijeka:

Der Bau der 140 km langen Autobahn zwischen Zagreb und Rijeka wurde Ende des Jahres 2008 abgeschlossen. (Die Autobahngebühr für diese Strecke beträgt 60 Kuna.) Wenn Sie eine genaue Übersicht der Autobahngebühren haben möchten, könnten Sie unsere PDF Preislisten im nächsten abschnitte herunterladen.

Fahrzeug-Kategorien und Mautgebühren:

Kategorie I-A Kraftfahrzeuge wie Motorräder, auch solche mit drei Rädern und Motorräder mit vier Rädern.

Kategorie I Kraftfahrzeuge mit bis zu zwei Achsen und einer Höhe von bis 1,30 m, gemessen an der ersten Achse.

Kategorie II a) Kraftfahrzeuge mit drei oder mehr Achsen und einer Höhe bis zu 1,30 m, gemessen an der ersten Achse.

b) Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen und einer Höhe von mehr als 1,90 m, gemessen an der ersten Achse, sowie einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg (Kategorie für Fahrzeuge mit Wohnwagen).

Kategorie III Kraftfahrzeuge mit zwei oder drei Achsen und einer Höhe über 1,30 m, gemessen an der ersten Achse, sowie einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über 3.500 kg; Motorräder und Fahrzeuge unter II b) mit Anhänger.

Kategorie IV Kraftfahrzeuge mit vier oder mehr Achsen und einer Höhe von mehr als 1,30 m, gemessen an der ersten Achse, sowie mit einem maximalen Gesamtgewicht von über 3.500 kg.

Zustand der Autobahn in Kroatien:

Dieses Video zeigt Ihnen unter anderem wie das System mit der Maut funktioniert:



Informationen über die Autobahn-Auf- und Abfahren:

Nachstehend finden Sie eine Übersicht, aus der Sie sehen können, welche Autobahn-Auf- oder –abfahrt am besten für Ihr Reiseziel ist. Sie können dann in unserer Preistabelle auch sehen, welche Gebühren für Sie anfallen werden. Benutzen Sie für Ihre Suche die Tastenkombination Strg + F

A1 Zagreb: Nach Verlassen der Autobahn A1 in Zagreb gibt es die Möglichkeit, weiter auf der Autobahn A3 bis Ljubljana, der Autobahn A5 bis Osijek, der Autobahn A2 bis Varaždin und der Autobahn A4 bis Goričan zu fahren. Natürlich können Sie auch weiter in Richtung Zagreb- Zentrum fahren, das sich ca. 8 km von der Ausfahrt Zagreb befindet.

A1 Dermeje: WICHTIG: Im Juni 2009 wurde eine neue Ausfahrt in Dermeje eröffnet – 3 km vor der Ausfahrt Zagreb, wenn Sie aus Süden kommen. An dieser Ausfahrt ist die Zahlung der Maut nur per Kreditkarte oder elektronischem Mautsysteme – ENC möglich. Da die meisten Kroaten nicht mit Kreditkarte zahlen, können Sie den üblichen Stau bei Zagreg vermeiden, wenn Sie hier ausfahren und mit Ihrer Kreditkarte zahlen.

A1 Jastrebarsko:

A1 Karlovac: Die Ausfahrt Karlovac ist als Ausfahrt zu nehmen, wenn Sie aus Richtung Zagreb kommend die Plitvicer Seen besuchen möchten.

A1 Bosiljevo:

A1 Ogulin: Diese Ausfahrt nehmen Sie bitte, wenn Sie nach Novi Vinodolski möchten, allerdings ist das nicht die bequemste Strecke dorthin!

A1 Brinje:

A1 Zuta Lokva: Diese Ausfahrt wird empfohlen, wenn Sie nach Senj, Novi Vinodolsk, die Insel Rab und die Insel Pag (Novalja und die Stadt Pag) fahren möchten. Sie können hier auch abfahren, um nach Rijeka (von Süden) zu kommen. Sie brauchen dann zwar die gleiche Zeit, wie über die Autobahn, allerdings vermeiden Sie die Mautgebühren.

A1 Otočac: Von dieser Ausfahrt aus haben Sie über die kürzeste Entfernung zum Nationalpark Sjeverni Velebit.

A1 Perušić:

A1 Gospić: Diese Ausfahrt ist die kürzeste Verbindung nach Prizna zur Fähre auf die Insel Pag sowie nach Karlobag. Von hier aus können Sie auch über die D25 fahren, die eine Verbindung zur D1 nach Korenica ist, der Straße, die zu den Plitvicer Seen führt.

A1 Gornja Ploca: Diese Ausfahrt wird empfohlen, wenn Sie von Süden kommend zum Nationalpark Plitvicer Seen wollen.

