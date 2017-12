Einkaufen in Dubrovnik:

Dubrovnik ist eine der beliebtesten touristischen Destinationen in Kroatien. Falls Sie Ihren Urlaub in Dubrovnik verbringen, können Sie hier eine Liste mit verschiedenen Läden, Supermärkten und Einkaufzentren in Dubrovnik finden.

Supermärkte in Dubrovnik:

In Dubrovnik können Sie viele kleine Läden finden, in welchen Sie Ihren alltäglichen Lebensmitteleinkauf erledigen können. Falls Sie aber Bedarf nach einem größeren Einkauf haben, können Sie einen der größeren Supermärkte besuchen. In der Stadt finden Sie einen Lidl, einen großen Tommy Supermarkt und zwei große Super Konzum Supermärkte.

Welches ist der beste Supermarkt in Dubrovnik? Das ist schwer zu sagen, da wir nicht genau wissen, was Sie suchen und brauchen. Wir empfehlen aber Lidl, die Qualität der Produkte ist gut und die Preise sind fair.

Andere Einkaufsmöglichkeiten in Dubrovnik:

Falls Sie etwas anderes, außer Lebensmitteln, benötigen, können Sie dies im Einkaufszentrum DOC in Lapad finden. Hier gibt es verschiedene Läden mit Kleidern, einen Supermarkt, eine Pizzeria und verschiedene Cafés. Eine Andere Option ist das Einkaufszentrum Mercante. Hier gibt es ebenfalls verschiedene Läden mit Kleidern, Schuhen, Läden für Kinder, einen Friseur und verschiedenen Cafés. Sie können auch einen Spaziergang durch die Altstadt Dubrovniks und deren wichtigste Straße – Stradun genießen und dort einen der vielen Läden besuchen.

In Gruz gibt es einen großen Gemüsemarkt, wo Sie viele frische Früchte und frisches Gemüse finden können. Die meisten Produkte stammen aus der nahe liegenden Region Konavle. Auf dem Markt können Sie die frischen Produkte bestaunen, aber auch das schöne, farbenvolle Amiente der Früchte, des Gemüses und der vielen Blumen, aber auch den Geruch vieler, toller Gewürze genießen.

Gleich neben dem Gemüsemarkt befindet sich der Fischmarkt, der zu den modernsten in ganz Kroatien gehört. Hier gibt es jeden Tag ein großes Angebot von frischem Fisch und frischen Meeresfrüchten.



Tags: Dalmatien, Einkaufen