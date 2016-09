Vodice ist ein beliebtes touristisches Ziel an der Adria Küste in Kroatien, das Städtchen ist für seine Lebendigkeit, Vielfalt und freundlichen Menschen bekannt. Die Stadt liegt am Ufer einer breiten Bucht, 11 km nordwestlich von Sibenik, dem Zentrum des Bezirksamtes. Heute zählt Vodice etwa 10.000 Einwohner und ist der ideale Urlaubsort, wo jeder etwas für sich finden kann.

Die ersten Siedlungen haben sich im Hinterland bereits in der prähistorischen Zeit entwickelt. Es scheint so, dass Vodice ein Teil der wichtigen römischen Handelswege war, entlang welcher vielen Siedlungen entstanden sind. Zahlreiche archäologische Ausgrabungen haben die Überreste römischer Siedlung und liburnischer Nekropolen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. aufgedeckt.

Strände in Vodice:

In Vodice kann man viele verschiedene, aber wunderschöne Strände finden. Die kleine Stadt bietet alle Arten von Stränden, wie Kies-, Beton- oder Steinstrände, so dass jeder einen passenden Strand für sich finden kann. Falls Sie vor der Sommerhitze flüchten möchten, können Sie einen der Pinienwälder aufsuchen, wo Sie nicht nur den Schatten, sondern auch den schönen Mediterranen Geruch genießen können. Hier können Sie eine kleine Übersicht der Strände in Vodice finden:

Plava plaza (blauer Strand): Dieser Strand wurde mit der blauen Flagge, dem Symbol für touristischen Top-Service basierend auf sauberem Meer und Strandqualität, ausgezeichnet. Dieser Kiesstrand erstreckt sich von Punta bis nach Tribunj. Das Meer ist an den meisten Teilen des Strandes ziemlich flach, was ihn ideal für Familien mit kleinen Kindern und für nicht Schwimmer macht. An diesem Strand können Sie viele Restaurants und Bars finden, die bekannteste Bar ist die Hookah Bar.

Hangar Strand: Dieser Strand ist einer der am besten ausgestatteten Strände an der Adria-Küste. Dieser Kieselstrand bietet für jeden etwas, neben dem schönen Blick aufs Meer und der Sonne; gibt es viele Aktivitäten für Menschen aller Altersgruppen. Für ältere Menschen und Familien mit Kindern gibt es einen ganzen Teil des Strandes, wo Sie eine Kindereisenbahn, Trampoline, Hüpfburgen, Karussells und andere Einrichtungen für Kinder finden können.Im Sommer wird eine Tauch- und Segelschule für Kinder organisiert.Die jüngere Population kann man in der Nähe der beliebten Bar Shisha, die den ganzen Tag und die ganze Nacht lang für Musik verantwortlich ist, finden. Alle After Beach Partyswerden hier organisiert, aber auch Schaumpartys, Techno-Partys und viele andere Dinge.

Am Strand gibt es vier Café-Bars, ein Restaurant, ein Fastfood, ein Bioladen und Geschäfte mit Sport- und Meerausrüstung, Duschen, öffentliche Toiletten, Umkleideräume und es bietet sich die Möglichkeit Liegen und Sonnenschirme zu mieten.

Srima Strand: Der Strand Srima liegt in der Verlängerung von Vodice im Resort Srima, und ist eine ausgezeichnete Wahl für eine Flucht vor den Massen auf den Stränden von Vodice.Die Srima Strand ist ein Kiesstrand und erstreckt sich fast zwei Kilometer vom Ende von Vodice entlang des gesamten Srima. Aufgrund des Einstiegs ins Meer, ist er auch für nicht so gute Schwimmer geeignet. Am Srima Strand kann man keinen natürlichen Schatten finden, darum ist es wichtig im Voraus an den Sonnenschutz zu denken.

