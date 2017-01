Der Flughafen befindet sich etwa 20 km vom Zentrum Dubrovniks entfernt und ist wie alle Flughäfen in Kroatien relativ klein. Die jährliche Zahl der abgefertigten Passagiere beträgt 1,15 Millionen, von denen 900.000 mit internationalen Flügen in Dubrovnik landen. Im Winter beträgt die Zahl der Passagiere 20.000, aber in den verkehrsreichsten Monaten im Sommer ist diese Zahl zehn Mal höher.

Im Flughafengebäude gibt es einen Zeitungskiosk, eine Café-Bar, eine Wechselstube, eine Bank, mehrere Geldautomaten und natürlich einen Duty-Shop für die Gäste auf den internationalen Flügen.

Liste der Fluggesellschaften:

Im Winter sind Croatia Airlines und British Airways die einzigen Gesellschaften, die Dubrovnik im Flugplan haben. Im Sommer sind es weit mehr: Dubrovnik Airline, Trade air, Aer Lingus, Air One, Austrian Airlines, Estonian Air, Iberia, Jetairfly, Luxair, Lufthansa Cityline, Clickair, Flybe, Flyglobespan, Germanwings, Norwegian Air Shuttle und viele andere.

Entfernung nach Dubrovnik und Cavtat:

Vom Flughafen ins Zentrum von Dubrovnik sind es etwa 20 Kilometer und die Fahrt dorthin dauert ca. 25 Minuten.

→ Flughafen Dubrovnik – Cavtat: 5 km, 8 Minuten

Preis für ein Taxi in diese Städte:

Wenn Sie ein Taxi nehmen, zahlen Sie 25 Kuna beim Start und 8 Kuna für jeden gefahrenen Kilometer. Der Preis für das Gepäck beträgt pro Stück 2 Kuna. Wenn das Taxi auf Sie warten soll, werden 80 Kuna pro Stunde berechnet. Somit kann man damit rechnen, daß die Fahrt vom Flughafen ins Zentrum von Dubrovnik etwa 180 Kuna kostet.

Mietwagen:

WICHTIG – Flughafenbus Fahrtzeiten und Preise usw.

Die Beförderung der Fahrgäste wird von der Firma Atlas Busse in Abstimmung mit Croatia Airlines und British Airways durchgeführt. Die Busse fahren kurz nach der Ankunft der einzelnen Flüge. Aus Dubrovnik fahren die Busse 2 Stunden vor Abflug bei internationalen Flügen und 1 ½ Stunden vorher bei nationalen Flügen. Die einfache Fahrt kostet 35 Kuna.

Öffentlicher Bus zum Flughafen:

Die Buslinie 11 fährt von Dubrovnik zum Flughafen. Abfahrtszeiten sind 10 Uhr, 14.20 Uhr und 20.10 Uhr. Die Linie 27 fährt ebenfalls zum Flughafen. Abfahrtszeiten sind 10.15, 14.15 und 20.15 Uhr. Die einfache Fahrt kostet 14 Kuna.

Flughafen-Transfer:

Es gibt mehrere Unternehmen, die den Flughafen-Transfer durchführen, allerdings muß dieser Transfer im Voraus gebucht werden. Je nach Anzahl der Personen sind verschiedene Fahrzeugtypen dafür im Einsatz.

Preis für den Transfer:

Ab dem Flughafen Dubrovnik in die Innenstadt beträgt der Preis für 1-3 Personen etwa 35 Euro, für 4-8 Personen sind es 40 Euro. Die Fahrpreis hängt von der Entfernung und dem Wochentag des Transfers ab. Sollten Sie eine größere Gruppe sein, so können Sie für einen Transfer auch uns gerne kontaktieren.

Firmen die Transfer von Flughafen Dubrovnik anbietet.

Dubrovnik Airport Transfer

Tel: + 385 (0) 98 725 769

E-mail transfers@taxiservicedubrovnik.com

Der Flughafen-Code:

Identification Code: DBV

SITA-Code: DBVAPXH

AFTN Code: LDDUYDYX

ICAO-Klassifizierung: 4E

Parken am Flughafen:

Es gibt 200 Parkplätze, für die die ersten 15 Minuten kostenlos sind. Danach kostet 1 Stunde 5 Kuna, 1-2 Stunden 10 Kuna; 2-4 Stunden 15 Kuna; 4-12 Stunden 20 Kuna; 12-24 Stunden 40 Kuna; jede weitere Stunde kostet dann 2 Kuna. Sollten Sie das Park-Ticket verlieren, so kostet Sie das 300 Kuna (also gut darauf aufpassen!). Wenn Sie Ihr Fahrzeug für einen längeren Zeitraum abstellen möchten, kostet der erste Tag 40 Kuna und alle weiteren Tage 48 Kuna.

Adresse und Kontaktdaten (Telefonnummer, Webseite etc.)

Dubrovnik Airport Ltd, Čilipi – Konavle, 20213 Čilipi, Kroatien

Telefax: +385 20773322; Tel: 020 773 333

e-mail: info@airport-dubrovnik.hr

Webseite: http://www.airport-dubrovnik.hr/

