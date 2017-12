In den 5 Jahren, die wir hier leben, sind einige der lokalen Gerichte zu unseren Lieblingsessen geworden und so habe ich mir gedacht, dass ich nun damit beginne, sie meinen Blog-Lesern vorzustellen.

Eines meiner absoluten Lieblings-Gerichte ist die dalmatinische Peka. Das ist eine große Platte mit Fleisch und Gemüse, die unter einer gusseisernen Glocke in der Glut einer Feuerstelle gegart wird. In vielen Häusern hier in Dalmatien, vor allem auf dem Land, gibt es einen besonderen Platz in der Scheune oder im Erdgeschoss des Hauses, der für die Zubereitung der Peka benutzt wird.

Peka ist eine absolutes kulinarisches High-light und wir als „semi“ Eingeborenen haben oft das Privileg, zu einer echten hausgemachten Peka eingeladen zu werden. Ich kann Ihnen nur sagen, daß der Geschmack dieses Gerichtes einfach köstlich ist. Mein persönlicher Favorit ist eine Peka mit Kalbfleisch, denn dieses Fleisch wird so zart, dass man buchstäblich mit den Augenbrauen kauen kann!

Das interessanteste an einer Peka ist, dass man es mit jeder Art von Fleisch zubereiten kann. Auch in den Restaurants haben Sie normalerweise die Auswahl zwischen mehreren Arten von Peka, also mit Kalb, Huhn, Lamm oder Oktopus. Mein Kollege war so freundlich, und hat mir verraten, wie eine Peka zubereitet wird und ich möchte mein Wissen an Sie weitergeben, so daß Sie auch einmal Ihre eigene Peka zubereiten können.

So wird es gemacht:

Gerichte unter der Glocke gehören zu den besten gastronomischen Angeboten der dalmatinischen Küche. Vielleicht bin ich ja ein wenig subjektiv, da ich ein großer Fan von Essen unter der cripnja (das ist der dalmatinische Begriff für den glockenförmigen Deckel) bin, die über die Platte mit dem Fleisch gedeckt wird. Das Essen ist einfach zuzubereiten, Sie brauchen nur ein glückliches Händchen für die richtige Mischung der Zutaten … und der Erfolg ist garantiert. Es können für dieses Gericht, das in der Glut einer Feuerstelle gegart wird, alle Arten von Fleisch, Tintenfisch, Fisch, Tintenfisch verwenden, ich verrate Ihnen hier die Rezepte für eine Peka mit Kalbfleisch und eine mit Tintenfisch:

Peka mit Kalbfleisch:

Zutaten:

1-1,5 kg Kalbfleisch

1-1,5 kg Kalbfleisch 2 dl Olivenöl

0,8-1kg Kartoffeln

2 Zucchini

1 Zwiebel

4-5 Karotten

2 Paprikaschoten

1 dl Weißwein

Salz

Pfeffer

1 Zweig frischer Rosmarin

Zubereitung:

Alle Zutaten außer dem Wein in eine flache runde Eisenform geben und mit der Eisenhaube zudecken. In die Glut eines Grills stellen und die Haube mit dieser Glut bedecken. Das Gericht eine Stunde garen. Dann Fleisch und Gemüse miteinander vermischen und den Weißwein angießen. Wieder zudecken und die Peka in der Glut noch eine halbe Stunde backen.

Oktopus Peka – Tintenfisch unter der Glocke:

Zutaten:

1,5-2 kg Oktopus

1,5-2 kg Oktopus 0,8-1 kg Kartoffeln

4 Knoblauchzehen

2 dl Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 Zweig frischer Rosmarin

(Auf Wunsch können Sie mehr Gemüse hinzufügen)

1 dl Weißwein

Zubereitung:

Alle Zutaten außer dem Wein in eine flache runde Eisenform geben und mit der Eisenhaube zudecken. In die Glut eines Grills stellen und die Haube mit dieser Glut bedecken. Das Gericht eine Stunde garen. Dann Oktopus und Kartoffeln miteinander vermischen und den Weißwein angießen. Wieder zudecken und die Peka in der Glut noch eine halbe Stunde backen.

Noch ein paar Tips für die Vorbereitung des Oktopus: Wenn Sie einen frischen Oktopus verwenden, ist es am besten, ihn für einen Tag einzufrieren, denn dann wird er zarter. Servieren Sie die Peka vorzugsweise mit selbstgebackenem Brot und bereiten sie ein typisches dalmatinisches Dessert vor: eine dalmatinische Rožata (das ist eine Karamelcreme, die mit ein paar Tropfen Rosenwasser parfümiert wird (daher der Name: Ruža = Rose). Und jetzt nur noch genießen!

Wo kann man Peka essen:

Peka gibt es in mehr oder weniger allen traditionellen dalmatinischen Restaurants, und man sollte dieses Gericht während eines Urlaubs in Kroatien unbedingt einmal versuchen. Allerdings müssen Sie sich darüber klar sein, dass eine Peka voraus bestellt werden muss. (Wenn Sie viel Geduld und Zeit haben, können Sie es natürlich erst auch bestellen, wenn Sie in das Restaurant kommen, aber es dauert mehr als eine Stunde, bis es zubereitet ist.)

Der Preis für ein Pekagericht im Restaurant beträgt etwa 60-80 Kuna, je nachdem, welche Sorte Fleisch oder Fisch es enthält. Nach unserer Erfahrung reichen in der Regel 3 Portionen, um 2 Erwachsene und zwei Kinder mit einem großen Appetit satt zu machen.

Die Peka wird in der Regel in dem eisernen Topf auf dem Tisch serviert, also passen Sie auf kleinere Kinder auf, denn der Topf kann sehr heiß sein.

Tags: Essen, Restaurants, Rezept