Unterkünfte in Vodice:

Vodice gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen an der Adria in Kroatien und es wird von Jahr zu Jahr beliebter. Wie auch in den meisten anderen touristischen Destinationen in Kroatien, kann man auch in Vodice alle Arten von Unterkünften finden. Sie können Ihren Urlaub in einem der wunderschönen Hotels, die Ihnen alle Arten von Service bieten genießen, oder aber in einem gemütlichen Appartement. Man kann auch einzelne Zimmer in privaten Häusern mieten. Für alle Naturliebhaber sind die Camps die ideale Lösung.

Eins der beliebtesten Hotels ist das Drei-Sterne–Hotel Imperial, das an seinem eigenen Strand liegt und von einem Park mit schönen mediterranen Pflanzen umgeben ist. Die gesamte Anlage hat eine Kapazität von 420 Zimmern und 15 Suiten. Die meisten Zimmer verfügen über Klimaanlagen und Meerblick. Alle von ihnen haben einen Balkon und sind mit Sat- TV und Telefon ausgestattet.

Ein weiteres beliebtes Hotel ist das Vier-Sterne–Hotel Olympia. Das Hotel befindet sich nur 500 m vom Zentrum von Vodice, und 50 m vom Strand entfernt und bietet die perfekte Kombination von modernem und traditionellem Stil. Das Hotel verfügt über 241 Wohneinheiten in zwei Gebäuden. Insgesamt bietet das Hotel 215 Zimmer und 26 Suiten mit Klimaanlage und Heizung.

Da viele der Einwohner von Vodice vom Tourismus leben, haben sie viel in die Verbesserung der Standards des Tourismus investiert. Dies ist besonders in den privaten Unterkünften, die in Vodice angeboten werden, sichtbar. Es gibt viele gemütliche Appartements, welche gemietet werden können. Man kann auch einzelne Zimmer in privaten Häusern mieten; dies ist eine beliebte Lösung für alle, die nur auf der Durchfahrt sind und nicht lange an einem Ort bleiben möchten.

Campingplätze in Vodice:

Wenn Sie lieber Ihren Urlaub in der Natur verbringen, und Sie Campingplätze bevorzugen, können Sie zwischen zwei Campingplätzen wählen. Das Imperial Camp liegt an der Küste, am Strand in einem duftenden Pinienwald. Es ist mit drei Sternen kategorisiert worden, und bietet eine Kapazität von 145 Stellplätzen mit 400 Gäste- und 6 Mobilheimen. Das Camp verfügt über Stromanschlüsse, warmes und kaltes Wasser, sanitäre Einrichtungen, ein Geschäft und eine Wäscherei.Die Camping Gäste dürfen alle Einrichtungen des Hotels Imperial nutzen: das à la carte Restaurant, die Snack- und Cocktailbar, wo sie die reiche Auswahl an Speisen und Getränken, die auf traditionelle Weise zubereitet werden, kosten können.

Das andere Camp ist der Campingplatz Dom. Dieser Campingplatz befindet sich 60 m vom natürlichen Strand entfernt, welcher ideal für Schwimmen, Sonnenbaden, Wassersportarten und viele andere Aktivitäten ist.

Sehenswürdigkeiten in Vodice:

Wenn Sie sich für das alte Erbe von Vodice interessieren, sollten Sie die Kirche des Heiligen Kreuzes, die im Jahre 1746 vom berühmten Meister Ivan Skok erbaut wurde, besuchen. Es ist eines der wichtigsten Gebäude des Barock in Dalmatien. Der Bau des Glockenturms dauerte 20 Jahre und begann im Jahr 1752.Die harmonische Fassade mit einem herrlichen Barockportal und Rosetten wurde dem Heiligen Kreuz gewidmet.

Eine andere sehenswerte Kirche ist der Muttergottes von Karmel – Kirche, die im 17. Jahrhundert erbaut wurde.Hinter Vodice befindet sich ein Hügel namens Okit, die Kirche befindet sich auf der Spitze des Hügels. Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals zerstört.Das aktuelle Aussehen der Kirche wurde von dem bekannten Architekten Nikola Basic, der auch die Meeresorgel und den „Sonnengruß“ in Zadar konzipiert hat, konstruiert.

