Die kleine Küstenstadt Krilo-Jesenice gehört mit ihren rund 2.200 Einwohnern zur Gemeinde Dugi Rat und liegt zwischen Split und Omis. Der Ort ist bekannt für seine schönen Strände und einsamen Buchten, also perfekt, wenn Sie einen ruhigen und erholsamen Urlaub verbringen möchten – und das, obwohl es nur 15 Kilometer bis nach Split, der zweitgrößten Stadt in Kroatien, sind. Im Hafen von Jesenice liegen immer viele Minikreuzfahrt und Ausflugsschiffe, weshalb man den Ort gerne „Onassis“ nennt.

Hier wird auch noch die mehr als 300 Jahre alte Tradition der „salbunjera“, der alten hölzernen Segelschiffe, gepflegt. Sie wurden früher dafür verwendet, um den aus der Mündung der Flüsse Cetina und Neretva gewonnenen Sand zu transportieren. Heute bringt man mit diesen malerischen Holzbooten Feriengäste in organisierten Tagesausflügen entlang der Küste zu den schönsten Orten und Badeplätzen.

Strände in Krilo-Jesenice

In Jesenice befinden sich die Strände unmittelbar vor der ersten Häuserreihe am Meer. Sie sind zwar fast alle betoniert, doch es gibt auch mehrere Kiesstrände. Das Meer ist hier kristallklar und vom Strand aus hat man einen schönen Blick auf die vorgelagerte Insel Brac. Für alle, die sandige Strände lieben, empfehlen wir die Strände bei dem nahe gelegenen Ort Duce, der so etwas wie eine Oase der Sandstrände in dieser Region ist.

Unterkunft in Krilo-Jesenice

Überwiegend werden die Unterkünfte in Jesenice von privaten Vermietern angeboten. In der Ortsmitte und direkt am Meer gibt es ein kleines familiengeführtes Hotel, das Hotel Krilo. Zu diesem Hotel gehört ein Restaurant mit leckeren traditionellen Gerichten, das direkt am felsigen Strand liegt.

Restaurants in Krilo-Jesenice

In Jesenice gibt es drei Restaurants, die eine schöne Auswahl an mediterranen Gerichten mit Fisch und Fleisch bieten. Alles wird aus frischen, regionalen Zutaten zubereitet. Die Restaurants sind sehr gemütlich eingerichtet und bieten eine sehr gute Auswahl an Weinen aus der Region.

Was man in Krilo-Jesenice unternehmen kann

Am interessantesten in Krilo-Jesenice ist wohl der Hafen. Weil das kleine Dorf darüber hinaus nicht viele Sehenswürdigkeiten hat, macht man am besten Ausflüge nach Split oder Omis, was wir sehr empfehlen können. In der Nähe der Stadt Omis, die an der Mündung der Cetina-Schlucht liegt und als Stadt der Piraten bekannt ist, können Sie entweder auf dem Fluss aufregende Rafting-Touren machen oder zu Fuß bis zu den berühmten Burgen und der Festung Mirabela Fortica laufen. Auch ein Tagesausflug mit einem der hölzernen Motorsegler zu den vorgelagerten Inseln ist ein unvergessliches Urlaubserlebnis.

Wenn Sie an einer organisierten Ausflugstour teilnehmen möchten, haben Sie eine wirklich große Auswahl, allerdings sind die Abfahrtsorte fast immer Split oder Omis. Unsere Empfehlungen:

Einkaufen in Krilo-Jesenice

In Jesenice gibt es mehrere Lebensmittelgeschäfte, dazu eine Bäckerei, ein Postamt, eine Wechselstube und ein Souvenirladen sowie Läden mit Strandzubehör. Für größere Einkäufe empfehlen wir Ihnen, in das nahe gelegenen Split zu fahren, wo es eine sehr gute Auswahl an Supermärkten und mehrere Einkaufszentren gibt.

Nachtleben in Krilo-Jesenice

Obwohl Jesenice ein Touristenort ist, findet man dort Ruhe und Entspannung. Am Abend können Sie entweder in eine der Bars gehen oder in ein Restaurant am Strand. Für einen Late-Night- Party sollten Sie allerdings doch lieber nach Split fahren, denn dort gibt es eine große Anzahl von Clubs, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet sind.

Anreise nach Krilo-Jesenice

Jesenice liegt direkt an der Küstenstraße zwischen Split und Omis. Wenn Sie mit dem Auto aus Richtung Split kommen, fahren Sie 15 km in südliche Richtung. Vor allem in der Saison kann es unterwegs zu Staus kommen, so dass wir empfehlen, nicht gerade an einem Samstag anzureisen oder sich bereits sehr früh am Morgen auf den Weg von Split nach Jesenice zu machen.

Tags: Dalmatien, kleine urlaubsorte kroatien, Städte Omis Riviera