Einer von den Plätzen, die wir am liebsten besuchen, ist die Insel Hvar und dort vor allem die Stad Hvar. Sie gehört unserer Meinung nach zu den schönsten Städten in Kroatien. Ganz offensichtlich sind wir jedoch nicht die einzigen, die sie lieben, denn in den vergangenen Jahren wurde sie immer wieder in international bekannten Zeitschriften als eines der Top-Reiseziele genannt und manche haben Hvar sogar als das St. Tropez von Kroatien bezeichnet.

Nachfolgend verraten wir Ihnen unsere Reisetipps für die Stadt Hvar und zeigen dazu noch ein paar schöne Fotos von der Stadt. Weitere Informationen zum Besuch der anderen Orte auf der Insel Hvar, wie Stari grad oder Jelsa, werden wir jeweils in separaten Artikeln beschreiben. Wir würden uns freuen, wenn Sie unten einen Kommentar verfassen könnten und dort können Sie auch Fragen jeglicher Art zu einem Besuch der Stadt Hvar stellen.

Anreise nach Hvar:

Die Anreise auf die Insel Hvar ist entweder mit der Fähre oder mit dem Katamaran möglich: Hier haben wir die einzelnen Reisemöglichkeiten beschrieben, wie Sie zur Stadt Hvar gelangen können.

Mit dem Katamaran von Split zur Stadt Hvar: Im Sommer gibt es täglich 4 fahrplanmäßige Verbindungen mit dem Katamaran von Split nach der Stadt Hvar. Betreiber der Linien sind die Firmen Jadrolinija und Krilo und zusätzlich gibt es eine Exkursionstour mit einem Katamaran von Split-Tours. Die Fahrzeit mit dem Katamaran beträgt 55 Minuten. Leider erschwert der Fahrplan der Katamarane etwas die Möglichkeit, einen Tagesausflug nach Hvar zu unternehmen. Informationen zu den Fahrplänen finden Sie hier:

Autofähre von Split nach Stari grad: Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und planen von Split oder anderen Orten weiter nördlich nach Hvar zu reisen, dann ist es am günstigsten, wenn Sie zum Fährhafen von Stari grad fahren, denn von dort haben Sie gerade einmal 15 bis 20 Minuten bis zur Stadt Hvar. Während der Sommermonate gibt es 6 bis 8 Abfahrten am Tag in jede Richtung. Die Fähren werden von den Firmen Jadrolinija und Blueline betrieben. Sollten Sie ohne Auto unterwegs sein, dann können Sie mit dem Bus, der nach jeder Ankunft einer Fähre in Stari grad wartet, weiter zur Stadt Hvar gelangen.



Autofähre von Drvenik nach Sucuraj: Wenn Sie von Süden aus mit dem Auto nach Hvar reisen, dann ist es am besten, wenn Sie die Fähre von Drvenik nach Sucuraj nehmen. Im Sommer gibt es ungefähr 10 Abfahrten täglich und die Dauer der Fahrt mit der Fähre beträgt ca. 35 Minuten. Von Sucuraj aus sind es dann noch etwa 75 km bis Hvar Stadt. Wenn Sie ohne Auto anreisen, dann können Sie mit dem Bus weiterreisen zur Stadt Hvar. Die Busse fahren nach Ankunft einige der Fähre. Die Fahrpläne für die Fähren finden Sie hier.



Autofähre von Dubrovnik nach Hvar: in den Sommermonaten gibt es zweimal die Woche eine Küstenfähre zwischen Dubrovnik und Hvar

HINWEIS: Wie bei allen anderen lokalen Fähren in Kroatien, besteht nicht die Möglichkeit, Tickets vorher zu reservieren oder zu buchen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, rechtzeitig am Fährhafen zu sein, um ein Ticket zu kaufen.

Was Sie in Hvar unternehmen und entdecken können:

Meiner Meinung nach ist die Stadt Hvar selbst die wichtigste Attraktion, doch natürlich gibt es darüber hinaus noch mehr bedeutende Sehenswürdigkeiten, zu denen zum Beispiel die Kathedrale oder das Theater gehören, welche man in allen Reiseführern findet. Durch meine zahlreichen Reisen nach Hvar habe ich mir eine persönliche Liste an Favoriten, sowohl was die Sehenswürdigkeiten als auch die Unternehmungen betrifft, gebildet.

Wie oben erwähnt, ist die Hvar Stadt einfach unglaublich schön. Jedes Mal entdecke ich bei einem Besuch „neue“ interessante kleine Gassen in der Altstadt. Wenn Sie auf dem Hauptplatz (Pjaca) stehen, befindet sich die Gebäude der Altstadt auf beiden Seiten. Welche sind wohl die interessantesten? Nun, ich würde sagen, alle. Wenn Sie die Altstadt zu Fuß erkunden möchten, sorgen Sie dafür, dass Sie genug zu Trinken dabei haben, denn Sie müssen eine Menge Treppenstufen ersteigen.

