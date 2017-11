Der Kvarner oder die Kvarner Bucht ist eine Region in Kroatien die einen Teil der Adria-Küste, einige Inseln und einen Teil des Festlandes umfasst. Die Region befindet sich im nördlichen Teil der Adria. Sie erstreckt sich von Moscenicka Draga im Norden bis zu Tribanj im Süden.

Die wichtigsten Städte der Region sind Rijeka und Opatija. Die Kvarner Region wird in drei Rivieras geteilt: Die Riviera von Opatija, die Riviera von Crikvenica, Novi Vinodolski und Rijeka und die Inseln, das Hochland bildet ebenfalls einen Teil der Region. Dank der geringen Bevölkerungsdichte (305 000 Einwohner) und wegen der kaum vorhandenen Industrie, ist die Kvarner Bucht die Region mit dem saubersten Meer.

Entlang der Küste und auf den Inseln ist das Klima mediterran mit heißen Sommern und milden Wintern, während das Hochland ein kontinentales Klima, mit kalten Wintern und milden Sommern hat.

Aufgrund seiner geschützten geografischen Lage, war der Kvarner schon bei verschiedenen Eroberern beliebt. Im Jahr 1200 v. Chr. bewohnte der illyrische Stamm der Liburni die Küste des Kvarners, die Mauern ihrer Festungen sind bis zum heutigen Tag erhalten geblieben.

Nach den Illyrern kamen die Griechen, die Römer, die Slawen und andere, welche Spuren ihrer Kulturen hinterlassen haben. Heute hat der Kvarner zahlreiche geschützte historische Denkmäler und Gebäude.

Der Tourismus in der Kvarner Bucht begann sich im Jahr 1844 zu entwickeln, als Iginio Scarpa, ein Patrizier aus Rijeka, ein Sommerhaus, die Villa Angiolina baute, welches er nach seiner Frau benannte. Im Jahre 1878 baute die Familie Merzljak die ersten Bäder in Novi Vinodolski. Das erste moderne Hotel in Opatija wurde im Jahr 1884 eröffnet. Die ersten Touristen besuchten Mali Losinj im Jahre 1885, wo sie ihre Gesundheit wieder herstellten und im Jahr 1889 wurde Opatija zum Kurort ernannt

Die Rivieras:

Crikvenica, Novi Vinodolski und Rijeka bilden die Zentren der Riviera, welche eine 200-jährige Tradition im Tourismus hat. Novi Vinodolski hat eine historische Bedeutung – das älteste kroatische gesetzliche Dokument entstand hier – das Gesetz von Vinodol. Dieses Gebiet ist wegen des Klimas und der zahlreichen Strände, die durch lange Promenaden verbunden sind, bei Touristen besonders beliebt.

Das Zentrum der Riviera von Opatija ist Opatija, die Stadt wird oft als die Perle der Adria bezeichnet. Opatija ist bekannt für seine gepflegten Parks und die Architektur von luxuriösen Villen. Andere Orte an der Riviera sind Ika, Lovran, Medveja, Moscenicka Draga…

Die Inseln der Kvarner Bucht sind Cres, Krk, Rab, Losinj und deren Inselgruppen. Krk ist mit dem Festland durch die Krk-Brücke verbunden und der Flughafen von Rijeka befindet sich auf der Insel Krk in Omisalj. Weitere beliebte Orte auf der Insel sind Malinska, Punat, Njivice, Baska… Baska ist ebenfalls historisch bedeutsam; ein Denkmal des kroatischen Schrifttums wurde dort gefunden – die Tafel von Baska, die aus dem Jahr 1100 stammt.

Cres ist für die Vielfalt der Pflanzenarten (ca. 1300 verschiedene Arten) und der Gänsegeier, die zu den gefährdetsten Arten gehören, bekannt. Eine weitere interessante Tatsache über die Insel ist der Süßwassersee – der Vraner See, sein Grund ist unter dem Meeresspiegel in einer Tiefe von 74 Metern.

Die Insel Losinj wurde bereits im Jahr 1892 zum Kurort ernannt und dies wegen seiner hohen Luftqualität und dem idealen Klima. Das Losinj Archipel umfasst kleinere Inseln wie Unije, Ilovik, Susak und Vele Srakane und es wurde zum Reservat für Tümmler ernannt.

Rab ist eine der waldreichsten kroatischen Inseln, sie ist bekannt für zahlreiche FKK-Strände und die Stadt Rab, die von mittelalterlichen Mauern umgeben ist.

Das Hochlandgebiet umfasst unter anderem die Städte Delnice, Fuzine, Mrkopalj, Cabar, sowie Natur-Teile wie den Naturpark Ucka-Gebirge, den Nationalpark Risnjak und den Nationalpark Nord Velebit.

Der Naturpark Ucka besteht teilweise aus dem Ucka und teilweise aus dem Cicarija Gebirge. Der Berg Ucka stellt eine natürliche Barriere zwischen dem kontinentalen Klima des Hochlandes und dem mediterranen Klima der Küstenregion dar. Die Flora und Fauna des Parks ist, mit vielen endemischen Arten, sehr vielfältig. Die Umgebung ist ideal für einen Erholungsurlaub; es gibt viele Rad-und Wanderwege, man kann auch verschiedene andere Aktivitäten unternehmen, einige davon sind Freifliegen, Klettern, Gleitschirmfliegen…

Der Nationalpark Risnjak besteht aus drei verschiedenen geomorphologischen Bereichen: den Gipfeln der Risnjak und Snjeznik Berge, dem Karst Bereich und dem Tal des Kupa Flusses. Die Flora und die Fauna des Parks sind sehr reich; drei große europäische Raubtiere leben hier – der Wolf, der Bär und der Luchs. Das Tal des Flusses Kupa ist der Lebensraum von Schmetterlingen, darum nennt man es auch das Tal der Schmetterlinge. Verschiedene Aktivitäten können im Park praktiziert werden, einige davon sind; Radfahren, Sportfischerei, Tierbeobachtung, Wandern, Bergsteigen.

Der Nationalpark Nord Velebit ist der jüngste Nationalpark Kroatiens. Was diesen Park auszeichnet ist die Vielfalt der Karstphänomene, sowie die reiche Flora und Fauna. Im Park gibt es verschiedene Reservate die bekanntesten sind Hajducki und Rozanski kukovi, das botanische Reservat Visibaba, mehrere Waldgebiete und eine der tiefsten Gruben der Welt – Lukina jama.

