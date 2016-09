Der Livacina Lopar Strand

Der Sandstrand ist einer der beliebtesten Strände auf der Insel, der sich in der Nähe des bekannten Paradiesstrandes befindet. Der Strand bietet einen einfachen Zugang ins Meer, was ihn nicht nur für kleine Kinder geeignet macht, sondern auch für alle, die Wassersportarten wie Picigin gerne haben. Im Schatten der Bäume am Strand befinden sich einige Restaurants mit ausgezeichnetem Essen und Trinken. Es gibt auch viele Möglichkeiten Ausrüstung zu mieten, die entweder zur Unterhaltung oder Erholung dient, wie beispielsweise Sonnenschirme oder Liegestühle.

Der FKK Strand Kandarola Palit

Die Insel Rab ist ein beliebtes Ferienziel mit schönen Stränden und malerischen Buchten. Die bewaldete grüne Halbinsel Frkanj zieht viele Badegäste mit seiner schönen versteckten Felsstränden an. Hier befindet sich auch der beliebte Strand Kandarola, – ein FKK Strand wo Sie ein Taxiboot, welches Sie vom Stand wieder zurück in den Hafen von Rab bringt, mieten können. Der Strand ist sehr sauber und es bietet sich die Möglichkeit viele Aktivitäten, die perfekt in die natürliche Umgebung passen, auszuüben. Der Strand ist von einer reichen Flora und Fauna und von scharfen Felsen, die aus dem Meer steigen, umgeben. Am Strand gibt es Duschen, eine Bar, ein Restaurant, eine Wasserrutsche für Kinder und einen Beach Volleyball Platz.

Der FKK Sahara Strand:

Der Sahara Strand ist einer der beliebtesten FKK Strände in Lopar. Dieser Strand befindet sich in der Nähe des beliebten Paradiesstrandes, aber er ist trotzdem weit genug entfernt um den Besuchern die Nötige Ruhe zu bieten. Man kann den Strand auf markierten Waldwegen, die über den Hügel führen und einen wunderbaren Meerblick bieten, erreichen. Der Sahara Strand ist ein Sandstrand mit geringer Vegetation, unterhalb des Strandes gibt es dichtere Vegetation, die den nötigen Schatten bietet. Am Strand gibt es keine zusätzlichen Inhalte, darum sollten Sie alles, was Sie benötigen mitbringen. Während der Sommersaison segelt an diesem Strand ein Boot vorbei, welches kalte Getränke, Snacks und Obst anbietet. Der Sahara Strand ist nie überfüllt, darum ist er perfekt für schüchterne Nudisten, die hier völlig entspannen können.

Der FKK Ciganka Strand:

Lopar ist eine malerische Stadt, die von zahlreichen Buchten und Sandstränden umgeben ist. Einige der schönsten FKK-Strände an der Adria sind hier versteckt. Gegenüber dem berühmten Touristenziel von San Marino, befindet sich ein schöner FKK-Strand, der Sandstrand Ciganka (Zigeunerin), der in einer von Felsen umgebenen Bucht, versteckt ist. Den Strand kann man zu Fuß auf markierten Wegen oder aber auf dem Seeweg erreicht werden. Der Seeweg ist auf jeden Fall die bessere Option für Kinder und ältere Menschen. Der Ciganka Strand bietet keine zusätzlichen Inhalte, außer dem kristallklarem Meer und dem schönen Sand.

Rajska Plaza – der Paradiesstrand:

Der bekannteste Strand in Lopar, welcher sich über 1.5 Km erstreckt und welcher viele touristische Einrichtungen und eine reichhaltige Küche bietet. Der Strand ist sandig und flach somit ideal für kleine Kinder und Nichtschwimmer. Es gibt Rettungsschwimmer am Strand, so dass alle Schwimmer sicher ihre Sommeraktivitäten genießen können. Das Klima am Paradiesstrand ist ideal für Wassersportarten, und es gibt viele Sportplätze, Radwege, und Sie können Roller mieten, tauchen gehen oder sich in einer der vielen Bars und Restaurants am Strand, oder gegenüber in der touristischen Ortschaft von San Marino, erfrischen. Der Strand wurde mit der Blauen Flagge, einem Symbol für hohe Meeres- und Umweltqualität und für eine Vielzahl von touristischen Inhalten, ausgezeichnet.

Andere Sandstrände auf der Insel befinden sich in Supetarska Draga und Barbat, während sich im Zentrum der Stadt Rab, die Strände in der Nähe von Komrcar befinden, dies sind meistens gepflegte Stadtstrände. Supetarska Draga hat in seiner Nähe drei Inseln: Maman, Mean und Sailovac, wo man ebenfalls wunderschöne Sandstrände finden kann. Diese Strände sind als beliebte Destination bei Surfern bekannt.

Tags: Insel, Kvarner, Strand