Tucepi ist mit seinen 1763 Einwohnern eine relativ kleine touristische Destination im südlichen Teil Mitteldalmatiens. Das Wahrzeichen des kleinen Städtchens ist der wunderschöne, 3 km lange Kieselstrand, der zugleich einer der längsten Strände in Kroatien ist. Der Tourismus hat sich schon in den 1960-er Jahren entwickelt, als neue Häuser im kleinen Dorf Kraj gebaut wurden. Seit dann befassen sich die meisten Einwohner mit dem Tourismus, der zur wichtigsten Einkommensquelle geworden ist.

Zum ersten Mal wird die Stadt Tucepi in schriftlicher Form im Jahr 1434, im Kreševo Dokument erwähnt. Die Stadt war schon sehr früh bewohnt, schon zur Römerzeit lebten Menschen in Tucepi. Laut einem erhaltenen illyrischen Dokument in albanischer Sprache bedeutet das Wort Tucepi „Dorf an der Quelle“.

Strände in Tucepi:

Die größte touristische Attraktion, die Tucepi zu bieten hat, ist sicherlich der wunderschöne Strand. Der atemberaubende Kieselstrand ist ganze 3 km lang und man könnte beinahe sagen, dass das ganze Städtchen ein großer Strand ist. Gleich oberhalb des Strandes befindet sich die wunderschöne Promenade mit einer Pinienallee, die in den heißen Sommertagen Schatten spendet. Die Promenade führt in den Nachbarort Podgora, so dass dem Meer entlang bis nach Podgora spazieren und auch die schönen Strände dort besuchen kann. Neben dem wunderschönen, kristallklaren Meer findet man am Strand in Tucepi auch Liegestühle, die man mieten kann.

Zwischen Makarska und Tucepi gibt es auch einen Nudistenstrand. Der Strand Nugal kann zu Fuß durch einen Pinienwald und die wunderbare, unberührte Natur erreicht werden. Der Strand ist von hohen Felsen umgeben und gilt als ein sehr romantischer Strand.

Unterkünfte in Tucepi:

In Tucepi kann man alle Arten von privaten Unterkünften und, für eine so kleine Stadt, eine erstaunliche Anzahl von Hotels finden, was zeigt wie wichtig der Tourismus für die Einwohner von Tucepi ist. Man kann zwischen einer großen Anzahl von privaten Unterkünften in Tucepi wählen, das Angebot reicht über verschiedenen Appartements und Ferienvillen bis zu einzelnen Zimmern, die man mieten kann. Ein Mietzimmer in einem privaten Haus ist die ideale Option für alle, die auf der Durchfahrt sind und nicht lange in Tucepi bleiben.

In Tucepi kann man einige Hotels finden, eins der beliebteren ist das Vier-Sterne Hotel Alga, welches sich nur 10 m vom Strand entfernt befindet. Das 330 Zimmer Hotel bietet alles, was man für einen entspannten Urlaub braucht; einen Innen- und Außenpool, drei Restaurants, Wellness und Spa, WiFi, einen Parkplatz und vieles mehr.

Ein anderes, beliebtes Hotel ist das Drei-Sterne all-inclusive Hotel Neptun. Die Gäste dieses Hotels können Ihren Urlaub genießen ohne über zusätzliche Kosten nachzudenken. Die Liste des im Preis enthaltenen Angebots ist wirklich lang und bietet, außer dem üblichen einberechnetem Essen und einheimischen Getränken unter anderem; Liegestühle und Sonnenschirme am Pool, einen Außenpool für Erwachsene und Kinder, einen Whirlpool, Tanzstunden, Aquagym, Kindertagesstätten und Animation für Kinder und vieles mehr.

In Tucepi gibt es keinen Campingplatz, aber für alle, die Ihren Urlaub im Freien verbinden möchten, gibt es Campingplätze in der Nähe.

Sehenswürdigkeiten in Tucepi:

Während Ihres Tucepi Besuchs sollten Sie unbedingt die Kirche des Hl. Georgs besichtigen, welche im Jahr 1311 erbaut wurde und die bis heute erhalten geblieben ist. Das einschiffige romanische und gotische Gebäude mit halbrunder Apsis und gemalten Kreuzen im Innenraum ist absolut einen Besuch wert. Eine weitere Kirche, die man besichtigen kann, ist die Kirche des Hl. Johannes, welche im Jahr 1703 erbaut wurde und die alle Merkmale des dalmatinischen provinzialen Barocks aufweist. Die Türme in Gornji Tucepi wurden als Schutz vor den Türken erbaut und bieten heute einen wunderbaren Ausblick aufs Meer und die Umgebung.

Tagesausflüge von Tucepi aus:

Von Tucepi aus bieten sich viele Möglichkeiten für Tagesausflüge. Sie können die Ausflüge entweder selber organisieren, oder, falls Ihnen das lieber ist, sich einem Ausflug einer Agentur anschließen. Beliebte Ausflugsziele sind:

Schiffsausflüge zu den Inseln Brac und Hvar

Falls Sie Lust auf einen aktiven Urlaub haben, können Sie sich einem Tagesausflug an den Fluss Cetina anschließen, wo sie während einer Rafting – Tour die wunderschöne Natur genießen können.

Gutes Essen in Tucepi:

In Tucepi kann man viele Restaurants und Tavernen (auf kroatisch konoba genannt) finden. In allen kann man ausgezeichnetes Essen finden, vor allem wenn Sie Lust auf typisch dalmatinische Spezialitäten mit viel frischem Fisch und Meeresfrüchten haben. Während Ihres Tucepi Aufenthaltes sollten Sie wenigstens ein Mal eine konoba besuchen, da man dort nicht nur ausgezeichnetes Essen, sondern auch ein typisch dalmatinisches Ambiente genießen kann. Einige der beliebten konobas sind die konoba Ranch und die Konoba Postup. Ein anderer beliebte Ort ist das Bistro Tenor, welches ausgezeichnetes Essen bietet und für seine freundlichen Angestellten bekannt ist.

Shopping in Tucepi:

Ihren alltäglichen Lebensmitteleinkauf können Sie in Läden wie Konzum oder Studenac, oder in verschiedenen, kleineren Läden erledigen. In solchen Läden finden Sie alles, was Sie im Urlaub für den Alltag benötigen. Falls Sie einen größeren Einkauf erledigen möchten, oder einfach nur Lust auf Shopping haben, sollten Sie in größere Städte wie Makarska oder Split gehen.

Nachtleben in Tucepi:

Es gibt keine Discos oder Nachtclubs in Tucepi, aber es gibt mehrere Bars und Beach Bars, wo Sie Ihren Abend verbringen können. Während der Sommermonate gibt es in Tucepi immer viele Veranstaltungen, wie z.B. Abende der klapa (dalmatinische a cappella Gruppe) Musik.

Falls Sie Lust auf Partys haben, werden Sie nach Makarska oder sogar nach Split gehen müssen, wo es verschiedene Nachtclubs gibt.

