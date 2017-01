Wie bei fast allen Ortschaften in Istrien, so findet man die größeren Supermärkte in Porec am Ortsausgang. Wir haben für Sie auf der Karte unten die Standorte der Einkaufsmärkte eingetragen. Es ist jedoch kein Problem, von der Altstadt aus diese Märkte auch zu Fuß zu erreichen. Einkaufen kann man in der Hauptsaison von Juli und August bis in die Abendstunden hinein, denn fast alle Supermärkte haben während dieser Zeit von 8 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, manche sogar noch länger (bis 22 oder 23 Uhr).

Das Konzum ist in Porec der größte unter den Supermärkten. Es befindet sich in der Ulica Mate-Vlasica, wo man auch noch mehrere andere Supermärkte findet. Hinzu kommen Plodine und Kaufland, in denen es neben Lebensmitteln auch Haushaltswaren und Textilien gibt.

Wir kaufen am liebsten in den Supermärkten der LIDL-Kette ein, denn sie ist nach unserer Erfahrung gut von der Qualität und vor allem konkurrenzlos von den Preisen her.

Wie eigentlich in jeder Ortschaft, so findet man auch in Porec einen Obst- und Gemüsemarkt (siehe Karte) mit täglich frischen Produkten, die fast alle aus der Region stammen. Hier findet man Olivenöl in sehr guter Qualität, Käse, Honig, Nüsse, frische Eier und Schnaps und Liköre aus eigener Herstellung.

Einkaufen in der Altstadt:

Die Altstadt von Porec bietet kaum Gelegenheit zum Einkaufen von Lebensmitteln, denn dort befinden sich überwiegend Souvenirgeschäfte und Boutiquen mit Schmuck, Taschen und Schuhen.

Doch wenn Ihnen nach einem richtig schönen und ausgiebigen Einkaufsbummel ist, dann fahren Sie am besten nach Pula oder nach Triest oder Rijeka. Die Auswahl an Bekleidung, Taschen, Kosmetik, Schmuck und Schuhen ist in diesen Städten ungleich besser und reicht von Produkten aus kroatischer Herstellung bis hin zu den aktuellen Angeboten der großen internationalen Marken aus aller Welt.

Prikaži Shopping Porec na većoj karti

Tags: Einkaufen, Istrien, Porec