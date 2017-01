Kroatien wird auch im Jahr 2015 wieder das Urlaubsziel für rund 8-9.000.000 Touristen aus der ganzen Welt werden. Sollten Sie einer davon sein, dann lesen Sie doch bitte unseren kleine Reiseführer 2015 für Kroatien. Hier finden Sie unter anderem Informationen über das Land selbst, über die Anreisemöglichkeiten, wie Sie Unterkünfte finden, was Sie sich während Ihres Aufenthaltes ansehen könnten, was Sie besser vermeiden sollten und natürlich auch Informationen über Veranstaltungen in Kroatien im Jahr 2015.

Anreise nach Kroatien:

Es gibt mehrere Möglichkeiten der Anreise nach Kroatien, die vier häufigsten sind die mit dem Flugzeug, dem Auto, dem Bus oder mit der Fähre.

Mit dem Flugzeug:

In den letzten fünf Jahren hat eine steigende Zahl von Fluggesellschaften Strecken nach Kroatien in ihren Flugplan genommen, zum Beispiel germanwings, ryanair, wizzair und natürlich Croatia Airlines

Als Ankunftsflughafen in Kroatien können Sie wählen zwischen Zagreb, Pula, Rijeka, Zadar, Split und Dubrovnik. Von den Flughäfen aus gibt es entweder Busverbindungen in die Stadtzentren, einen Flughafentransfer oder Sie nehmen ein Taxi.

Mit dem Auto:

Der größte Teil der Landstraßen und vor allem die neue Autobahn ist in ausgezeichnetem Zustand, so dass Sie sich keine Sorgen um Ihr Auto zu machen brauchen. Sie sollten sich jedoch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, denn die kroatische Polizei führt vor allem in der Hauptsaison sehr häufig Verkehrskontrollen durch.

Auf den kroatischen Autobahnen fallen Mautgebühren an, nähere Informationen finden Sie in unserem Beitrag über die kroatische Autobahn. Darüber hinaus möchten wir Sie auch noch an die Kosten für die Vignette in Slowenien und die Vignette in Österreich erinnern, die Sie zahlen müssen, wenn Sie dort die Autobahn benutzen.

Mit dem Bus:

Firmen wie Eurolines fahren täglich nach Kroatien, und da der Bus für viele Kroaten im Ausland ein beliebtes und recht preiswertes Verkehrsmittel für die Reise in die Heimat ist, gibt es ein ausgezeichnetes Verbindungsnetz. Die Busse sind zuverlässig und in verfügen über Klimaanlage.

Es gibt Verbindungen aus allen größeren deutschen Städten, Abfahrtort ist meistens der lokale Busbahnhof und Abfahrtszeiten sind vom frühen Morgen bis um Mitternacht.

Mit der Fähre:

Wenn Sie aus Italien nach Kroatien anreisen möchten, könnten Sie dies mit einer der Fähren tun. Ganzjährig gibt es Verbindungen z. B. zwischen Ancona und Split und in der Sommersaison verkehren mehrere Fähren und Katamarane von Bari, Pescara, Ancona und Venedig nach Istrien (in sechs Städte) und nach Zadar, Split und Dubrovnik.

Wenn Sie sich für eine der kroatischen Inseln entscheiden, haben Sie eine große Anzahl von lokalen Fähren zur Verfügung, einige fahren das ganze Jahr über und einige nur in der Hauptsaison. Hier finden Sie mehr Informationen über Fähren in Kroatien.

Detaillierte Anreisebeschreibungen, Anreise Split, Anreise Dubrovnik, Anreise Zadar, Anreise Insel Krk, Anreise Insel Cres, Anreise Insel Ciovo, Anreise Rijeka

Wo kann man übernachten und wie eine Unterkunft zu finden:

Wo kann man übernachten?:

Im Grunde finden Sie in Kroatien von einem preiswerten Zimmer oder Apartment bis zu einem Fünf-Sterne-Luxushotel alle Kategorien von Unterkünften. Ich persönlich würde erst einmal eine Aufstellung darüber machen, was ich von meinem Urlaub erwarte, das heißt z.B. welche Strände sollen es sein (Sand, Kies, Felsen), will ich Meerblick, sollte ein Angebot an Tagesausflügen und Besichtigungstouren vorhanden sein, möchte ich Natur- oder Nationalparks besuchen, brauche ich Nachtleben oder möchte eher einen stillen ruhigen Ort usw. Wir als Auswandere, die ja hier leben, haben inzwischen eine ganze Reihe von Orten in Kroatien besucht und beschrieben und wenn Sie etwas in unserem Blog stöbern, werden Sie sicher Anregungen für Ihre Urlaubsplanung finden – Sie können auch die Suchfunktion in der oberen rechten Ecke nutzen.

Bitte zögern Sie auch nicht, einen Kommentar zu schreiben oder Fragen zu stellen, wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Urlaubsplanung.

Wie finden Sie eine Unterkunft:

Der einfachste Weg, eine Unterkunft zu finden, ist die Such nach privaten Unterkünften oder kleineren Hotels im Internet. Sie können dort auf zwei Arten buchen.

1. Über ein örtliches Reisebüro, das ist in den letzten zehn Jahren die am häufigsten verwendete Buchungsmöglichkeit.

