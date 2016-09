Makarska ist zwar nicht das Shopping-Zentrum Kroatiens, aber Sie finden sicherlich alles, was Sie für den Alltag während Ihres Aufenthaltes in diesem schönen Küstenstädtchen benötigen.

Supermärkte in Makarska:

Neben den vielen, kleinen Lebensmittelläden, können Sie in Makarska auch einige größere Supermärkte finden. In Makarska gibt es einen großen Lidl, genau so wie einige Konzum Supermärkte, Tommy Supermärkte und auch einige Studenac Supermärkte.

Sie möchten gerne unsere Empfehlung? Natürlich wissen wir nicht was Sie genau suchen, doch wir würden Ihnen für Ihren Lebensmitteleinkauf auf jeden Fall Lidl empfehlen.

Andere Einkaufmöglichkeiten in Makarska:

In Makarska gibt es auch ein Einkaufszentrum namens Merces, welches sich im Stadtzentrum befindet. Es ist zwar relativ klein, aber man kann einige Kleiderläden, Elektronik-Geschäfte, eine Apotheke, einen Supermarkt und eine Bank finden. Falls Sie müde werden können Sie das beliebteste Café in Makarska besuchen, welches sich im Erdgeschoss des Einkaufszentrums befindet und dort eine Pause mit Kaffee und Kuchen machen.

Wie in den meisten dalmatinischen Städten, kann man auch in Makarska einen großen Gemüsemarkt finden, der täglich viele frische Früchte und frisches Gemüse bietet. In der Nähe findet man auch einen Fischmarkt. Das Besondere an diesem Fischmarkt ist, dass er nicht nur morgens geöffnet hat, sondern den ganzen Tag durch offen ist. Natürlich ist die Auswahl morgens viel größer.



Vis Shopping Makarska på et større kort

Tags: Dalmatien, Einkaufen, Makarska