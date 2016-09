Der eher ruhige Ferienort Zaton liegt zwischen den beiden historischen Städten Zadar und Nin. Um es genau zu sagen: Er befindet sich etwa 13 Kilometer nördlich von Zadar und 5 Kilometer südlich von Nin. Hier finden Sie eine perfekte Mischung von mildem Klima, schöner Natur sowie dem reichen kulturellen Erbe und der authentischen Architektur Dalmatiens. Das Alles macht Zaton zu einem wirklich attraktiven Reiseziel.

Hier findet man Schatten unter Jahrhunderte alten Pinien, die bis an die wunderschönen Sandstrände reichen, und mit seinem kristallklarem Meer ist Zaton vor allem für Familien mit kleinen Kindern perfekt, um einen herrlichen Urlaub mit viel Spaß zu verbringen.

Was die Unterkunft in Zaton anbelangt, so findet man ein breites Angebot entweder in einem der schönen Hotels, einer Ferienwohnung oder in einem kleineren Apartment. Und dann gibt es hier noch einen der besten Campingplätze in Dalmatien, der ausgestattet ist mit allem, was man sich wünscht und ein breites Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten bietet.

Strände in Zaton

Der Strand in Zaton erstreckt sich über 1,5 km und liegt in unmittelbarer Nähe der Ferienanlage. Am Strand haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen Sport-, Spiel- und Unterhaltungsangeboten, so dass für reichlich Abwechslung gesorgt ist.

Am Strand von Zaton weht die Blaue Flagge, das Zeichen für sehr guten Service und Ausstattung sowie sauberes Meerwasser. Der Strand fällt flach ins Meer hinein ab und besteht aus Sand und feinem Kies, also perfekt für Familien mit kleinen Kindern. Die breite Palette an Freizeitangeboten macht diesen Strand zu einem der beliebtesten in dieser Region. Er ist darüber hinaus ausgestattet mit Strandduschen, Zeitungskiosk, Umkleidekabinen, Toiletten und man kann Liegen und Sonnenschirme mieten. Es gibt auch noch einen Lebensmittelmarkt und einen Shop, in dem diverse Ausrüstungen für den Strand zu haben sind.

Vor allem an heißen Sommertagen bietet der dichte Kiefernwald, der bis an den Strand heranreicht, angenehm kühlen Schatten. Sollte es Ihnen jedoch auch dann noch zu heiß sein, können Sie kühle Erfrischungen in einem der vielen Cafés, Snack-Bars und Restaurants finden, in denen man auch lokale Spezialitäten serviert.

Für Menschen mit Behinderungen gibt es an einem Abschnitt des Strandes einen besonders dafür eingerichteten Zugang ins Meer. Ein Teil des Strandes gehört zur Ferienanlage Zaton Holiday Ressort und für diesen Bereich wird Eintritt erhoben.

Unterkunft in Zaton

Man findet in Zaton ein großes Angebot an Apartments, Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auch einzelnen Zimmern. Wahrscheinlich konzentriert sich in der Ferienanlage Zaton Holiday Resort die größte Zahl an solchen Ferienunterkünften in ganz Kroatien. Die Gebäude sind im Stil von dalmatinischen Häusern errichtet und bieten eine schöne Atmosphäre, wobei sie alle Annehmlichkeiten einer modernen Ferienunterkunft besitzen. Ebenfalls im Schatten von großen Pinien erstreckt sich am Meer entlang ein großer Campingplatz mit 1.300 Stellplätzen, 200 markierten Stellplätzen und einer größeren Anzahl an Mobilheimen, die mit Klimaanlagen ausgestattet sind. Mit ihrem funktionalen Interieur und sehr gutem Komfort bieten diese Mobilheime fast schon ein richtiges Zuhause während des Urlaubs in Kroatien.



Restaurants in Zaton

In der Ferienanlage Zaton gibt es ein reiches gastronomisches Angebot, das von der dalmatinischen Taverne über ein Self-Service-Restaurant (mit der Möglichkeit, die Speisen mitzunehmen), ein Restaurant à la carte, eine Pizzeria bis hin zur Eisdiele reicht. Auf den Speisekarten findet man auch die verschiedenen dalmatinischen Spezialitäten, welche nach traditionellen Rezepten zubereitet werden.