2. Eine andere Möglichkeit ist, direkt beim Vermieter zu buchen, wenn dieser eine eigene Webseite hat. Das ist jedoch noch nicht allzu häufig der Fall und so ist das Angebot doch größer, wenn Sie über ein Portal gehen, das einen Überblick über die Anbieter vor Ort gibt und den direkten Kontakt zu den Vermietern über Telefon oder E-mail möglich macht.

Der einfachste Weg, um einen guten Überblick über mögliche Unterkünfte zu bekommen, ist es, „Ferienhaus Direkt Kroatien“ über Google zu suchen. Hier finden Sie seitenweise Anbieter von Unterkünften in Kroatien, oft handelt es sich um Agenturen, manche Seiten ermöglichen auch den direkten Kontakt zum Vermieter.

Was nun der beste Weg ist, ist schwer zu sagen, aber meistens ist der direkte Kontakt zum Vermieter die kostengünstigste Option.

Beachten Sie, dass Sie oft nicht online buchen können, sondern nur eine Anfrage an den Vermieter stellen können. Der Grund dafür ist, dass die meisten Besitzer ihre Unterkünfte auf mehreren Internetseiten anbieten und der Belegungsplan auf den jeweiligen Seiten nicht immer auf dem aktuellsten Stand ist.

Wenn Sie eine Unterkunft gefunden haben, die Ihnen gefällt, so können Sie deren Namen bei Google eingeben. Oft finden Sie dort Empfehlungen oder Kommentare zu den einzelnen Unterkünften – viele positive Kommentare bedeuten natürlich, dass Sie sich bezüglich Ihrer Wahl keine Sorgen zu machen brauchen.

Eine Individualreise nach Kroatien bietet ein atemberaubendes Urlaubsgefühl, abseits des üblichen Pauschalurlaubs. Das Land eignet sich hervorragend dazu, es auf eigene Faust zu erkunden.

Camping:

Kroatien ist ein beliebtes Reiseziel von Campern. Das ist kein Wunder, hier haben Sie wirklich eine große Auswahl von Campingplätzen in allen Kategorien. Meine persönlichen Empfehlungen sind der Campingplatz Oliva in Rabac und der Campingplatz Galeb in Omis.

Preislich sind die Campingplätze in Kroatien nicht sehr viel billiger als z. B. in Italien, aber wenn es nicht gleich eine 5-Sterne-Anlage sein muss, finden Sie hier noch Plätze, die kein schmerzliches Loch in Ihr Urlaubsbudget reißen.

Was gibt es in Kroatien zu sehen:

Je nach der Region Ihres Aufenthaltes, haben Sie eine große Auswahl an Sehenswürdigkeiten. In Split z. B den Diokletian Palast, weiter nördlich im Landesinnern den Nationalpark Plitvicer Seen, den wir auch schon besucht haben. Da wir darüber hinaus bereits eine ganze Reihe von weiteren Sehenswürdigkeiten in Kroatien gesehen haben, können Sie sich noch mehr Inspirationen durch Surfen in unserem Blog holen. Dort finden Sie auch einen Guide zum Beispiel durch Istrien oder Split.

Was Sie vermeiden sollten:

1. Nehmen Sie kein Taxi, wenn es nicht unbedingt sein muss, im Vergleich zum allgemeinen Preisniveau sind diese ziemlich teuer.

2. Kaufen Sie Ihre Waren des täglichen Bedarfs bei LIDL, wenn es einen in Ihrer Nähe gibt, dort finden Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. – Preise vergleichen in Kroatien lohnt sich.

3. Nutzen Sie Ihr Handy möglichst wenig, da die Kosten für Gespräche über mobile Verbindungen schnell Ihre Urlaubskasse ruinieren könnten.

4. Vermeiden Sie es, um die Mittagszeit in die Sonne zu gehen, Sie können sich schnell einen schlimmen Sonnenbrand zuziehen.

5. In manchen Städten gibt es Nachtclubs, die Sie besser nicht besuchen sollten, da sie unverhältnismäßig teuer sind. Für die Stadt Split haben wir für Sie einen Guide zum Nachtleben in Split verfasst.

Kroatien ist normalerweise ein sicheres Reiseland, das bedeutet natürlich nicht, dass es hier keine bösen Jungs gibt. Sie sollten also schon aufpassen und auf der Straße nicht mit Ihrem Portemonnaie winken.

Gehen Sie nicht Wandern oder Segeln ohne die regionale Wettervorhersage gehört zu haben, und denken Sie daran, sich die Telefonnummer des örtlichen Rettungsdienstes mitzunehmen (beim Wandern).

Events in Kroatien 2015:

Die lokalen Tourismusverbände in Kroatisch und andere Organisation bieten während der Sommermonate eine Vielzahl von Veranstaltung an. Zu den jährlich sich wiederholenden Festivals und Konzerten kommen zunehmend Events auf lokaler Ebene. Ich zähle unten einmal ein paar Veranstaltungen auf, die jedes Jahr stattfinden und sehr beliebt sind:

Croatia Boat Show in Split: Die Veranstaltung findet jedes Jahr im März / April statt.

Histria Festival in Pula: Konzert- und Tanz-Veranstaltungen mit internationalen Künstlern, Juli / August.

Motovun Film Festival: Internationales Filmfestival im August.

The Garden Festival (Zadar): Musik-Festival auf verschiedenen Bühnen in Tisno, Juli.

Split Sommer-Festival: Ein Monat lang Unterhaltung mit Musik, Ballett, Kunst und vielem mehr Juli / August.

See you in Kroatien im Jahr 2015!

Tags: Ferienwohnung, Unterkunft, veranstaltung