Hundehotels sind in vielen Ländern schon lange keine Überraschung mehr, aber die Situation in Kroatien sieht da ein wenig anders aus. In Kroatien wird den Menschen die Notwendigkeit einer richtigen Haustierbetreuung im Urlaub mehr und mehr bewusst, aber Kroatien liegt immer noch hinter den meisten anderen Ländern. Für alle, die ihren Urlaub in Kroatien verbringen möchten, und die möchten, dass auch ihr Haustier den Urlaub genießt folgt eine Liste von Hundehotels in Kroatien.

Das luxuriöseste Hundehotel, das House4dogs, befindet sich in Velika Gorica in der Nähe von Zagreb. Das Hotel erstreckt sich auf einer Fläche von 2500 m², wo es Hunden wirklich an nichts fehlt. Die Anzahl von Hunden, die das Hotel aufnimmt ist begrenzt und es ist wichtig dass der Hund sozialisiert und gut dressiert ist. Das Hotel ist klimatisiert, die Hunde schlafen auf Lederkissen, baden in einer speziellen Hundebadewanne, sie können sogar auf einem Laufband trainieren, und sie sehen Tiersendungen auf einer Leinwand. Falls Sie ihren Hund hier unterbringen möchten, müssen Sie einige Tage im Voraus den Platz reservieren. Die Besitzer des Hundehotels planen eine Vergrößerung mit einem Wellness – Zentrum und einem Hundespielplatz. http://www.house4dogs.eu/

Das Monthy’s Dog Hundehotel befindet sich in Mali Dol, 13 Km nördlich von Crikvenica. Das Hotel hat mehrere Pakete für Hunde zur Auswahl. Die Hunde übernachten in einem klimatisierten Raum, in einer von zehn Wohneinheiten, wo sie schlafen und sich erholen können. Das Hundehotel bietet auch ein Wohnzimmer, in welchem die Hunde fernsehen und Musik hören können. Tagsüber geht man mit den Hunden an den See spazieren, manchmal geht man mit den Hunden auch an tierfreundliche Strände in Crikvenica. Die Hunde können auch im Garten, in dem es einen kleinen Pool gibt, spielen. Das Hotel bietet auch einen Abholservice für Hunde, das bedeutet, dass sie Ihr Hund von der gewünschten Adresse abgeholt und wieder nach Hause gebracht wird. http://monty.hr/en/

Das Green Heaven dog hotel befindet sich in Mavrinci, 10 Km von Rijeka entfernt. Die Hunde werden jeweils in ihrem eigenen, kleinen Häuschen untergebracht, und sie können den Garten vor dem Haus jeder Zeit genießen. Die Hunde können zusammen, auf einer Wiese mit Spielzeug und einem Pool, spielen. Die Hunde werden auch ausgeführt und man geht mit ihnen Spazieren, jeder Hund genießt spezielle Aufmerksamkeit. Im Hotel gibt es auch einen Tierarzt, der falls es nötig ist, für die Hunde sorgt. http://www.hotelzapserijeka.com/

Das Doghil Hundehotel befindet sich in Samobor, ungefähr 20 Km von Zagreb entfernt. Das Hotel bietet den Hunden geheizte Apline – Stil Häuschen. Jedes Häuschen hat seinen eigenen Garten mit einem Pool, einen speziellen Platz zum Entspannen, eine 1000 m² große Grasfläche fürs Herumrennen – und spielen, ein Bett und einen TV. Man kann auch eine CD mit Aufnahmen des eigenen Hundes während seinem Aufenthalt im Hundehotel erhalten, falls man das möchte. http://www.doghil.com/

Das Hundehotel mit Hundeschule Karly befindet sich in Zagreb. Jeder Hund hat seinen eigenen 50 m² großen Bereich, und wird jeden Tag mindestens drei Mal, zum Spazieren und Spielen mit anderen Hunden ausgeführt. Während dem Sommer können die Hunde den Schatten der Bäume genießen und im Winter sind sie in geheizten Räumen untergebracht. http://www.karlyhotel.com/