Sveti Rok A1: Ausfahrt in Richtung Gracac und Knin (wenn Sie von Norden kommen). Im Herbst und Winter kann es vorkommen, daß die Strecke über Sveti Rok wegen des starken Windes Bura gesperrt ist. Dann werden Sie von der Autobahn auf die Landstraße umgeleitet und fahren über den Velebit auf dieser Strecke, was ein wenig abenteuerlich sein kann.

A1: Maslenica : Starigrad ist die nächste Ausfahrt, die Sie in den Nationalpark Paklenica nehmen (von Süden kommend ist das die Ausfahrt bei Sperrung wegen starker Bura)

Posedarje A1: Nehmen Sie die Ausfahrt, wenn sie über die Pager Brücke auf die Insel Pag fahren möchten.

A1 Zapad Zadar / West: Ausfahrt nach Zadar, Petrčane, Nin, Zaton und Vir

A1 Istok Zadar / Ost: Ausfahrt nach Zadar, Zemunik (Zadar Airport), Bibinje und Sukošan

A1 Benkovac: Ausfahrt nach Biograd na Moru, Turanj, Pakoštane.

Pirovac A1: Ausfahrt nach Murter und auch empfehlenswert nach Pakoštane, wenn Sie aus Süden kommen, sowie für Vodice, wenn Sie aus Norden anreisen.

Skradin A1: Ausfahrt für Skradin und den unteren Teil des Nationalparks Krka.

Šibenik A1: Ausfahrt für Šibenik, Primosten, Rogoznica, Marina, wenn Sie aus Norden anreisen, und auch Ausfahrt nach Vodice und den oberen Teil des Nationalparks Krka, wenn Sie aus Richtung Süden kommen.

A1 Vrpolje:

A1 Prgomet Ausfahrt für Trogir, Seget Vranjica, Marina, die Insel Ciovo und Kaštela.

A1 Vučevica: Eine unnütze Ausfahrt

A1 Dugopolje Ausfahrt nach Split, Podstrana, Sinj, die Inseln Brac, Hvar und Vis sowie die Orte Omis und Kaštela.

A1 Bisko:

A1 Blato na cetini: Ausfahrt nach Omis, Dugi Rat, Lokva und Rogoznica

A1 Šestanovac: Ausfahrt nach Mimice, Pisak, Brela, Makarska und Tucepi, wenn Sie von Norden kommen.

A1 Zagvozd:

A1 Ravča: Ausfahrt Makarska (Süd); Tučepi, Podgora, Igrane, Zaostrog und Ploče. Sie sollten wissen, daß die Straße von Ravča nach Ploce etwas abenteuerlich ist und eine echte Herausforderung für Wohnwagenfahrer.

A6 Vrbovsko:

A6 Ravna Gora:

A6 Delnice: Ausfahrt zu einem noch fast unbekannten Schatz in Kroatien: dem Nationalpark Risnjak

Vrata A6: Nehmen Sie die Ausfahrt zu der Insel Krk und nach Crikvenica

A6 Oštrovica:

A6 Rijeka (Kun): Ende der A6. Von hier haben Sie problemlos eine Verbindung zum istrischen Y, das ist die einfachste Strecke, um Städte wie Umag, Novigrad, Rovinj, Vrsar, Porec und Pula zu erreichen, wenn Sie aus Richtung Zagreb oder Split kommen.

Zahlungsmöglichkeiten an den Mautstellen:



Auf der kroatischen Autobahn werden alle gängigen Kreditkarten sowie Kunas akzeptiert. Auch die Zahlung mit Fremdwährungen ist möglich, aber bitte beachten Sie, dass das Wechselgeld in Kunas gezahlt wird.

Tankstellen an der Autobahn:



Folgende Firmen, betreiben Tankstellen an den Rastplätzen entlang der Autobahn, INA, OMV, Tifon und Petrol, die Tankstellen sind rund um die Uhr geöffnet.

An den Tankstellen findet man außer Benzin und Diesel auch ein Kaffeebar und saubere Toiletten, an den Tankstellen kann man mit alle gängigen Kreditkarten und Kuna´s bezahlen.

Pannenhilfe:



Sollten Sie unterwegs eine Autopanne haben, so erreichen Sie den Pannendienst des Kroatischen Automobil-Clubs unter der Telefonnummer +385 1 987 sowie im Internet unter www.HAK.hr Hier finden Sie auch Informationen über den aktuellen Straßenzustand in Kroatien (die Internetseite gibt es auch in deutscher Sprache).

Der HAK bietet eine Reihe von Informationen über den allgemeinen Verkehr. Wählen Sie die Nummer + 385 1 4640 800, drücken Sie 3 (Informationen auf Englisch).

