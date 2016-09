Der malerische dalmatinische Fischerort Turanj liegt an der kroatischen Küste auf der Nordseite des Kanals von Pasman. Die Altstadt ist über eine Promenade, den „Lungo Mare “ mit dem Ort Sv. Filip i Jakov verbunden. Nach Zadar mit seiner historischen Altstadt sind es 25 km, während die Entfernung zur beliebten Touristenstadt Sibenik 4 km beträgt.

Vor Turanj liegt eine Inselgruppe mit 16 Inseln und Inselchen im Meer. Zum Archipel der Kornaten ist es auch nicht weit, so dass Turanj ein wirkliches Paradies für alle diejenigen ist, die versteckte Buchten und einsame Strände entdecken wollen.

Das Stadtbild von Turanj wird bis heute geprägt von den Überresten einer mittelalterlichen Festung mit dem gleichen Namen, von der noch ein gut erhaltener Turm, das Haupttor und ein Teil der Mauern erhalten sind.

Die Küstenstraße führt durch Turanj, so dass man den Ort gut erreichen kann.

Strände in Turanj

Wie bereits erwähnt, findet man in Turanj und seiner nahen Umgebung viele versteckte Buchten und Strände. Auch wer im Sommer den Menschenmassen entfliehen möchte, findet hier einen einsamen Platz für ungestörte Stunden. Die Strände bestehen meistens aus Sand, doch man findet auch felsige Abschnitte und betonierte Badeplateaus.

Die schönsten Strände in der weiteren Umgebung von Turanj sind Zelena punta (in Kukljica (15,2 km entfernt von Turanj), Bočac (Sali, 19,8 km ), Marex (Zadar, 21,9 km ), Jaz (Zaton, 33,9 Kilometer) .

Unterkunft in Turanj

Das Angebot an Unterkunft in Turanj besteht hauptsächlich aus Apartments, Zimmern und Ferienhäusern. Doch es gibt auch einige kleine und familiengeführte Hotels wie das Hotel Villa Donat und Hotel das Alba, die in der Regel Zimmer mit Frühstück anbieten.

Turanj ist auf jeden Fall ideal für diejenigen, die einen ruhigen Urlaub bevorzugen, und trotzdem schnell dort sind, wo auch Veranstaltungen stattfinden, also den grösseren touristischen Zentren.

Restaurants in Turanj

In Turanj und der Umgebung findet man zahlreiche Cafés, Restaurants und Tavernen, in denen man authentischen dalmatinische Spezialitäten genießen kann.

Das gastronomische Angebot umfasst köstlichen lokale Gerichte, nach traditionellen dalmatinischen Rezepten zubereitet. Auf der Speisekarte stehen täglich frische Fische und diese in Kombination mit einheimischem Olivenöl, frischem Gemüse und hausgemachten Weinen bieten ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis .

Restaurants in Turanj, in denen Sie auf einer Terrassen am Meer und in typischer dalmatinischer Atmosphäre diese Köstlichkeiten genießen können sind: Restaurant Palma, Restaurant Ancora, Restaurant Niko und Restaurant Roko.

Was man in Turanj unternehmen kann

Neben dem klaren Meer und viel Sonne bietet Turanj Ihnen eine Auswahl an interessanten Aktivitäten. Sie können wählen zwischen Rafting, einem Besuch in einem der Nationalparks oder Naturparks in der Nähe oder der Teilnahme an einem organisierten Ausflug in die nähere Umgebung. Aber manchmal genügt ja auch schon ein langer Spaziergang über die schöne Promenade von Turanj.

Tagesausflüge von Turanj aus:

Einkaufen in Turanj

In Turanj finden Sie mehrere Mini-Märkte und Supermärkte, in denen man eigentlich alles für den täglichen Bedarf kaufen kann. Wenn Sie jedoch einen größeren Einkauf planen, sollten Sie nach Biograd oder Zadar fahren.

Nachtleben in Turanj

Turanj ist eher etwas für diejenigen, die einen ruhigen Urlaub bevorzugen, ohne Hektik und Lärm. Wie auch in anderen kleinen dalmatinischen Städten, besteht die Unterhaltung hier eher aus Konzerten und Unterhaltung für die Familie. In der Altstadt und an den Stränden findet man ein paar Cafés, in denen Sie bei kühlen Drinks oder einem Cocktails entspannen können.

Ein etwas lebendigeres Nachtleben und mehr Unterhaltung findet man dagegen in Biograd na Moru oder Zadar.

Anreise nach Turanj

Wie bereits erwähnt, führt die Küstenstraße durch Turanj, was eine Anreise mit dem Auto ganz einfach macht. Der nächste Flughafen ist Zemunik bei Zadar (28 km entfernt oder 35 Autominuten).

Regelmäßige Buslinien halten an der Küstenstraße in Turanj und wenn man mit dem Flugzeug anreist und in Zadar landet, ist es problemlos möglich, mit dem Bus von Zadar nach Turanj weiter zu fahren.

Tags: kleine urlaubsorte kroatien, Norddalmatien