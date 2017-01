In diesem Jahr verbrachten wir unsere Osterferien in der norddalmatinischen Stadt Zadar, wo wir in der Ferienwohnung von Linda und Mario wohnen konnten. Es waren vier schöne und erholsame Tage.

Für diejenigen, die über Zadar nicht viel wissen, möchte ich kurz etwas über die Geschichte dieser Stadt erzählen.

Zadar liegt an einem strategisch günstigen Platz und gut geschützt hinter der Insel Ugljan auf dem Festland. Seit der Gründung durch liburnische Stämme im Jahr 900 v. Chr. war es eine wichtige Stadt. Die Herrscher in der Region wechselten in der 3000 Jahre alten Geschichte von Zadar häufig, und es so gehörte die Stadt unter anderem zum Römischen Reich, zum Byzantinischen Reich, zum Venezianische Reich, zum Osmanischen Reich, zum Kroatischen Königreich, zu Österreich und danach bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zu Italien. Dann wurde Zadar Teil der jugoslawischen Republik.

In seiner wechselhaften Geschichte war die Stadt immer wieder Angriffen ausgesetzt, die letzten erfolgten noch in der jüngeren Vergangenheit, nämlich während des Bürgerkrieges Anfang der neunziger Jahre. Damals wurde Zadar von den Granaten der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) getroffen und dabei zahlreiche historische Gebäude in der Altstadt beschädigt. 1993 befreite die kroatische Armee die Stadt von ihren Angreifern.

Die Spuren dieser Zerstörungen sind in der Altstadt vollständig beseitig und heute können es wohl die meisten Touristen kaum glauben, dass diese Angriffe vor weniger als 20 Jahren erfolgt sind. Allerdings kann man in den Außenbezirken der Stadt immer wieder Häuser sehen, an deren Fassaden noch Einschusslöcher vorhanden sind. Und etwa 10 – 15 km in Richtung Maslina findet man auch immer wieder Warnschilder mit der Aufschrift „Achtung Minen“.

Den ersten Tag unseres Urlaubs verbrachten wir damit, die Altstadt von Zadar zu erkunden. Das ist für jeden Besucher eigentlich ein Muß, denn hier befinden sich die historischen Gebäude mit ihrer wunderschönen Architektur, so z.B. die Kirche St. Donatus (Sveti Donat) aus dem 9. Jahrhundert neben dem Forum Romanum.

Bei einem unserer Besuche der Altstadt sahen wir einen Mini-Zug neben der Kirche St. Donatus stehen. Mit ihm kann man für 20 Kuna (für Kinder kostenlos) eine Rundfahrt durch die Altstadt machen. Die Kinder waren natürlich sofort begeistert und wollten unbedingt mit dieser Bahn fahren. Auf der Karte habe ich markiert, welche Strecke dieser kleine Zug nimmt (ich bin mir aber nicht sicher, ob er diese Route auch in der Hauptsaison fährt, da es dann in den engen Gassen von Zadar wegen der vielen Besucher ziemlich eng wird).



Nachdem wir unsere Rundfahrt beendet hatten, spazierten wir zur Riva und dort zur Meeresorgel. Nahe der Meeresorgel findet sich auch der „Gruß an die Sonne“, eine Installation aus Solarmodulen auf dem Boden, die unser Planetensystem darstellt und auch Solarstrom produziert. In der Dunkelheit leuchten die runden Flächen aus Solarmodulen blau in die Nacht. Wir folgen weiter der neu gestalteten Riva in Richtung der Universitätsgebäude und wurden unterwegs natürlich aufgehalten von einem schönen neuen Spielplatz.

Von der Universität gingen wir weiter entlang Stadtmauer zur Kopnena Vrata und dem Platz der Fünf Brunnen, wo sich am südlichen Ende der Halbinsel ein schöner Park befindet. Vor dem Forum endete dann unser Rundgang.

Hier sind unsere Tipps für einen Urlaub in Zadar

Parken:

Parken kann man entlang der alten Stadtmauer für 7 Kuna die Stunde.

Eine Alternative ist es, das Auto z. B. im Parkhaus in der Einkaufsgalerie abzustellen. Es gibt weitere Parkplätze gegenüber der Altstadt, zu der man dann über eine Fußgängerbrücke gelangt. Auch besteht die Möglichkeit, an der ACI Marina zu parken und mit einem Transferboot (Ruderboot) zur Altstadt zu fahren.

Essen:

Natürlich gibt es zahlreiche Restaurants in der Altstadt. Ich persönlich kenne nur einige und kann auf jeden Fall das Restaurant im Arsenal empfehlen. Dieses Restaurant hat auch den Vorteil, dass es durchgehend warme Küche anbietet und mittags eine preiswerte Tageskarte hat.

Wenn Sie sich im Stadtteil Burik oder Diklo aufhalten, sollten Sie das Restaurant Sime besuchen.

Unterkunft:

Die meisten Unterkünfte und die größten Hotels in Zadar befinden sich in den Stadtteilen Burik und Diklo. Diese liegen zwar einige Kilometer vom Stadtzentrum entfert, aber man kann gut zu Fuß in die Stadt spazieren oder den Bus nehmen. Hier befinden sich auch die Strände von Zadar.

Hoffentlich hat Ihnen mein Bericht Appetit auf einen Besuch in Zadar gemacht. Wir würden uns auch freuen über einen Kommentar und beantworten gerne Ihre Fragen.

