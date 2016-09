Der ruhige Ferienort Privlaka liegt nur 18 km von Zadar entfernt. Bis zu dem historischen Städtchen Nin sind es gerade einmal 5,5 km. Privlaka liegt auf einer großen Halbinsel und ist auf drei Seiten vom Meer umgeben. Im Nordosten liegt die Bucht von Nin, im Südwesten der Kanal von Zadar. Das milde mediterrane Klima und das warme Meer haben den Tourismus in dem kleinen Fischerdorf sehr gefördert und auch die saubere Luft sowie Heilschlamm sorgen dafür, das Prilavka sehr beliebt ist. Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden wie Asthma, Rheuma oder Arthritis finden hier Linderung.

Die Unterwasserwelt rund um Privlaka bietet viel Interessantes, denn es gibt zahlreiche Höhlen, archäologische Fundstätten, Schiffswracks und eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt in den blauen Tiefen zu entdecken. Genau aus diesem Grund ist Privlaka auch vor allem bei Tauchern überaus beliebt.

Strände in Privlaka

In Privlaka findet man zahlreiche sandige Buchten, in denen das Wasser flach und warm ist, genau richtig für Familien mit Kindern. Manche der Strände liegen in kleinen versteckten Buchten und sorgen mit ihrer Ruhe und Einsamkeit für ungestörten Badegenuss. Die bekanntesten Strände in Privlaka sind Loznica und Skoblari, Sandstrände, die auch für Kinder geeignet sind. Dann gibt es noch den Strand Škrapavac, ein Sandstrand mit gepflasterten Abschnitten und einem leichten Zugang zum Meer, also ebenfalls perfekt für Kinder. Einer der größten Strände in Privlaka ist der Strand Sabunike, etwa 20 km von Nin entfernt bei dem Ort Sabunike. Hier findet man langgestreckte, flache und sandige Lagunen.

Unterkunft in Privlaka

Es gibt in Privlaka etwa 270 registrierte private Unterkünfte. Sie finden somit bestimmt eine für Sie perfekte und komfortable Unterkunft in einem modernen und geschmackvoll eingerichteten Zimmer oder Apartment..

Daneben gibt es noch mehrere Ferienanlagen, wie das Resort Sabunike und das Resort Škrapavac mit Bungalows und Villen, Zimmern und Apartments, die direkt am Meer lliegen.

Einer von mehreren Campingplätzen in Prilavka ist der Campingplatz Dalmacija. Er zählt zu den bekanntesten in Kroatien und liegt in einer wunderschönen Bucht mit einer Fläche von 40.000 m². 350 Stellplätze von 60 m² und 90 m² und 25 Mobilheime in verschiedenen Größen werden angeboten. Zur Ausstattung gehören ein Supermarkt, eine Pizzeria, eine Eisdiele, ein Biergarten und eine Strandbar.

Restaurants in Privlaka

Der Tourismus ist auch der Grund dafür, dass es in Privlaka ein reiches gastronomisches Angebot gibt. So findet man neben zahlreichen Cafés Restaurants, Konobas und Pizzerias. Auf den Speisekarten stehen dalmatinische Gerichte, die zusammen mit einem Glas hausgemachten Wein aus Privlaka ein wirklicher Genuss sind. Das Essen wird nach traditionellen Rezepten zubereitet, was bedeutet, dass täglich frischer Fisch in Kombination mit einheimischem Olivenöl, sowie frischen und würzigen Kräutern auf den Tisch kommt. Selbstverständlich findet man auch Fleisch-Spezialitäten, die, ebenfalls nach traditionellen dalmatinischen Rezepten zubereitet, in keiner Weise den leckeren Fischgerichten nachstehen.

Was man in in Privlaka unternehmen kann

Privlaka bietet neben komfortablen Unterkünften, schönen Stränden mit sauberem Wasser und guter traditioneller Küche aber noch einiges mehr. Sie können natürlich im Urlaub schwimmen, tauchen, surfen und in der Sonne baden. Und wenn nach einem langen Tag am Strand dann noch ein abendlicher Spaziergang auf der Promenade entlang dem Hafen und weiter fast um die ganze Halbinsel hinzu kommt, dann wissen Sie, warum Sie gerade in diesem Ferienort Ihren Urlaub verbringen. Lassen Sie die herrlichen Sommerabende ausklingen mit einem kühlen Drink und genießen Sie den wundervollen Sonnenuntergang.

Wer mit Kindern Urlaub in Prilavka macht, der findet auch Spiel- und Sportplätze vor. Kinder-Spiel- und Sportplätze gibt es zum Beispiel in Loznica, einer kleinen Bucht in der Dorfmitte. Für Radfahrer gibt es einen 8 km langen Radweg. In der Nähe des Ortes Sabunike liegt die Wassersportschule „Surfmania“, in der Sie Windsurfen, Surfen oder Kitesurfen lernen können. Auch ein Katamaran für Ausflüge kann gemietet werden.

Und dann ist da noch das wirklich sehr große Freizeit-Angebot in der Ferienanlage Zaton, die nur 1,5 km von Privlaka entfernt ist .

Tagesausflüge von Privlaka aus

Einkaufen in Privlaka

In Privlaka gibt es mehrere Supermärkte, Metzger, Bäcker, eine Post, einen Blumenladen, einen Friseur, einen Beauty-Salon und eine Wäscherei. Wenn Sie einen größeren Einkauf planen, dann empfehlen wir eine Fahrt nach Zadar.

Nachtleben und Veranstaltungen in Privlaka

In Privlaka gehört, wie in anderen kleinen dalmatinischen Städten, der dalmatinische Gesang (die Klapa) zu den lokalen Bräuchen. Es gibt jedoch auch einige Bars an den Stränden, in denen man bei Cocktails oder sonstigen Drinks herrlich entspannen kann.

Vor allem in den Sommermonaten findet eine Reihe von Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen statt. Das größte Fest ist die traditionelle „Privlaka Nacht“, welche am 4. August stattfindet. Dann gibt es noch einige kleinere Veranstaltungen wie „Smotre Klapi“, „Fischer-Nächte“, den „Sommer-Karneval“ etc.

Für die Liebhaber von kulturellen Veranstaltungen empfehlen wir die Auftritte der Kulturgesellschaft „Privlaka“, der weiblichen Klapa“Libar“ oder den Klapa-Abend „Pisma na kolištu“ und viele mehr.

Anreise nach Privlaka

Die nächste Autobahnausfahrt auf der A1 ist Zadar 2, etwa 30 km von Privlaka entfernt. Während der Sommermonate kann es auf der Autobahn allerdings ziemlich voll werden. Sie können auch die Küstenstraße fahren. Diese Strecke ist viel abwechslungsreicher, denn sie führt durch zahlreiche malerische Küstenorte. Auch dort sind allerdings Staus ziemlich wahrscheinlich zu erwarten, vor allem im Sommer. Das ist auch der Grund, warum wir eher die Autobahn empfehlen möchten.

Der nächstgelegene Flughafen ist Zemunik bei Zadar, etwa 35 km von Privlaka entfernt (ungefähr 40 – 45 Minuten mit dem Auto).

Es gibt von Privlaka aus regionale Buslinien nach Zadar und zurück. Die einfache Fahrt zwischen Zadar und Privlaka kostet 19 kn und der Fahrplan für die kroatischen Feiertage ist der gleiche wie für die Sonntage. Vom Flughafen aus müssen Sie zuerst zum Busbahnhof Zadar fahren, um einen Bus nach Privlaka zu nehmen.

Tags: kleine urlaubsorte kroatien, Norddalmatien