Meine Lieblings-Sehenswürdigkeit ist die Festung Spanjola / Fortica. Die Festung liegt 90 Meter über der Stadt und der Aufstieg von der Altstadt aus dauert etwa 40 Minuten (folgen Sie den Schildern vom Hauptplatz aus), denken Sie also vor allem an heißen Sommertage daran, genug zu Trinken mitzunehmen. (Wer nicht zu Fuß zur Festung laufen will, kann auch dort hin fahren.) Die Belohnung für die 40 Minuten des Aufstieges ist … ( Klicken Sie auf das Foto unten ). Muss ich dazu noch mehr sagen?



Die Promenade: Vor dem Hauptplatz erstreckt sich eine schöne Promenade am Meer entlang in beide Richtungen. Wenn Sie genug Zeit haben, um einen Spaziergang soweit wie möglich auf dieser Promenade zu unternehmen, werden Sie unterwegs viel Schönes und Interessantes entdecken können.

Was ich Ihnen noch empfehlen kann, wenn Sie auf der Insel Hvar sind:

Die Pakleni-Inseln: Wenn Sie sich im Westen der Insel Hvar befinden, also dort, wo die Katamarane abfahren ( siehe Karte unten ), können Sie die Gruppe der Pakleni-Inseln sehen. Diese Inseln sind groß genug, um dort einen erholsamen Tag am Strand zu verbringen, aber auch, um gut essen zu gehen oder am Abend eine Party zu besuchen. Wie Sie zu den Pakleni-Inseln kommen: Am Ende des Hauptplatzes finden Sie mehrere Ausflugsboote, welche zu verschiedene Orten auf den Pakleni-Inseln fahren. Der Preis für die Fahrt beträgt zwischen 30 und 60 Kuna pro Person, je nachdem, welche Tour Sie wählen. Alternativ können Sie auch ein Boot mieten und selbst zu den Inseln fahren.

Festung Napoleon (ja, sie wurde durch den Kaiser Napoleon erbaut) – Wenn Sie der Anblick der Festung Spanjola noch nicht genug beeindruckt hat, dann können Sie vielleicht noch die zweite Festung von Hvar, die Festung Napoleon, besuchen. Sie liegt 241 Meter über dem Meeresspiegel und es erübrigt sich wohl zu sagen, dass die Aussicht von hier spektakulär ist! Sie benötigen ein Auto oder Taxi, um zur Festung zu gelangen.

Was wir sonst noch während unserer Besuche auf Hvar unternommen haben.

Ein Wochenende in den Olivenhainen. Wenn Sie Hvar im Oktober besuchen, dann können Sie bestimmt einen Olivenbauer finden, der Hilfe bei der Ernte braucht (der Lohn dafür wird in Olivenöl bezahlt). Es ist auch möglich, auf den höchsten Gipfel der Insel – Sveti Nikola (626 Meter über dem Meeresspiegel) zu steigen. Allerdings sollte man das meiner Meinung nach nicht auf eigene Faust unternehmen (sehen Sie Fotos von St. Nikola in der Galerie unten).

Besuchen Sie die kleinen Dörfer in der Umgebung von Hvar. Wenn Sie Ende Juni oder Anfang Juli die Insel Hvar besuchen, ist die Zeit der Lavendelblüte und Sie werden staunen über die intensive violette Farbe der Lavendelfelder. Fahren Sie zu den Ortschaften Brusje oder Velo Grablje, denn von dort bietet sich ein wundervoller Blick auf diese Felder.

Unterkunft auf der Insel Hvar:

Das Übernachtungsangebot in Hvar reicht von relativ billige Hostels bis zu luxuriösen Unterkünften. Am meisten angeboten werden, wie auch sonst in Kroatien, private Ferienwohnungen. Was ist zu empfehlen? Nun, als wir im Jahre 2006 zum ersten Mal auf der Insel waren, wohnten wir bei Jure und Ljubica. Seitdem haben wir es auch an einigen andere Orten versucht, aber immer wieder kehren wir zu ihnen zurück. Bei den beiden findet man eine Gastfreundschaft und Herzlichkeit, wie wir sie sonst wo nur selten erlebt haben. Wenn Sie bei dort im zeitigen Frühjahr oder im Herbst wohnen, finden Sie in Jure den besten und kundigsten Führer über die Insel, den es gibt. Sie können die Apartments / Zimmer von Jure und Ljubica hier finden. Das ganze Angebot an Unterkünften können Sie durch einen Klick auf die Icons hier sehen.