Selbstverständlich gibt es täglich frischen Fisch, der zusammen mit frischem Gemüse, wunderbar duftendem Olivenöl und hausgemachten Weinen eine einzigartige gastronomische Erfahrung bietet. Doch auch die unverzichtbaren Fleisch- und Grill-Gerichte fehlen nicht und sie stehen in ihrer Qualität den Fischspezialitäten in keiner Weise nach.

Was man in Zaton unternehmen kann

Neben dem großen gastronomischen Angebot und komfortablen Unterkünften bietet Zaton schöne Strände und sauberes Meerwasser. Hier können Sie nicht nur Schwimmen, sondern alle möglichen sportlichen Aktivitäten betreiben. Zum Angebot gehören Tretboote, Beach-Volleyball, Tennis, Jet-Ski, Hallenfußball, Para-Sailing, Bananaboote, Wasserrutschen, Badminton, Reiten, Segeln und Tauchen. Darüber hinaus können Sie einen Tagesausflug zu einem der nahe gelegenen Nationalparks oder Naturparks unternehmen oder einen Besuch in den malerischen historischen Städten Zadar und Nin machen.

In der Umgebung von Zaton findet man auch interessante historische und Objekte, wie zum Beispiel:

– Die altkroatischen Kirche St. Nikolaus aus dem 11. Jahrhundert

– Den Turm „Kastelina“ vom Ende des 16. Jahrhunderts, der von den Venezianern zur Verteidigung gegen die Osmanen errichtet wurde

vom Ende des 16. Jahrhunderts, der von den Venezianern zur Verteidigung gegen die Osmanen errichtet wurde – Die Überreste von Schiffen aus dem 1. Jh. v. Chr., welche von den Liburniern gebaut wurden

– Gräber, Grabhügel und Steinbrüche aus der Zeit der Liburnier usw.

Tagesausflüge von Zaton aus

Einkaufen in Zaton

Im Zaton Holiday Resort finden Sie fast alles, was Sie während Ihres Urlaubs benötigen. Es gibt einen Zeitungskiosk, einen Laden mit Sportgeräten und Ausrüstungen für Wassersport, ein Lebensmittelgeschäft, Souvenirshops, frisches Obst und Gemüse, Schmuckgeschäfte, Friseur, Massage, Internetcafé, Wechselstube und Geldautomaten. Für einen größeren Einkauf empfehlen wir Ihnen jedoch, dass Sie nach Zadar fahren.

Nachtleben in Zaton

Im Zaton Holiday Resort bietet auch das Nachtleben wirklich fast alles, was man sich wünschen kann. Es gibt unter anderem Live-Musik, Konzerte, dalmatinische Gesangsgruppen (Klapa), Folk- und Kulturprogramme, Tanz und spezielle Themenabende, dalmatinische Feste, verschiedene Show-Programme, Karaoke-Abende, Pool- und Strandspiele, zahlreiche Wettbewerbe und dann noch die Disco-Bar „Saturnus“.

Anreise nach Zaton

Die örtlichen Buslinien von Zadar und vom Busbahnhof Zadar aus verkehren mehrmals täglich zwischen Zaton, Zadar und Nin. Ein Busticket zwischen Zaton und Zadar kostet für die einfache Fahrt 13 Kuna. In der Hochsaison gilt der Fahrplan auch für die Sonntage.

Regelmäßig verkehren auch Buslinien auf der Adria-Magistrale entlang der Küstenstraße. Die Haltestelle ist dann an der Hauptstraße. Wenn Sie vom Flughafen Zadar in Zemunik nach Zaton wollen, müssen Sie zunächst zum Busbahnhof in Zadar fahren und dann von dort den Bus nach Zaton nehmen.

Der nächstgelegene Flughafen ist in Zemunik, etwa 25 km (ca. 30 Minuten mit dem Auto) von Zadar entfernt.

Die nächste Ausfahrt von der Autobahn A1 ist Zadar-Zapad (Westen), etwa 30 km sind es von dort nach Zaton. Während der Sommermonate kann es zu Staus auf der Autobahn kommen. Wenn Sie von Split oder Dubrovnik anreisen, können Sie über die Küstenstraße fahren. Die Strecke ist interessant und abwechslungsreich, denn auf dieser Route kommen Sie durch viele malerische Touristenorte. Bedenken Sie jedoch, dass es auf dieser Strecke im Sommer ebenfalls zu Staus kommen kann, so dass wir Ihnen eher die Autobahn empfehlen möchten.

Tags: Norddalmatien