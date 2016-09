Porec ist eine Stadt an der westlichen Küste Istriens, Porec ist, nach Pula, die zweitgrößte Stadt Istriens. Die Stadt war schon in der Antike besiedelt, die Stadtmauern wurden zur Zeit der Römer erbaut.

Porec zählt ungefähr 17 000 Einwohner, die meistens im Tourismus, dem wichtigsten Wirtschaftszweig der Region, tätig sind. Frührer haben sich die Menschen in Porec hauptsächlich mit der Landwirtschaft und Fischerei beschäftigt.

Strände in Porec:

Die meisten Strände in Porec wurden mit der blauen Flagge ausgezeichnet. Sie ist eine internationale Auszeichnung für Strände, die eine hohe Meeresqualität und eine unbelastete Umwelt garantieren.

Einer der beliebtesten Strände in Porec ist der Stadtstrand, welcher sich im Stadtzentrum befindet. Dieser Strand ist ausgezeichnet, falls Sie verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten suchen. Der Strand ist mit Duschen, aber auch mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen, die man mieten kann, ausgerüstet. Man findet auch einen speziellen Zugang zum Strand, der Menschen mit besonderen Bedürfnissen angepasst ist. In der Nähe des Strandes gibt es auch mehrere Restaurants und Bars.

Weitere Informationen über die Strände in Porec können Sie hier finden:

Unterkünfte in Porec:

Wie in den meisten größeren touristischen Destinationen, findet man auch in Porec viele verschiedene Typen von Unterkünften. Im Bezug auf Hotels, kann man sagen, dass man in Porec alle Kategorien finden kann. Eins der besten Hotels ist das Valmar Diamant – ein 4-Sterne Hotel, welches das ganze Jahr über geöffnet hat. Dieses Hotel verfügt über 457 Betten in Einzel – und Doppelzimmern, einige davon sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen angepasst. Es gibt auch ein Showrestaurant, ein à la carte Restaurant, eine Bar und eine Lobby-Bar. In der Nähe des Hotels findet man auch einen Strand, es gibt auch einen Innen – und Auβenpool. Das Wellness – Zentrum bietet Ihnen verschiedene Massagen und Körperbehandlungen. Um in guter Form zu bleiben, können Sie verschiedene Sportarten, wie z.B. Tennis praktizieren, oder Sie können das Fitnesscenter besuchen.

Porec ist für zwei Urlaubsorte bekannt, dies sind: Plava und Zelena Laguna. Der Urlaubsort Plava Laguna ist 3 Km von Porec entfernt, und man kann ihn in einem 20-minütigen Spaziergang am Meer erreichen. Innerhalb des Urlaubsorts findet man Hotels, Villen, Appartements, Studios und Dörfer. Das Resort verfügt auch über wunderschöne Strände mit glasklarem Meer.

Im Urlaubsort Zelena Laguna können Sie Hotels, Camps und Appartements finden. Dieses Resort ist wegen seinen Inhalten und seiner schönen Umwelt einzigartig in ganz Kroatien. Hier kann man verschiedene Restaurants, Bars, Sportzentren, Discos, Animationsprogramme und Terrassen mit Live-Musik.

In Porec kann man auch private Unterkünfte, in Form von Appartements oder Zimmern, die man mieten kann, finden.

Campingplätze in Porec:

In Porec gibt es viele Campingplätze. Einer der Besten ist der 4-Sterne Campingplatz Bijela Uvala. Die Oberfläche des Campingplatzes beträgt 45 ha und er verfügt über eine Kapazität von 6000 Personen auf 1200 parzellierten Stellplätzen, welche einen Wasser – und Stromanschluss haben. Das Camp verfügt außerdem über zwei Auβenpools, einen gepflasterten – aber auch einen Kies – und Felsstrand, ebenfalls gibt es einen FKK Strand und einen Kinderstrand. Die Sanitäranlagen sind mit Duschen, Waschbecken, WC, WC für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, einem Wickelraum für Babys, einer Waschküche, einem Waschplatz für Hunde, aber auch mit privaten Badezimmern ausgestattet.

Weitere Einrichtungen im auf Camping Bijela Uvala sind: Restaurants, Grills, Bars, Supermärkte, Souvenirläden und eine Tanzterrasse. Gegen Aufpreis kann man auch Tennis, Tischtennis oder Minigolf spielen, oder aber Fahrrad fahren.

In Porec kann man auch mehrere FKK Camps finden.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Porec:

Charakteristisch für Porec ist die Eufrasiana Basilika, welche im 6. Jahrhundert zur Zeit von Bischof Eufrasiana gebaut wurde. Seit 1997 steht sie unter Denkmalschutz der UNESCO.

In der Altstadt ist die ursprüngliche römische Straßenführung erhalten geblieben, die wichtigsten Straßen sind die Cardo – und die Decumanusstraße. Der Maraforplazt war ein römisches Forum mit zwei Tempeln, die jeweils den römischen Göttern Neptun und Mars gewidmet waren.

Einigen Quellen nach gab es in Porec einst 11 Türme, von denen heute nur noch drei erhalten geblieben sind; der Nordturm, der Südturm und der fünfeckige Turm, welche im 15. Jahrhundert erbaut wurden.

