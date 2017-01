An den meisten Stränden in Kroatien sind Hunde verboten und der Besitzer kann bestraft werden, wenn er dieses Verbot ignoriert, vor allem, wenn der Strand gut von Badegästen besucht ist.

Doch in den letzten Jahren haben immer mehr Gemeinden bemerkt, dass es doch ziemlich viele Feriengäste gibt, die ihren Hund gerne im Urlaub nach Kroatien mitbringen würden. Nicht jeder schwimmt jedoch gerne an einem Strand zusammen mit den Hunden anderer Badegäste oder teilt sich sogar den Liegeplatz mit ihnen. Das hat man insofern gut gelöst, als es immer mehr Strandabschnitte oder sogar ganze Strände gibt, die speziell für Hunde geöffnet sind. Man erkennt diese Stränden normalerweise an einem blauen Schild mit einem Hund, was bedeutet, dass es dort erlaubt ist, den Hund mit an den Strand zu bringen.

Im folgenden haben wir die uns bekannten Hundestrände zusammengestellt, die es derzeit in Kroatien gibt. Wenn Ihnen darüber hinaus noch weitere Strände für Hunde bekannt sind, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns das mitteilen könnten. Benutzen Sie bitte dafür das Kommentarfeld unten auf dieser Seite.

Hundestrände in Istrien

Medulin – Beach Hotel Hilde

– Beach Hotel Hilde Porec – Beim Hotel Laguna Materada / in Stari Červar

– Beim Hotel Laguna Materada / in Stari Červar Pula – Štinjanska Bucht / Galeboce Stijene

– Štinjanska Bucht / Galeboce Stijene Rovinj – Zlatni rt / Punta Corrente / Kuvi / Polari Camp / Villas Rubin

– Zlatni rt / Punta Corrente / Kuvi / Polari Camp / Villas Rubin Umag, Camping Park Umag

Hundestrände in Kvarner

Lovran – Küstenabschnitte entlang der Promenade nach Ika

– Küstenabschnitte entlang der Promenade nach Ika Baska – Vela Strand

– Vela Strand Insel Cres – Im Camp Kovacine, der ACI Marina Cres und in der Ortschaft Gavza

– Im Camp Kovacine, der ACI Marina Cres und in der Ortschaft Gavza Crikvenica – Strand Podvorska

– Strand Podvorska Insel Krk – In der Nähe des Hotels Coral / im Tauchcenter „Neptun“ und am Kap Silo

– In der Nähe des Hotels Coral / im Tauchcenter „Neptun“ und am Kap Silo Insel Lošinj – An verschiedenen Abschnitten des Strandes zwischen Veli Zal und Lanterna

– An verschiedenen Abschnitten des Strandes zwischen Veli Zal und Lanterna Njivice – Strand Kijac

– Strand Kijac Opatija – Strand Punta Kolova (zwischen Opatija und Icici)

– Strand Punta Kolova (zwischen Opatija und Icici) Punat – Strand Mala Krasa 500 m vom Strand Punta Debilj

– Strand Mala Krasa 500 m vom Strand Punta Debilj Rijeka – Kantrida / Brajdica

Hundestrände in Dalmatien

Split – Strand Kasuni

– Strand Kasuni Komiža (Insel Vis) – Strand Vartalac

(Insel Vis) – Strand Vartalac Murter – Jezera

Tags: Dalmatien, Istrien, Kvarner, Strand, Urlaub mit Hund Kroatien