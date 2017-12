Das kleine Dorf Lokva Rogoznica liegt an der Omis-Riviera etwa 9 km südlich der Ortschaft Omis und ist bekannt für seine schönen Strände.

Der Ort teilt sich in zwei Hälften, und zwar in den ursprünglichen Stadtkern, der mehr als 200 Meter über dem Meeresspiegel liegt, und in den „neuen“ Teil von Lokva, der sich direkt am Meer befindet.

Strände in Lokva Rogoznica

Die Gegend rund um Lokva Rogoznica bietet einige der schönsten Strände, die es an der dalmatinischen Küste gibt. Zwar handelt es sich meistens um Kiesstrände, doch man findet auch ein paar Sandstrände und felsige Abschnitte. Der beliebteste Strand ist der Strand Artina, der sich neben dem Campingplatz Sirina befindet. Sie finden hier ein paar Fotos von schönen Stränden in Lokva.

Unterkunft in Lokva Rogoznica

Man findet attraktive Ferienwohnungen, Apartments und Ferienhäuser in Lokva Rogoznica, von denen sich die meisten im neuen Teil von Lokva befinden. Aber auch in dem ursprünglichen Stadtkern gibt es einige schöne Apartments und sogar Villen mit Pool.

Restaurants in Lokva Rogoznica

Wenn man an der Omis-Riviera die Leute nach guten Restaurants in der Region fragt, nennen viele von ihnen das Restaurant „Kod Mije“. Es liegt an der Küstenstraße zwischen Omis und Makarska und ist bekannt für seine gute traditionelle dalmatinische Küche. Fast alles, was dort serviert wird, ist hausgemacht und die Fische kommen tagesfrisch aus dem Meer. Die Olivenbäume, welche das wunderbare Olivenöl liefern, wachsen auf den Hügeln über dem Restaurant und die Trauben für den hauseigenen Wein ebenfalls. Wenn Sie also die ursprüngliche und gute dalmatinische Küche suchen, dann gehen Sie hier einmal essen – oder auch mehrere Male.

Campingplatz Sirena Lokva-Rogoznica

Der Campingplatz Sirena ist ein wirklich schöner und nicht zu großer Platz auf einer kleinen Halbinsel. Es gibt 75 Stellplätze, die sich terrassenförmig hinunter zum Meer ziehen. Der Campingplatz verfügt über Strom, Internet, Sanitärgebäude und ein Restaurant.

Anreise nach Lokva-Rogoznica.

Den alten Stadtteil von Lokva Rogoznica erreicht man über die Straße, die ungefähr 3 km außerhalb von Omis verläuft. Es gibt auch einen Weg vom Campingplatz Sirena aus. Der neue Teil von Lokva-Rogoznica ist von der Küstenstraße zwischen Omis und Makarska aus zu erreichen. Auf der Hauptstraße in Lokva-Rogoznica gibt es auch eine Bushaltestelle.

