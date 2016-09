Umag ist eine Stadt im westlichen Istrien, und zugleich der westlichste Ort Kroatiens, nur 10 Km von der slowenischen Grenze entfernt. Heute zählt Umag ungefähr 13000 Einwohner, welche meistens im Tourismus tätig sind, oder sich mit der Agrikultur, dem Oliven – und Weinanbau befassen , da man in Istrien häufig die terra rossa (rote Erde) findet, welche extrem fruchtbar ist.



Umag wurde bereits in der Antike gegründet, als Menschen begonnen haben eine Insel, die später zur Halbinsel wurde, zu bewohnen. In schriftlicher Form wird Umag zum ersten Mal im 6. Jahrhundert, unter dem Namen Humagum, erwähnt. Die Stadt entwickelte sich dank ihrer günstigen Lage; sie lag auf dem Weg nach Aquilea, welche von den Römern als Militärbasis für Istrien und die Nordadria gegründet wurde. Genau wie der Rest von Istrien, war auch Umag unter der Herrschaft verschiedener Reiche.



Strände in Umag:



In Westistrien und in Umag findet man Strände mit der höchsten Meeresqualität, welche durch die Blaue Flagge, die man an vielen Stränden Umags finden kann, bestätigt wird. Einige der bekanntesten Strände in Umag sind; Katoro, Aurora, Kanegra und Laguna Stella Maris.

Der Katoro Strand befindet sich im gleichnamigen Urlaubsort mit einigen Hotels, nur 2 Km von Umag entfernt. Der Strand ist in Beton, Kies – und Felsteile aufgegliedert. Hier können Sie verschiedene Strandaktivitäten finden; Sportanlagen, Tennis – und Volleyballfelder, Duschen, Umkleideräume, Wasserrutschen, verschiedene Bars und Restaurants. Hier werden oft Tennis und Volleyball Turniere organisiert.

Der Laguna Stella Maris Strand ist ein eher steiniger Strand, ca. 3 Km von Umag entfernt. Der Strand ist von Kiefern, die in heißen Sommertagen Schatten spenden, umgeben. Der Strand bietet verschiedene Aktivitäten wie Sport, Unterhaltung und Gastronomie.

Der Kanegra Strand befindet sich innerhalb des gleichnamige Urlaubsorts, 7 Km von Umag entfernt, in der Nähe von Savudrija. Es handelt sich hier um einen von Pinien umgebenen Kieselstrand, der ideal für Familien mit Kindern ist. Der Kanegra Urlaubsort bietet ebenfalls einen FKK Campingplatz und Strand.



Unterkünfte in Umag:



Da sich der Tourismus in Umag in letzter Zeit sehr rasch entwickelt, gibt es ein großes Angebot von qualitativ hochwertigen, luxuriösen Hotels, die ein großes Angebot von Inhalten haben. Einige der besten Hotels sind; das Hotel Melia Coral, das Hotel Sol Umag und das Hotel Kempinski Adriatic.



Es ist interessant zu erwähnen, dass man in Umag auch ein Fahrrad-Hotel finden kann, das Hotel Sol Garden. Es bietet die besten Standards für einen Radurlaub; einen Radexperten, welcher Sie über die besten Radrouten und Wege informieren wird. Das Hotel bietet auch Informationen über Exkursionen, Trainingstipps und Ausrüstung.

In Umag kann man auch mehrere Campingplätze finden. Der Beste ist der Camping Park Umag, der von üppiger Vegetation umgeben ist und auch einen Ökopark bietet, in welchem man viele autochthone Pflanzen finden kann. Unterkünfte auf diesem Platz sind in Parzellen, in Mobil – und Superiorhäusern. Der Campingplatz verfügt über ein umfangreiches Angebot von Animations- und Unterhaltungsprogrammen für Erwachsene und Kinder; Auβenpools mit einem Piratenschiff, verschiedene Spielflächen und Tanzpodien. Sportliebhaber können hier Beach – Volleyball, Fußball oder Boccia spielen, man kann ebenfalls joggen oder klettern gehen.