Im 13. Jahrhundert wurden in Porec viele Paläste gebaut, die Besterhaltenen sind das Romanische Haus und das Haus der zwei Heiligen, welche einst angeblich eine Benediktinerabtei war. Auf der Fassade des Hauses der zwei Heiligen, findet man die Figuren der zwei Heiligen.

Der istrianische Landtag ist ein Beispiel der gotischen Architektur. Ursprünglich war dies einst eine Franziskaner Kirche, heute finden dort Konzerte und Ausstellungen statt.

Neben Kulturdenkmälern gibt es in Porec auch viele natürliche Schönheiten, welche Sie während eines Besuchs in Porec besichtigen können.

Nur sechs Kilometer von Porec entfernt kann man die Baredine Höhle besichtigen, die Höhle ist touristischen Besuchen angepasst. Das speläologisches Objekt ist ein wahres geomorphologisches Naturphänomen, reich an hängenden Stalaktiten, Stalagmiten und Tropfsteinsäulen, unterirdischen Sälen und es gibt dort einem Untergrundsee.

Es gibt noch andere Höhlen, wie die Marko Höhle und die Pincinova Höhle.

In Porec gibt es auch ein Aquarium, welches sich im Stadtzentrum befindet, und in welchem man die Unterwelt der Adria bestaunen kann.

Entlang der Küste um Porec, kann man viele verschiedene Sportarten praktizieren. Es gibt viele Tauchbasen, man kann auch Segelboote, Tretboote, Motorboote, Jet-Ski und vieles mehr mieten.

Porec ist eine wunderschöne Region für Fahrrad – und Wandertouren.

Tagesausflüge von Porec aus:

Porec bietet ein reiches Angebot von Tagesausflügen, sei es in den kontinentalen Bereich Istriens oder an die Küste. Tagesausflüge mit dem Schiff werden nach Rovinj, den Nationalpark Brioni oder Venedig in Italien organisiert. Man kann auch andere istrische Städte wie Pula, Medulin, Umag oder Novigrad besichtigen. Lokale Reiseagenturen bieten auch Tagesausflüge an die Plitvicer Seen.

Gutes Essen in Porec:

In Porec findet man Restaurants, die traditionelles istrisches Essen bitet, welches auf auf frischen und Gesunden Zutaten basiert. Die bekanntesten istrischen Gerichte sind Suppen (maneštra), hausgemachte Pasta (Fuzi und Gnocchi) in verschiedenen Fleischsaucen mit den bekannten istrischen Trüffeln und Spargeln.

Zu den Gerichten werden bekannte istrische Weine, wie Malvazija oder Teran serviert.

Man findet auch viele Wirtshäuser, in denen man hausgemachte Gerichte findet, die mit lokalen Zutaten angerichtet werden.

Marinas in Porec:

In der Umgebung von Porec findet man drei Marinas. Eine befindet sich acht Kilometer von Porec entfernt, im Urlaubsort Cervar Porto. Die Marina hat das ganze Jahr über geöffnet und bietet 400 Liegeplätze im Meer und 50 Liegeplätze auf dem Trockenen.

Gegenüber der Altstadt befindet sich die Marina Porec, die 100 Liegeplätze mit Wasser – und Stromanschluss, Sanitäranlagen und einen 5 Tonnen Kran bietet.

Im Urlaubsort Zelena Laguna befindet sich die gleichnamige Marina, die 184 Liegeplätze im Meer, 50 Liegeplätze auf dem Trockenen und zwei Kräne bietet. Man findet dort auch einen Reparatur Service für Ihr Boot.



Shopping in Porec:

In Porec findet man verschiedene kleiner Läden, aber auch größere Ladenketten, wie Konzum, wo man alles, was man für den Urlaub benötigt, finden kann. Wie in allen touristischen Städten, findet man auch in Porec eine viele Souvenirläden. In Porec gibt es auch einen Markt, wo man Früchte und Gemüse aus der Umgebung, aber auch frischen Fisch kaufen kann. Weitere Infos zum Thema Einkaufen in Porec

Das Nachtleben in Porec:

Die nächtliche Unterhaltung in Porec beinhaltet viele Bars, Beach Bars, Lounges und Discos. Ein bekannter Ort in Porec ist die Byblos Disco, in welcher viele bekannte Künstler schon ihre Auftritte hatten. Man kann auch Live Musik und Tanzabende auf den Sommerterrassen der lokalen Hotels oder Restaurants genießen.

Wie kommt man nach Porec:

Porec kann man mit dem Auto, Bus oder Flugzeug erreichen. Man kann entlang der Küstenstraße, oder der istrischen Autobahn (istrisches Y) nach Porec gelangen. Falls Sie die Autobahn wählen, müssen Sie den Autobahnausgang Visnjan nehmen um nach Porec zu kommen. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Pula, von wo aus man mit dem Bus nach Porec gelangen kann. Porec bietet eine gute Busverbindung in andere istrische Städte.

Tags: Istrien, Reiseführer, Sehenswürdigkeiten, Selber Fahren, Städte in Istrien