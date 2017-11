Nach einem heißen und langen Tag am Strand und an der Sonne erfrischt nichts so schön wie ein kühles Bier. Im Urlaub werden viele verschiedene Biersorten angeboten, und man weiß oft nicht welches von den einheimischen Bieren man trinken sollte, da helfen Empfehlungen von Anderen!

Aus diesem Grund möchten wir von Ihnen wissen, welches Bier trinken Sie in Kroatien am Liebsten? Welches ist Ihrer Meinung nach das beste kroatische Bier? Bevor Sie abstimmen, können Sie unter den unten aufgeführten Bieren auswählen, welches Ihnen am Besten gefallen hat. Falls Ihr Lieblingsbier nicht dabei ist, können Sie es unten zur Liste hinzufügen.

Sie dürfen die Umfrage natürlich auch gerne teilen.

Tags: Umfragen Kroatien