In Umag findet man auch den besten FKK – Campingplatz in Kroatien, Camping IN Kanegra FKK. Man findet hier 193 Stellplätze und eine neu errichtete Sanitäranlage. Das Lager bietet auch einen Kieselstrand, der von üppiger Vegetation umgeben ist, und der mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurde. Was die Unterhaltung angeht, können die Gäste hier abends Live-Musik genießen, oder an Sportveranstaltungen, an welchen Wassersport, Tennis oder Mini-Golf angeboten wird, teilnehmen.

In Umag und in der näheren Umgebung kann man ebenfalls Appartement – Siedlungen finden. Residence Skiper ist eine 4-Sterne Appartement – Siedlung, die sich in der Nähe von Savudrija befindet. Hier können Sie Auβenpools, Sportanlagen, Restaurants mit istrischen und mediterranen Spezialitäten, aber auch einen Beach Volleyball – und einen Golfplatz finden. Alle Appartements haben ein Badezimmer und ein großes Wohnzimmer, große Terrassen oder Balkons. Kostenlosen Internetzugang haben Sie im Restaurant des Golf-Clubs.



Wie in allen touristischen Destinationen, kann man auch in Umag private Unterkünfte in Ferienhäusern oder Appartements finden.

Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten in Umag:



Obwohl Umag schon in der Antike gegründet wurde, findet man heute nur noch mittelalterliche Architektur in der Stadt. Die Überreste kann man in den Stadtmauern, den venezianischen Villen und in den malerischen Straβen finden. Wie schon erwähnt, formt die Altstadt heute eine Halbinsel, welche einst eine Insel war. Im 10. Jahrhundert wurden die Stadtmauern um die Siedlung gebaut, die nur durch eine Zugbrücke mit dem Festland verbunden war.

Das am Besten erhaltene Gebäude ist zugleich auch das Älteste, das ist der Westturm, in welchem sich heute ein Museum befindet.

Im Stadtzentrum befindet sich ein Platz mit der Maria Himmelfahrt Kirche.

Ein wenig außerhalb von Umag, in Savudrija befindet sich der älteste Leuchtturm Kroatiens. Er wurde 1818 gebaut, und es gibt eine Legende über seine Entstehung. Der Legende nach hat sich Metternich, ein österreichischer Graf in eine kroatische Dame, die er auf einem venezianischen Ball kennen gelernt hat, verliebt. Er ließ den Leuchtturm für sie erbauen, doch da sie schwer erkrankt ist, hat sie ihn nie gesehen. Der Graf entschloss dann den Leuchtturm nie wieder zu besuchen.

In Umag und in anderen Istrischen Städten wird alljährlich die Tage der Scholle organisiert. Diese Manifestation dauert jeweils einen Monat und wird in verschiedenen Istrischen Restaurants organisiert, wo man 4 – Gang Menüs auf Basis der Scholle probieren kann, dazu werden ausgezeichnete Istrische Weine und Istrisches Olivenöl serviert.

Um die Wellness – Saison zu verlängern, werden in Umag im Oktober auch die so genannten Wellness – Tage organisiert. Drei Hotel Wellness – Zentren bieten spezielle Pakete, welche Unterkünfte in einem komfortablen Hotel, Halbpension und täglichen Eintritt ins Wellness – Zentrum bieten.

Musikliebhaber können das UmagoBlues Musik Festival genießen, und dabei noch lokale Spezialitäten probieren.

In Umag kann man auch das Umagination Festival besuchen, hier handelt es sich um ein Festival der elektronischen Musik, welches schon seit vier Jahren in Umag organisiert wird.

Umag ist ebenfalls für das ATP Croatian Open Umag Tennis Turnier bekannt, dieses findet jedes Jahr im Juli statt.

Generell gesehen kann man sagen, dass in Umag immer verschiedene Sportveranstaltungen stattfinden, es gibt für jeden etwas, sei es, dass man sich für Tennis, Golf oder Fußball interessiere.