Hvar Hvar Hvar

Strände von Hvar:

Wenn Sie vorhaben, einen ganzen Tag am Strand zu verbringen, wäre meine Empfehlung die Pakleni Inseln, auf denen Sie zahlreiche schöne Strände, darunter einen Sandstrand, finden werden. Wenn Sie jedoch nur ein paar Stunden am Strand verbringen möchten, dann gibt es dafür ein paar kleinere Strände auf jeder Seite der Stadt Hvar. Der am nächsten gelegene ist der beim Franziskaner-Kloster.

Wo man in Hvar essen gehen kann:

In Hvar gibt es viele ausgezeichnete Restaurants, doch wir persönlich gehen sehr gerne in das Restaurant Vartal (siehe Karte unten). Dort gibt es gutes Essen zu einem fairen Preis, doch im Grunde waren bisher alle Restaurants, die wir besucht haben, sehr gut. Wenn Sie beim Essen eine interessante Aussicht haben möchten, finden sie zahlreiche Restaurants in der Nähe der Promenade. Einige der exklusivsten Restaurants kann man in einer kleinen Straße beim Hauptplatz finden. Der beste Weg jedoch, um einen guten Platz zum Essen zu finden, ist immer noch der, die Leute danach zu fragen.

Diese Webseiten vermitteln einen guten Überblick über einige der ausgezeichneten Restaurants in Hvar:

Restaurant Bonaca Webseite

Restaurant Posteni Webseite

Restaurant Gariful Webseite

Restaurant Passarola Webseite

Restaurant Robinson Webseite

Nachtleben in Hvar:

Hvar ist bekannt dafür, dass es hier im Juli und August heiße Partys gibt. Je nachdem, wohin Sie gehen, werden Sie feststellen, dass Hvar allerdings nicht gerade der billigste Ort zum Feiern ist, vor allem, wenn man es mit anderen Orten in Kroatien vergleicht. Die bekanntesten Party-Locations auf Hvar sind:

Carpe diem : Ziemlich teuer, aber zweifellos die berühmteste Bar in Hvar – Website

: Ziemlich teuer, aber zweifellos die berühmteste Bar in Hvar – Website

Carpe diem Strandbar : An der Stipanska Bucht auf der Pakleni Insel, Taxi-Boote dorthin findet man an der Uferpromenade – Website

: An der Stipanska Bucht auf der Pakleni Insel, Taxi-Boote dorthin findet man an der Uferpromenade – Website

Club Veneranda: Disco hoch auf einem Hügel in Ruinen aus dem 14. Jahrhundert. Vom Hauptplatz in Hvar spaziert man vorbei am Hotel Adriana und ist dann schon fast da. – Website Hula Hula : Ziemlich coole Strandbar, 15 Gehminuten vom Hauptplatz entfernt (zwischen den Hotels Amfora und Podstine) – Website

: Ziemlich coole Strandbar, 15 Gehminuten vom Hauptplatz entfernt (zwischen den Hotels Amfora und Podstine) – Website Kiva Bar: Rockmusik und Tequilas gehören zu den wichtigsten Zutaten in der Kiva Bar – Website

Camping in der Umgebung von Hvar:

Es gibt nur einen Campingplatz in Hvar und das ist das Camp Vira – Weitere Informationen über den Campingplatz finden Sie hier

Hinweis: Wie überall in Kroatien, ist das Wild-Campen verboten, und die Geldbußen sind ziemlich hoch (bis 400 Euro), so dass wir Ihnen dringend davon abraten. Was jedoch in der Regel geduldet wird (durch die Behörden) ist, wenn Ihnen ein privater Vermieter erlaubt, eine oder zwei Nächte auf seinem Grundstück zu campen.

Shopping in Hvar

Ein Shopping-Guide für Hvar und was es auf Hvar zu kaufen gibt, finden Sie hier.

Parken in Hvar

Wenn Sie mit Ihrem Auto in die Stadt Hvar kommen, werden Sie nicht allzu viel Gebrauch davon machen können, denn im Grunde ist die ganze Altstadt eine autofreie Zone. Der einzige größere Parkplatz befindet sich neben dem Busbahnhof, der am Ende des Hauptplatzes ist (siehe Karte unten). Wenn Sie in einer privaten Unterkunft oder in einem Hotel wohnen, sollte man Ihnen schon sagen, wo Sie während Ihres Aufenthaltes Ihr Auto sicher unterbringen können.

Karte von Insel Hvar



Vis Hvar på et større kort

Tags: Insel, Insel Hvar, Reiseführer