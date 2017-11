Rijeka ist die drittgrößte Stadt in Kroatien und der größte Hafen des Landes. Als eine der größten Städte in Kroatien, bietet Rijeka viele Möglichkeiten zum Einkaufen; egal ob Sie Lebensmittel oder etwas Größeres brauchen.

Supermärkte in Rijeka:

In Rijeka, wie in den meisten kroatischen Städten, können Sie viele kleine Geschäfte finden, in welchen es Lebensmittel und Dinge, die Sie für Ihren Alltag brauchen, gibt. Ansonsten gibt es auch einige große Supermärkte, wo Sie alles, was Sie brauchen finden können. In Rijeka können Sie einen Tommy Supermarkt, einen Super Konzum Supermarkt, einen Kaufland und drei große Lidl Supermärkte finden.

Welches ist der beste Supermarkt in Rijeka? Das ist schwer zu sagen, da wir nicht genau wissen, was Sie suchen und brauchen. Wir empfehlen aber Lidl, die Qualität der Produkte ist gut und die Preise sind fair.

Andere Einkaufmöglichkeiten in Rijeka:

Da Rijeka ist eine ziemlich große Stadt ist, bieten sich einige Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Es gibt vier Einkaufszentren, in welchen Sie alles, was Sie während Ihres Urlaubs in Rijeka und der Umgebung brauchen, finden können. Während Ihres Aufenthalts in Rijeka können Sie die Einkaufszentren „RI“, „Korso“, „ZTC“ oder das Tower Center besuchen. In jedem dieser Einkaufszentren finden Sie alle Arten von Geschäften – von Geschäften mit Kleidung, Schuhen bis über zu Supermärkten und Drogerien.

Wenn Sie keine Lust haben Ihre Zeit in Einkaufszentren zu verbringen, aber trotzdem gerne einkaufen möchten, können Sie einen Spaziergang durch die Straßen Rijekas unternehmen, da es auch dort viele verschiedene Läden gibt.

Für frische Lebensmittel, sollten Sie den Gemüsemarkt und den Fischmarkt in Rijeka besuchen. Hier finden Sie nicht nur frisches Obst, Gemüse und frischen Fisch, sondern können auch den authentischen Geist der Menschen vor Ort erleben.



Vis Shopping Rijeka på et større kort

Tags: Einkaufen, Kvarner, Rijeka