In Umag gibt es seit kurzem auch das so genannte Park&Ride Farradverleih – System, welches an der Adria einzigartig ist. Dieses Projekt verbindet Ferienanlagen mit dem Stadtzentrum, und erleichtert somit den Gästen die Stadtbesichtigung. Neben klassischen Fahrrädern, kann man auch elektrische Fahrräder mieten.

Touristen können auch Stadtbesichtigungen in einem kleinen Zug genießen, welcher die Gäste von der Ferienanlage Katoro ins Stadtzentrum bringt.

Tagesausflüge von Umag aus:

Von Umag aus kann man an verschiedenen Tagesausflügen teilnehmen, man kann beispielsweise Novigrad, Pula, Rovinj, Medulin, Porec oder andere istrische Städte besichtigen. Man kann auch den Nationalpark Brijuni besuchen, und dessen natürliche und historische Attraktionen besichtigen. Ebenfalls werden Schiffausflüge nach Venedig organisiert.

Gutes Essen in Umag:

In den Restaurants in Umag können Sie internationale Menüs, aber natürlich auch traditionelles istrisches Essen genießen. Die istrische Küche basiert auf Suppen (maneštra), welche aus drei Gemüsesorten gemacht werden, auf hausgemachter Pasta (fuzi und gnocchi), auf istrischem Rindfleisch (boškarin), istrischen Trüffeln und Spargeln. Zu all diesen Köstlichkeiten wird auch ausgezeichneter istrischer Wein serviert, wie z.B. teran oder malvazija.



Eine Alternative zu Restaurants sind Wirtshäuser, in denen man hausgemachte Gerichte, die auf frischen und lokal produzierten Zutaten basieren, kosten.

Das Nachtleben in Umag:

In Umag kann man eine der vielen Bars entlang der Uferpromenade besuchen. Einige beliebte Discos sind die GoldenFish Disco, in der die Partys den ganzen Tag durch dauern, die Jimmy Woo Disco dagegen verlangt eher einen eleganteren Dresscode. Die Macumba beach bar und Hemingway haben nur während des ATP Croatian Opens geöffnet.

Abhängig davon wann Sie Umag besuchen, können Sie einige der oben aufgeführten Konzerte oder Festivals besuchen.

Shopping in Umag:

Die meisten Supermärkte sind während der Sommersaison jeden Tag offen. Einige der größeren Supermarktketten in Umag sind Konzum, Plodine und Getro, in welchen Sie alles Nötige für den Urlaub finden können.

Falls Sie etwas Authentisches aus Umag haben möchten, können Sie die authentischen Ohrringe aus Umag kaufen, die noch aus dem 8. Jahrhundert stammen. Das Original wurde aus Bronze gemacht, aber ein lokaler Goldschmied hat eine Kopie aus Silber gemacht.

Marinas in Umag:

In Umag gibt es nur eine Marina, die ACI Marina Umag. Dies ist eine der Besten Marinas an der Adria. Sie verfügt über 475 Liegeplätze und über 40 trockene Liegeplätze. Sie verfügt über eine Rezeption mit einer Wechselstube, einen Laden mit nautischen Geräten, eine Wartungs – und Reparaturwerkstatt, eine Tankstelle, WLAN und noch vieles mehr.

Wie kommt man nach Umag?

Aufgrund seiner Lage wird Umag auch „Die kroatische Türe nach Europa“ genannt. Man kann Umag problemlos mit dem Auto, Bus, Schiff oder Flugzeug erreichen. Busse nach Umag fahren aus allen größeren kroatischen Städten, es gibt auch eine Buslinie von Triest aus, welches nur 40 Km von Umag entfernt ist. Es gibt auch eine Schiffverbindung von Venedig aus. Umag hat keinen eigenen Flughafen, der naheste ist in Pula, ungefähr 80 Km von Umag entfernt.

Tags: Istrien, Reiseführer, Selber Fahren, Städte in Istrien