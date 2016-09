In Kroatien gibt es so viele tolle Orte, dass es manchmal schwierig ist zu entscheiden wo man in den Urlaub fahren sollte. Die Erfahrungen / Empfehlungen von Anderen spielen bei der Auswahl des Urlaubsortes häufig eine große Rolle.

Von daher wollten wir von Ihnen gerne wissen, was für Orte Sie in Kroatien am Schönsten finden. Sie können bis zu drei Orte auswählen bevor Sie unten abstimmen. Wenn Ihr Lieblingsort nicht dabei ist, können Sie ihn unten zur Liste hinzufügen.

Sie dürfen die Umfrage natürlich sehr gerne teilen

Tags: Umfragen Kroatien