Shopping in Zadar:

Zadar hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten touristischen Zentren in Dalmatien entwickelt. Die Stadt bildet das Zentrum Mitteldalmatiens und bietet viele Einkaufsmöglichkeiten. In Zadar können Sie alles, was Sie während Ihres Urlaubs benötigen finden, außerdem auch größere Läden und Einkaufszentren.

Supermärkte in Zadar:

Neben den vielen, kleinen Einkaufsläden, in welchen Sie alles, was Sie für Ihren Urlaubsalltag benötigen, finden können, gibt es in Zadar auch einige größere Supermärkte. Einer davon ist der Kozum, der sich gleich gegenüber dem Busbahnhof befindet. Außerdem kann man in Zadar auch zwei Lidl Supermärkte, einen Kaufland Supermarkt und drei große Plodine Supermärkte finden.

In Zadar gibt es auch ein Einkaufszentrum namens Mercator, wo Sie einen großen Supermarkt sowie andere, kleinere Geschäfte finden können.

Sie möchten gerne unsere Empfehlung? Natürlich wissen wir nicht was Sie genau suchen, doch wir würden Ihnen für Ihren Lebensmitteleinkauf auf jeden Fall Lidl empfehlen.

Andere Einkaufsmöglichkeiten in Zadar:

Falls Sie Lust auf Shopping haben, bieten sich in Zadar einige Möglichkeiten. Sie können einen Spaziergang durch die Kalelarga, die bekannteste Straße auf der Halbinsel, unternehmen. Dort können Sie verschiedene kleinere und größere Läden finden.

Eine weitere Option bietet das Einkaufszentrum City Galleria, in welchem es viele verschiedene Läden und einen großen Supermarkt gibt. Außerdem können Sie dort verschiedene Cafés finden.

Ein weiteres Einkaufszentrum in Zadar ist das Einkaufszentrum Supernova, welches zugleich das Neuste und Größte ist. Hier können Sie alles, was Sie benötigen finden und wenn Sie Lust darauf haben, den ganzen Tag in den vielen Läden verbringen. Falls Sie danach Durst oder Hunger haben, können Sie sich in einem der Restaurants oder Cafés erholen.

Märkte in Zadar:

Der Gemüsemarkt befindet sich auf der Halbinsel in der Altstadt. Das Angebot ist bemerkenswert, täglich werden frische Produkte aus dem Hinterland von Zadar und den Inseln in der Nähe der Stadt zur Verfügung gestellt. Das ist auch einer der größten Märkte in Kroatien. Er ist auch wegen seines Ambientes bekannt, viele Leute kommen hier her um die Menge zu genießen.

Der Fischmarkt befindet sich ebenfalls in der Altstadt, auf der Halbinsel, gleich neben dem Gemüsemarkt. Auch hier ist das Angebot sehr reich. Da die Stadt direkt am Meer liegt, ist der Fisch auf dem Markt so frisch wie nur möglich.



