In einem überwiegend katholischen Land wie Kroatien, sind auch die meisten Feiertage religiöse Festtage. Dazu gehören zum Beispiel Weihnachten, Ostern und Mariä Himmelfahrt.

Zusätzlich zu diesen Tagen gibt es noch Feiertage wie etwa den Tag der Unabhängigkeit, den Tag der Dankbarkeit an die Heimat und selbstverständlich auch den Tag der Arbeit.

Hinzu kommen noch zahlreiche örtliche Feiertage, zum Beispiel das Fest des Heiligen Blasius in Dubrovnik am 3. Februar oder das Fest des Heiligen Duje in Split am 7. Mai.

Vor allem die örtlichen Feiertage begeht man mit traditionellen Festen und seit langem gepflegten Traditionen. Wenn Sie also im Urlaub die Gelegenheit haben, ein solches Fest zu besuchen, dann sollten Sie das unbedingt machen. Das Datum von einigen dieser Tage finden Sie unten in unserer Aufstellung oder Sie erkundigen sich beim örtlichen Tourismusverband nach solchen Veranstaltungen.

Ladenöffnungszeiten an Feiertagen in Kroatien

Normalerweise sind die größeren Supermärkten an den Feiertagen geöffnet. Sie sollten aber damit rechnen, dass kleinere Geschäfte an solchen Tagen – vor allem Nachmittags – geschlossen sind. Cafes, Bars und Restaurants sind hingegen geöffnet, so dass Sie in Ihrem Urlaub in Kroatien auch an diesen Tagen einen Besuch dort einplanen können. Geschlossen hingegen sind öffentliche Ämter, die Post, Banken usw.

Feiertage in Kroatien 2014

Mittwoch 01.01.2014 – Neujahr

Montag 06.01.2014 – Hl. Drei Könige

Sonntag 20.04.2014 – Ostersonntag

Montag 21.04.2014 – Ostermontag

Donnerstag 01.05.2014 – Tag der Arbeit

Donnerstag 19.06.2014 – Fronleichnam

Sonntag 22.06./2014 – Tag des antifaschistischen Kampfes

Mittwoch 25.06.2014 – Tag der Staatlichkeit

Dienstag 05.08.2014 – Tag des Sieges und der Dankbarkeit an die Heimat

Freitag 15.08.2014 – Maria Himmelfahrt

Mittwoch 08.10.2014 – Unabhängigkeitstag Kroatiens

Samstag 01.11.2014 – Allerheiligen

Donnerstag 25.12.2014 – Weihnachten

Freitag 26.12.2014 – Stephanstag

Feiertage in Kroatien 2015

Donnerstag 01.01.2015 Neujahr

Dienstag 06.01.2015 Hl. Drei Könige

Sonntag 05.04.2015 Ostersonntag

Montag 06.04.2015 Ostermontag

Freitag 01.05.2015 Tag der Arbeit

Donnerstag 04.06.2015 Fronleichnam

Montag 22.06.2015 Tag des antifaschistischen Kampfes

Donnerstag 25.06.2015 Tag der Staatlichkeit

Mittwoch 05.08.2015 Tag des Sieges und der Dankbarkeit an die Heimat

Samstag 15.08.2015 Maria Himmelfahrt

Donnerstag 08.10.2015 Unabhängigkeitstag Kroatiens

Sonntag 01.11.2015 Allerheiligen

Freitag 25.12.2015 Weihnachten

Samstag 26.12.2015 Stephanstag

Feiertage in Kroatien 2016

Freitag 01.01.2016 Neujahr

Mittwoch 06.01.2016 Hl. Drei Könige

Sonntag 27.03.2016 Ostersonntag

Montag 28.03.2016 Ostermontag

Sonntag 01.05.2016 Tag der Arbeit

Donnerstag 26.05.2016 Fronleichnam

Mittwoch 22.06.2016 Tag des antifaschistischen Kampfes

Samstag 25.06.2016 Tag der Staatlichkeit

Freitag 05.08.2016 Tag des Sieges und der Dankbarkeit an die Heimat

Montag 15.08.2016 Maria Himmelfahrt

Samstag 08.10.2016 Unabhängigkeitstag Kroatiens

Dienstag 01.11.2016 Allerheiligen

Sonntag 25.12.2016 Weihnachten

Montag 26.12.2016 Stephanstag

Feiertage in Kroatien 2017

Sonntag 01.01.2017 Neujahr

Freitag 06.01.2017 Hl. Drei Könige

Sonntag 16.04.2017 Ostersonntag

Montag 17.04.2017 Ostermontag

Montag 01.05.2017 Tag der Arbeit

Donnerstag 15.06.2017 Fronleichnam

Donnerstag 22.06.2017 Tag des antifaschistischen Kampfes

Sonntag 25.06.2017 Tag der Staatlichkeit

Samstag 05.08.2017 Tag des Sieges und der Dankbarkeit an die Heimat

Dienstag 15.08.2017 Maria Himmelfahrt

Sonntag 08.10.2017 Unabhängigkeitstag Kroatiens

Mittwoch 01.11.2017 Allerheiligen

Montag 25.12.2017 Weihnachten

Dienstag 26.12.2017 Stephanstag

Feiertage in Kroatien 2018

Montag 01.01.2018 Neujahr

Samstag 06.01.2018 Hl. Drei Könige

Samstag 21.04.2018 Ostersonntag

Sonntag 22.04.2018 Ostermontag

Dienstag 01.05.2018 Tag der Arbeit

Donnerstag 31.05.2018 Fronleichnam

Freitag 22.06.2018 Tag des antifaschistischen Kampfes

Montag 25.06.2018 Tag der Staatlichkeit

Sonntag 05.08.2018 Tag des Sieges und der Dankbarkeit an die Heimat

Mittwoch 15.08.2018 Maria Himmelfahrt

Montag 08.10.2018 Unabhängigkeitstag Kroatiens

Donnerstag 01.11.2018 Allerheiligen

Dienstag 25.12.2018 Weihnachten

Mittwoch 26.12.2018 Stephanstag

