Vrsar is eine kleine Stadt, die sich an der westlichen Küste Istriens, in der Nähe des Lim-Kanals befindet. Die Stadt hat sich zuerst auf einem Hügel entwickelt, doch später hat sie sich auch auf die Küste ausgedehnt. Heute leben ungefähr 2700 Menschen in Vrsar, die sich hauptsächlich mit dem Tourismus befassen, früher war Vrsar ein Fischerdorf. Vrsar existiert schon seit prähistorischen Zeiten und zwar unter verschiedenen Namen; Ursaria, Ursarium, Vrsarium…

Strände in Vrsar:

Das Vrsar – Archipel besteht aus 18 unbewohnten Inseln, falls Sie Lust haben, können Sie eine dieser Inseln besuchen und einen Tag in kompletter Ruhe verbringen. Vrsar bietet alle Typen von Stränden; Sand -, Kiesel-, und Felsstränden, ebenfalls findet man in Vrsar viele versteckte Buchten, die man erkunden kann. Hier sind einige der Strände in Vrsar:

Belvedere Strand: Kiesel – und Felsstrand, der natürlichen Schatten bietet, man kann Sonnenschirme und Liegestühle mieten, der Strand wurde mit der blauen Flagge, welche sauberes Meer und eine saubere Umgebung gewährleistet.

Stadtstrand: 500 m vom Stadtzentrum entfernt, Kies-, Fels- und Betonstrand; am Strand findet man zwei Restaurants, zwei Beach Bars, ein Sportzentrum, einen Spielplatz für Kinder und einen Lift für Menschen mit Behinderungen.

Petalon Strand: Dieser Strand ist ein Teil des Petalon Urlaubsortes; Teile des Strandes sind entweder mit Kiesel und Felsen bedeckt, es gibt aber auch einen betonierten Teil, man kann ebenfalls Sonnenschirme und Liegestühle mieten.

Koversada Strand: FKK-Strand, der Teil des FKK Parks Koversada Villas ist, man findet Fels- und Sandstrände und einen Strand für Kinder; außerdem kann man Sonnenschirme und Liegestühle mieten, der Strand wurde mit der blauen Flagge ausgezeichnet.

Unterkünfte in Vrsar:

Man kann alle Arten von Unterkünften in Vrsar finden, obwohl die Campingplätze und privaten Unterkünfte dominieren. In Vrsar gibt es auch zwei Hotels: das Hotel Pineta und das Hotel Vista. Das Hotel Vista befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums und der Meerpromenade in Vrsar. Fast alle Zimmer bieten einen Ausblick auf die neu erbaute Marina. Das Hotel zählt 36 Zimmer und alle haben einen Fernseher, eine direkte Telefonlinie, eine Klimaanlage … Nicht alle Zimmer haben einen Balkon.

Belvedere und Petalon können qualitätsmäßig als die besten touristischen Resorts ausgesondert werden. Das Petalon Resort befindet sich auf einer Halbinsel, umgeben von einem dichten Pinienwald. Es bietet den Touristen viele verschiedene Sport- und Freizeit Inhalte wie Tennis, Tischtennis, Mini Golf, Volleyball, Basketball, Handball, einen Fahrradverleih und vieles mehr. Das Resort bietet Außenpools für Erwachsene und Kinder. Der Strand ist mit Kieselsteinen und Felsen bedeckt, es gibt aber auch einen betonierten Teil. Andere Resorts sind das Koversada Villas FKK Resrot und das Koversada Appartements FKK Resort.

Einer der größten Campingplätze in Vrsar ist der Valkanela Campingplatz, auf welchem bis zu 6000 Menschen Platz haben. Es gibt zwei Camping-Einheiten, die Strom- und Wasseranschluss bieten. Der Strand erstreckt sich über 3 Km und man findet felsige, sandige, und betonierte Teile. Das Camp bietet verschiedene Sport- und Freizeit Aktivitäten wie Tennis, Volleyball, Wassersportarten, einen Fahrradverleih … Andere Camps sind: Koversada, Porto Sole und Tina.

Restaurants in Vrsar:

In Vrsar kann man viele Restaurants und Tavernen (in Kroatien nennt man sie konoba) finden, welche, wie überall in Istrien, traditionelles istrisches Essen und autochthone Weine bieten. Einige der bekannten Speisen sind minestra (istrische Gemüsesuppe), Speisen mit boskarin (autochthones istrisches Ochsenfleisch), Trüffeln, hausgemachter Pasta, frischen Meeresfrüchten… Bekannte istrische Weine sind Teran und Malvazija.

Was man in Vrsar unternehmen kann:

Falls Sie sich für Kunst interessieren, können sie die Sommerschule für Skulpturen, für welche Vrsar bekannt ist, und die im verlassenen Steinbruch Montraker organisiert wird, besuchen. Sie können einen Spaziergang durch Vrsar unternehmen und den Rest der Denkmäler wie das alte Stadttor oder verschiedene Kirchen besichtigen.

In Vrsar werden ebenfalls verschiedene Fischer Nächte und andere Festivals wie das Casanova Fest, des Musik Festival More i gitare (Meer und Gitarren), das Montraker Live Musik Festival mit lokalen und ausländischen Blues und Rock Künstlern organisiert. Das Casanova Festival ist ein Fest der Liebe und Erotik, das dem bekannten Liebhaber Casanova, der Vrsar zwei Mal besucht hat, gewidmet ist. Das Festival beinhaltet Literatur Abende, Austellungen, Musikveranstaltungen …

Es gibt aber auch viele andere Aktivitäten, die in Vrsar und der Umgebung praktiziert werden können: Fahrradtouren auf den Öko-Fahrradwegen entlang des Lim – Kanals, man kann auch tauchen, schöne Spaziergänge oder Panoramarundflüge unternehmen…

Tagesausflüge von Vrsar aus können Sie entweder selber organisieren, oder Sie können sich einem, von einer Reiseagentur bereits organisierten Angebot anschließen. Beliebte Ausflugsziele sind:

Der Lim – Kanal

Der Nationalpark Brijuni

Porec, Pula, Rovinj, Novigrad

Die Baredine Höhle

Ein Schiffausflug nach Venedig

Der Nationalpark Plitvice

Marinas in Vrsar:

In Vrsar gibt es eine Marina, die sich im nördlichen Teil des Hafens befindet. Die Marina verfügt über 200 Liegeplätze im Meer und 40 Liegeplätze an Land. Die Einrichtungen der Marina sind: ein Empfangsbüro, ein Hotel, ein Restaurant, eine Café/Bar, Toiletten, eine Tankstelle, einen Parkplatz. Zum Service gehören ein Kran (35 t), Trocken-Anlegeplatz und Reparaturen.

Shopping in Vrsar:

In Vrsar können Sie Ihren Lebensmitteleinkauf in verschiedenen kleineren Läden, wie z.B. im Maxi Konzum erledigen, außerdem gibt es auch verschiedene Bäckereien, Souvenir Läden, Weinläden und einen Fischmarkt. Für einen größeren Einkauf sollten Sie nach Pula, oder sogar nach Rijeka gehen, wo es verschiedene Einkaufszentren gibt.

Nachtleben in Vrsar:

Wie schon erwähnt, können Sie währen Ihres Urlaubs in Vrsar verschiedene Fischer Feste oder Festivals besuchen. Es gibt in Vrsar zwar keine Discotheken, darum aber viele Bars und Beach Bars in denen Sie Ihren Abend verbringen können. Eine bekannte Bar ist die Casanova Beach Bar.

