Oft werden wir von Touristen bereits vor ihrer Anreise gefragt, wie die Preise hier in Kroatien sind. Vor allem in diesem Jahr der globalen Finanzkrise beschäftigt diese Frage die Menschen sehr. Ich beantworte solche Fragen in der Regel mit einer entsprechenden E-Mail, aber da ich sehe, wie groß der Bedarf an Informationen über die Preise in Kroatien ist, sei es in der Gastronomie oder beim Einkaufen, so stelle ich diese Informationen auch hier in unseren Blog!

Innerhalb des Landes sind die Preise sehr unterschiedlich , je nachdem, wo man seinen Urlaub verbringt. Deshalb nenne ich eine Preisspanne, innerhalb der sich diese bewegen. Am teuersten sind natürlich die touristisch am stärksten besuchten Gebiete wie Istrien, Dubrovnik und auch einige Inseln. Am günstigsten verbringt man einen Urlaub im Landesinneren oder in kleineren Ortschaften an der dalmatinischen Küste.

Wenn Sie noch Informationen zu diesem Thema haben, die auch für andere Feriengäste hilfreich sein können, so schreiben Sie doch bitte einen Kommentar dazu (unten auf dieser Seite)!

Hotels:

Auf die Hotel-Preise in Kroatien hat sich die globale Finanzkrise bisher noch nicht ausgewirkt. Sie sind meiner Meinung nach immer noch zu hoch: : (Preise ist pro person im Doppelzimmer)

Katogorie Von (Vor/ Haupt Saison) bis (Vor/ Haupt Saison) * – ** 15/30 Euro 30/60 Euro *** 25/50 Euro 60/100 Euro **** 40/80 Euro 80/150 Euro ***** 80/120 Euro 100/250 Euro

Unterkunft: (Privat)

Ich habe mit vielen privaten Vermietern von Ferienwohnungen gesprochen, meistens klagten sie über die geringe Zahl von Buchungen in diesem Jahr. Auf meinen Vorschlag, doch die Preise etwas zu senken oder mehr im Bereich Marketing zu unternehmen, reagierten sie in der Mehrzahl mit Unverständnis und Ablehnung. Allerdings habe ich doch festgestellt, daß es bereits erste Preissenkungen gibt, so daß es durchaus möglich ist, in diesem Jahr echte Schnäppchen zu machen (Appartment Preise pro person/nacht bei voller auslastung von der Appartment).

Katogorie Von (Vor/ Haupt Saison) bis (Vor/ Haupt Saison) * – ** 8/12 Euro 12/16 Euro *** 12/16 Euro 16/25 Euro **** 20/30 Euro 25/40 Euro ***** 30/40 Euro 40/? Euro

*Wie die Hotels, so werden auch private Unterkünfte hier in Kroatien mit Sternen bewertet.

Gastronomie (Restaurants und Cafés)

Wie überall auf der Welt, bestimmen auch in Kroatien zwei Kriterien die Preise in einem Restaurant oder einem Café – Lage und Lage. Wenn Sie also in ein schickes Restaurant gehen möchten, das dazu noch eine sehr gute Lage hat, sei es direkt am Meer oder in direkt in einer schönen Innenstadt, so zahlen Sie entsprechend mehr. Wenn Sie allerdings vor allem gut essen möchten, dann finden Sie auch in Kroatien in jeder Stadt entsprechend gute und preiswerte Restaurants, in denen Sie zum Beispiel für ein Abendessen für 2 Erwachsene und 2 Kinder insgesamt um die 35 – 40 Euro zahlen, darin sind auch bereits die alkoholfreien Getränke für die Kinder und Wein für die Erwachsenen enthalten.

Produkt Normal Top Urlaubs orte Pizza 4-6 Euro +20-40% Pasta gereicht 4-6 Euro +20-40% Salat 2-3 Euro +20-40% Nachspeise 2-3 Euro +20-40% 1/2L Lokalen Bier >=2 Euro +20-60% 1/2L Lokalen Wein 4-6 Euro +20-60% Cappucino From 1 Euro up to 3 Euro’s

Gehen Sie auch in die Disco oder in eine Bar!

Zu späterer Stunde möchten Sie vielleicht auch einmal eine Bar oder eine der örtlichen Diskotheken besuchen. Dort finden Sie an Getränken ein breites Angebot an internationalen Marken wie Smirnoff, Bacardi und Gordans. Aber für etwa die Hälfte des Preises können Sie auch die Domači genannten einheimischen Wodkas, Konjaks oder Liköre bekommen – die Wirkung ist die gleiche!.

Produkt Normal Top Urlaubs orte 1/2 Lokalen Wein >=2 Euro +20-60% Long dring (domaci) >=2 Euro +30-60% Long dring 3 Euro +30-60% Coka Cola >=2 Euro +20-40%

Der tägliche Einkauf!

Es gibt in fast jedem kleinen Ort in Kroatien so etwas wie einen Minimarkt – einen Laden, in dem Sie die Dinge des täglichen Bedarfs kaufen können. Die Preise unterscheiden sich leider kaum von denen im restlichen Europa. Allerdings sollten Sie vielleicht auch darauf achten, daß Produkte, die importiert werden (zum Beispiel von Markenprodukten, die Sie von zuhause kennen), meistens höher im Preis sind, während die einheimischen Artikel doch noch recht günstig sind.

Wir persönlich kaufen bei Lidl, da dort das Verhältnis zwischen Preis und Qualität ebenfalls stimmt.

Sonstige Waren und Dienstleistungen:

Was die globalen Markenprodukte anbelangt, so finden hier in Kroatien dieselben, wie auch in Ihrem Heimatland. Allerdings sollten Sie wissen, das Markenprodukte, die einen auffallend niedrigen Preis haben, in der Regel Kopien dieser Waren sind. Fahren Sie mit solchen Produkten im Gepäck bitte nicht auf dem Heimweg über Italien.

Es gibt in Kroatien sehr gute Zahnärzte, die für einen vergleichsweise niedrigen Preis sehr gute Arbeit leisten. Der Standard der Praxen (Privatpraxen sind damit gemeint) ist in der Regel sehr gut. Auch andere Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit können sich mit den meisten europäischen Ländern messen. Viele private und auch gesetzliche Krankenkassen in Deutschland übernehmen zum Teil die Kosten für eine Behandlung hier in Kroatien. Sie sollten dies jedoch auf jeden Fall bereits vor Ihrem Urlaub mit Ihrem Versicherer besprechen.

Weitere Urlaubs kosten die vielleicht für Sie in Frage kommt Vignette Slowenien, Autobahn maut Kroatien

