Der kleine Fischerort Sv. Filip i Jakov ist ein attraktives Reiseziel in Kroatien und liegt zwischen Sibenik und Zadar. Nach Zadar sind es 23 Kilometer und nach Sibenik 45 Kilometer. Das Dorf hat etwa 4.500 Einwohner, doch erhöht sich diese Zahl ganz beträchtlich während der Sommermonate.

Strände in Sv. Filip i Jakov

Beim Ortszentrum befindet sich der Strand Iza banj. Er besteht aus Kies und betonierten Plateaus und hat einen guten Zugang zum Meer, so dass er ideal ist für Familien mit Kindern und ältere Menschen. Am Strand weht die blaue Flagge, eine internationale Auszeichnung für die Sauberkeit des Strandes und dessen gute Ausstattung. Weil dieser Strand zentral gelegen ist, findet man ganz in seiner Nähe auch eine Menge Cafés, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Souvenirs und Strand-Zubehör.

Unterkunft in Sv. Filip i Jakov

Der Ort Sv. Filip i Jakov hat eine lange Tradition im Tourismus und so findet man hier eine große Auswahl an Unterkünften. Im Ort gibt es zwei Hotels, das Hotel Ressort Croatia mit insgesamt 110 eleganten Zimmern und 7 Bungalows und den Hotel-Komplex Margarita Maris mit 20 Bungalows. Hinzu kommt ein großes Angebot an Apartments, Ferienwohnungen und Zimmern bei privaten Vermietern.

Es gibt auch zwei Campingplätze in Sveti Filip: den Campingplatz Đardin mit einer Kapazität von 520 Personen und den kleinen Campingplatz Filip mit einer Kapazität von 60 Personen. Der Campingplatz Đardin liegt in einem Pinienwald und hat einen schönen Sandstrand, also das ideale Urlaubsziel für Familien mit Kindern .

Restaurants in Sv. Filip und Jakov

Fast alle Restaurants in Sv Filip i Jakov liegen direkt am Meer. Das Angebot an leckeren Gerichten ist sehr gut und besteht vor allem aus lokalen Spezialitäten. Neben den Restaurants mit Fisch- und Fleischgerichten findet man auch Pizzerias, perfekt also für alle Liebhaber von Fast Food und italienischer Küche.

Was man in Sv. Filip i Jakov unternehmen kann

Sv. Filip und Jakov liegt ideal, um die zahlreichen historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten der Umgebung zu erkunden. Wenn Sie malerische historische Städte lieben, besuchen Sie auf jeden Fall das nahe Sibenik und die Stadt Zadar. Wer lieber angeln geht, für den ist der Naturpark Vrana ein lohnendes Ausflugsziel.

Örtliche Reisebüros bieten eine Vielzahl von Tagestouren an:

Einkaufen in Sv. Filip i Jakov

Im Ort finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Supermärkten, einen Obst-, Gemüse- und Fischmarkt und Souvenirläden. Die Geschäfte sind im Sommer an allen Wochentagen bis in die späten Abendstunden geöffnet. Wenn Sie zum Einkaufen in ein großes Einkaufszentrum möchten, dann finden Sie dieses nur im 23 km entfernten Zadar.

Nachtleben in Sv. Filip i Jakov

In Sv. Filip i Jakov liebt man – wie in anderen kleinen dalmatinischen Städten – abends die Klapa. Vor allem in den Sommermonaten finden zahlreiche Veranstaltungen statt. An der Promenade gibt es mehrere Cafés und Bars, in denen Sie bei leckeren Cocktails und kühlen Drinks entspannen können. Wer Unterhaltung und Spaß bis in die frühen Morgenstunden sucht, dem empfehlen wir, nach Zadar zu fahren.

Anreise nach Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov liegt an der Küstenstraße von Sibenik nach Zadar. Bis zum Flughafen von Zadar sind es nur 9 km. Dieser Flughafen ist sehr gut verbunden mit dem Flughafen von Zagreb und einigen europäischen Metropolen wie Frankfurt, Stuttgart, Köln, Berlin, Düsseldorf, Friedrichshafen und London, Dublin, Edinburgh, Stockholm, Wien und Prag.

Tags: kleine urlaubsorte kroatien, Norddalmatien