Ein weiteres wichtiges historisches Denkmal ist der Coric Turm, der von der wohlhabenden Familie Fondra im Jahre 1646 gebaut wurde.Der Stein hoher Qualität, aus dem er gebaut wurde, wurde von der Insel Brac transportiert.Da er in Zeiten von Turbulenzen gebaut wurde, sind die Wohn- und Geschäftsausstattungen von hohen Mauern umgeben.Heute kann man nicht in den Turm, da er in einem schwachen, baufälligen Zustand ist, aber man kann im Sommer im Hinterhof Kinoaufführungen genießen.

Tagesausflüge von Vodice aus:

Vodice hat eine großartige geografische Position, deshalb ist es ein toller Ort für Tagesausflüge. Von Vodice aus ist es leicht zwei der bekanntesten kroatischen Nationalparks zu erreichen. Einer davon ist der wunderschöne Nationalpark Kornati. Der Legende nach entstand der Nationalpark Kornati aus einigen weißen Steinen, die übrig geblieben sind als Gott die Erde erschuf; er hat die Steine ins Meer geworfen und entschieden, dass keine weiteren Änderungen nötig seien. In der Tat sind die wunderschönen Kornati Inseln einzigartig in ihrer Schönheit und Attraktivität. So viele Riffe, Landzungen, Inseln und Buchten können nirgendwo anders gefunden werden.

Der andere Nationalpark, der von Vodice aus problemlos erreicht werden kann, ist der Nationalpark Krka. In diesem Nationalpark können Sie einen der schönsten Wasserfälle sehen, der Skradinski buk begrüßt die Besucher mit seinen siebzehn Schritten, bei denen das Wasser fließt und fließt. Dieser Nationalpark ist der ideale Ort für heiße Sommertage, da man dort schwimmen und sich abkühlen kann.

Wenn Sie in Richtung Zadar fahren, werden Sie ein natürliches Phänomen sehen, das zwei verschiedene, aber gleich schöne blaue Oberflächen. Auf der einen Seite befindet sich die wunderschöne Adriatische Küste, auf der anderen Seite Kroatiens größter natürlicher See. Rund um diesen schönen See befindet sich der Naturpark Vraner –See. Das dominierende Merkmal des Parks ist ein besonderes Vogelschutzgebiet.

Falls Sie ein Vogelliebhaber sind, können Sie auch die Falknerei besuchen, welche sich in einem Pinienwald in Dubrava, nur 8 km vom Stadtzentrum von Sibenik entfernt befindet.

Von Vodice aus können Sie auch einige der größeren Städte entlang der Küste besichtigen, einige davon sind; Sibenik, Zadar, Trogir oder Split. Falls Sie kleinere Küstenstädte, wie Vodice selbst bevorzugen, können Sie einen Ausflug nach Rogoznica oder Primosten unternehmen.

Gutes Essen in Vodice:

Wenn Sie Vodice und Dalmatien allgemein besuchen, sollten Sie unbedingt einige der ausgezeichneten Fischgerichte kosten. Im Fischrestaurant Burin können Sie hervorragende Fischspezialitäten kosten, während Sie den atemberaubenden Ausblick auf die malerische Bucht und ein Glas Wein genießen.

Falls Sie die typisch dalmatinische Atmosphäre erleben möchten, sollten Sie unbedingt eine der Konobas (traditionelle kroatische Taverne) besuchen. In dalmatinischen Konobas können Sie ausgezeichnete autochthone Spezialitäten, die mit frischen Zutaten zubereitet werden, genießen. Ein solcher Ort ist die Konoba Drazi, welche tolles traditionelles Essen bietet.

Natürlich können Sie in Vodice auch Pizzerias finden, eine der Beliebteren ist die Pizzeria Spalato, welche sich and der Promenade in Vodice befindet.

