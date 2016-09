In den letzten Jahren haben einige Campingplätze Ihr Angebot vergrößert, so dass sie nicht mehr nur Parzellen vermieten, sondern auch Mobilheime, welche nun von über 30 Campingplätzen in ganz Kroatien vermietet werden. In den letzten paar Jahren wurde das Mieten eines Zeltes immer üblicher. Hier finden Sie eine Liste von Campingplätzen wo Sie ein Zelt für Ihren Camping-Urlaub in Kroatien mieten können.

Campingplätze in Istrien, die Zelte vermieten:

Auf dem Campingplatz Zelena Laguna in Porec können Sie ein geräumiges 3 Zimmer Bungalowzelt für bis zu 6 Personen mieten. Die Zelte sind mit einem Kühlschrank, einem Herd und einem Metallschrank mit Schloss ausgestattet. Für das gemütliche Sitzen vor dem Zelt gibt es Stühle und einen Tisch, aber auch Liegestühle fürs Sonnenbaden. Weitere Info Auf dem Campingplatz Lanterna in Porec können Sie zwischen zwei Zelttypen wählen, ein Bungalowzelt mit 2 Schlafzimmern und ein Bungalowzelt mit 3 Schlafzimmern – beide Zelttypen bieten genug Platz für bis zu 6 Personen. Die Ausstattung beinhaltet einen Herd, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, einen Küchenschrank aus Metall und natürlich einen Tisch und 6 Stühle, genau so wie zwei Liegestühle. Weitere Info Der Campingplatz Bijela Uvala in Porec bietet luxuriöse 3 Zimmer Bungalowzelte für bis zu 6 Personen, die Zelte sind mit Küchengeräten wie einem 4 Platten Herd, Kühlschrank und Gefrierfach ausgestattet. Die Außenausstattung umfasst einen Tisch und 6 Stühle, einen Sonnenschirm und zwei verstellbare Stühle. Weitere Info Der Campingplatz Amarin in Rovinj bietet ein 6-Personen Bungalowzelt mit 3 Schlafzimmern/ Schlafkabinen. Die Küchenausstattung umfasst einen 4 Platten Herd, einen Kühlschrank mit Gefrierfach und einen Metallschrank. Weitere Info Campingplatz Vestar in Rovinj bietet Bungalowzelte für bis zu 6 Personen mit 3 Schlafkabinen mit komfortablen Betten. Eine voll ausgestattete Küche, die Außenausstattung umfasst einen Sonnenschirm und Sonnenstühle Weitere Info Der Campingplatz Polari in Rovinj ist ein eher kleiner Campingplatz der sich in der Nähe des Stadtzentrums von Rovinj befindet. Dieser Campingplatz biett die gleichen Zelttypen wie der Campingplatz Vestar. Weitere Info Der Campingplatz Porto Sole in Vrsar bietet zwei Typen von Zelten; ein Typ ist gleich wie der, den der Campingplatz Vestar bietet, beim anderen Zelttyp handelt es sich um eine luxuriöse Version mit 2 Kabinen, mit genug Platz für bis zu 6 Personen. Der geräumige Teppichinnenraum mit einer Küchenzeile bietet viel Platz fürs Essen und Spielen … Die Außenausstattung besteht aus einem Garten Set. Weitere Info

Campingplätze in der Kvarner Bucht, die Zelte vermieten:

Auf dem Campingplatz Krk , welcher sich in der Nähe der Stadt Krk befindet, kann man Mobilheime und luxuriöse Zelte, die genug Platz für bis zu 6 Personen bieten, mieten. Der Campingplatz Krk bietet einen wunderbaren Poolbereich, tolle Einrichtungen und Unterhaltung für Groß und Klein. Weitere Info

Nützliche Informationen über das Zelten in Kroatien:

Generell gesehen darf man nur auf Campingplätzen in Zelten schlafen, egal ob man das Zelt selbst mitbringt oder mietet. Falls Sie sonst irgendwo Ihr Zelt aufschlagen, riskieren Sie von den Behörden bestraft zu werden. Ausnahmen können bei größeren Veranstaltungen wie Festivals auftreten, in diesen Fällen können lokale Behörden temporäre Campingplätze ernennen.



Große Geschäfte mit Campingausrüstung gibt es entlang der Küste nicht, aber man kann einen Teil der Ausrüstung, aber auch kleinere Zelte in größeren Sportläden und Supermärkten finden.



In Istrien und der Kvarner Bucht kann es nachts etwas kühl werden, darum sollten Sie daran denken warme Kleidung für die Abende und einen guten Schlafsack oder eine Decke mitzubringen.

Das Wetter kann sich sehr schnell verändern, es kommt ab und zu sogar während der Sommermonate zu Gewittern mit starkem Wind und starken Regenfällen. Darum sollten Sie die Wettervorhersage überprüfen bevor Sie Ihr Zelt für längere Zeit verlassen und es unbeaufsichtigt lassen.

