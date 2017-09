Strände mit Einrichtungen für Behinderte findet man in Kroatien noch nicht so viele, wie in manchen anderen Ländern, doch es gibt schon eine ganze Anzahl von Stränden, die den speziellen Bedürfnissen von behinderten Menschen Rechnung tragen. Zwar könnte man erwarten, dass zumindest die Strände mit der Blauen Flagge auch für Behinderte ausgestattet sind, doch leider ist das noch nicht überall der Fall. Dort, wo die Blaue Flagge weht, gibt es nicht immer einen Zugang zum Meer mit Haltegriffen für Menschen im Rollstuhl, die Toiletten sind nicht über eine Rampe erreichbar oder die Umkleidekabinen sind nicht nur für Behinderte, sondern für jedermann zugänglich. Auch fehlt es manchmal an Rettungsschwimmern oder überhaupt an Personal, welches behinderten Menschen behilflich ist.

Aus diesem Grund haben wir hier eine Liste derjenigen Strände in verschiedenen Regionen in Kroatien zusammen gestellt, welche sehr gut für Menschen mit körperlichen Behinderungen ausgestattet sind.

Istrien

Umag: Hotels Sol Aurora (über eine Rampe in einem speziellen Rollstuhl gelangt man in das Wasser, Rettungsschwimmer vorhanden) und Sol Garden Istra (spezieller Rollstuhl, um ins Wasser zu gelangen)

Rovinj: Orthopaedic Hospital Dr. Horvat (über eine Rampe gelangt man mit dem Rollstuhl ins Meer oder zu Fuß in einem durch Handläufe gesicherten Bereich, Physiotherapie, behindertengerechte Toilette)

Pula: Valkane City Beach (über eine Rampe im Rollstuhl Zugang zum Meer)

Primorje – Kvarner

Rijeka: Strand Kostanj für Behinderte (Aufzug, Rampe, Rettungsschwimmer leisten Hilfestellung, behindertengerechte Toilette)

Crikvenica: Stadt-Strand (Lift für Behinderte, Rettungsschwimmer leisten Hilfestellung, behindertengerechte Toilette)

Dalmatien

Zadar: Strand Vitrenjak (Rampe, Garderobe, WC, Parkplatz, spezieller Rollstuhl)

Split: Strand Bene am Berg Marjan (Rampe, behinderten gerechte Toilette, spezieller Rollstuhl)

Split: Strand Znjan (Rampe, Lift, Dusche, WC, Garderobe, Bänke, Parkplätze)

Omis: Stadt-Strand

Dubrovnik: Copacabana

Hinweis: Diese Informationen haben wir von der offiziellen Website des kroatischen Verbandes der Paraplegiker und Tetraplegiker.

Wenn Sie zusätzliche Informationen über Strände mit Zugang für Rollstuhlfahrer und sonstige Einrichtungen für Behinderte haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie einen Kommentar unten schreiben, damit wir unsere Liste aktualisieren können.

Tags: Strand