Marinas in Vodice:

Die ACI Marina Vodice liegt im nordöstlichen Teil des Hafens Vodice (Bucht Vrulje), die von zwei Wellenbrechern geschützt wird. Wegen der Erfüllung der strengsten Umweltstandards in Bezug auf die Sicherheit und Sauberkeit von Wasser und Umwelt, ist die ACI Marina Vodice eine der 10 ACI Marinas , welche die hohe Auszeichnung der „Blauen Europa-Flagge“ erhalten hat.Die Marina ist das ganze Jahr über geöffnet und verfügt über 290 Liegeplätze und 60 Bootsplätze an Land. Die Liegeplätze sindWasser- undStromversorgung ausgestattet. Die Liegeplätze sindWasser -undStromversorgung ausgestattet.Sie bietet auch eine Rezeption, eine Wechselstube, ein Supermarkt, eine Kaffee-Bar, ein Restaurant, Sanitäranlagen (Duschen und Toiletten) und vieles mehr.

Shopping in Vodice:

In Vodice kann man kleinere Läden finden, in welchen man Lebensmittel und alles, was man für den Alltag benötigt, finden kann. Natürlich gibt es auch Souvenir Läden, in denen man Mitbringsel aus Vodice kaufen kann. Falls Sie aber etwas Größeres einkaufen müssen, oder Lust auf Shopping haben, dann sollten Sie nach Sibenik gehen. Dort können Sie größere Supermärkte wie Lidl, Tommy oder Konzum finden, außerdem können Sie auch die Zwei Einkaufszentren Supernova und Dalmare besuchen.

Nachtleben in Vodice:

Für eine kleine Küstenstadt, bietet Vodice tatsächlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Der Hacienda Club befindet sich nur zwei Kilometer entfernt vom Stadtzentrum von Vodice und ist ein bekannter Ort nicht nur in, sonder auch außerhalb von Kroatien. Es handelt sich um einen der größten Clubs in Kroatien, mit einer Kapazität für bis zu 2000 Personen. Das Spezielle ist, dass sich der Club auf dem Offenen befindet – so dass man tanzen und die Sterne bestaunen kann.

Ein weiterer beliebter Ort ist die Hookah Bar. Zwei Luxus Lounge Bars, jeweils eine auf einem der beliebtesten Strände, bilden die Hookah Bar. Dies ist der ideale Ort um sich in der Chillout Atmosphäre für einen Abend im Hacienda Club vorzubereiten. Ebenfalls beliebt sind die After Beach Partys, die jeden Tag zwischen 17 und 21 Uhr organisiert werden.

Während der Sommermonate gibt es auch viele andere Festlichkeiten. Im Mittelpunkt der Saison wird das größte Festival der Region, das Vodice Fest organisiert. Den Höhepunkt des Festivals bildet das wunderschöne Feuerwerk, welches jedes Jahr von neuem überrascht. Der Blick von derPromenadeist atemberaubend.Besuchen Sie die vielen Stände, an welchen Sie eine große Auswahl an Getränken und köstlichem Essen finden. Jedes Jahr wird im Juli das Jazz Festival organisiert. Es dauert zwei Tage und bietet allen eine unvergessliche Jazz Erfahrung.

Wie gelangt man nach Vodice:

Vodice kann mal leicht mit allen möglichen Transportmitteln erreichen. Falls Sie mit dem Auto reisen können Sie via Autobahn reisen und den Ausgang Sibenik nehmen, eine andere Option währe die Küstenstraße.

Falls Sie mit dem Bus reisen, ist es ebenfalls kein Problem Vodice zu erreichen, da die Stadt gut mit allen größeren Städten Kroatiens verbunden ist. Alle, die mit dem Flugzeug reisen, können zwischen dem Flughafen Zadar und dem Flughafen Split wählen, von wo aus Sie dann die Reise mit dem Bus weiterführen können.

