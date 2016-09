Die Hafenstadt Biograd na Moru befindet sich im nördlichen Teil von Dalmatien 25 km südlich von Zadar und gegenüber der Insel Pasman. Die Altstadt liegt sowohl auf einer kleinen Halbinsel als auch auf dem Festland. Biograd na Moru ist bekannt für seine schönen Strände und für die malerischen kleinen Inseln, die vor der Stadt in einer Bucht liegen und so den Ort vor starken Winden schützen. Die Küste ist in diesem Bereich sehr stark gegliedert, so dass Biograd na Moru und seine Umgebung besonders für Nautiker ein sehr attraktives Reiseziel sind. In der ganzjährig geöffneten Marina von Biograd findet man 1.000 Liegeplätze und 200 Stellplätze an Land. 5.500 Einwohner hat Biograd und bietet in unmittelbarer Umgebung so attraktive Ausflugsziele wie die drei Nationalparks Paklenica, Kornati und Krka sowie die Naturparks Telascica und Vrana-See.

Strände in Biograd na Moru

Biograd ist bekannt für seine schönen Strände und das kristallklare Meerwasser.

Strand Drazica: Er liegt nur 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt und ist mit der blauen Flagge, der internationalen Anerkennung für Sauberkeit und attraktive Ausstattung, ausgezeichnet. Der 300 Meter lange Kiesstrand bietet auch für Menschen mit Behinderungen einen guten Zugang in das Meer. Liegeplätze im natürlichen Schatten für Pinien sorgen auch an heißen Sommertagen dafür, dass ein Aufenthalt an diesem Strand erholsam und entspannend ist. Am Strand gibt es einen Aquapark mit Pools, ein wahres Paradies für Kinder. Duschen, Umkleidekabinen und Toiletten gehören genauso zur Ausstattung wie die Möglichkeit, Liegen und Sonnenschirme zu mieten. Für Erfrischungen sorgen eine Café-Bar und ein Restaurant am Strand.

Zum Campingplatz Soline gehört der Kiesstrand Kumenta. Er ist perfekt für alle diejenigen, die am Strand nicht so gerne große Menschenmengen um sich haben. Leider kann es im Meer dort schon einmal Seeigel geben, so dass Badeschuhe vor allem für Kinder ratsam sind.

Der Kiesstrand Bosana liegt bei der Marina Kornati. Hier ist der Zugang zum Meer sehr gut und der Strand ist ausgestattet mit Duschen und Umkleidekabinen. Es gibt auch einen Spielplatz, einen Platz für Volleyball sowie einige Restaurants und kleine Läden.

Der Strand Crvena Luka liegt in der gleichnamigen Bucht etwa 5 km von Biograd in Richtung Pakostane. Er wurde zu einem der schönsten Strände in dieser Region gewählt. Neben dem Strand befindet sich ein kostenpflichtigen Parkplatz.

Gegenüber von Biograd liegt die Insel Sveta Katarina, ein beliebtes Ziel für Nudisten. Zwar gibt es keine regelmäßige Bootsverbindung zu dieser Insel, doch kann man am Strand Bosana Boote oder einen Jet-Ski mieten, um sie zu erreichen.



Unterkunft in Biograd na Moru

Biograd ist ein bei Feriengästen seit langem beliebtes Reiseziel, so dass man hier eine große Auswahl an Unterkünften in Hotels, privaten Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder auf den Campingplätzen vorfindet. Es gibt 3 große Hotels: das Hotel Ilirija, das Hotel Adria und das Hotel Kornati. Dazu kommen noch mehrere kleine familiengeführte Hotels. Von den Campingplätzen ist der der Campingplatz Soline der größte mit einer Gesamtkapazität von 3.000 Personen. Dort gibt es auch Wohnmobile von höchstem Standard zu mieten. Der Campingplatz liegt in der Nähe des Stadtzentrums und ist zu Fuß gut über die neu gebaute Promenade zu erreichen, die am schönsten Strand von Biograd entlang führt.

In Biograd gibt es auch eines der größten und am besten ausgestatteten Tenniszentren an diesem Teil der Adria. Es liegt in einem Kiefernwald in Strandnähe und besitzt 14 Sandplätze und 6 Hartplätze.

Außer dem Campingplatz Soline findet man in Biograd na Moru noch mehrere kleinere Campingplätze.

Was man in Biograd na Moru unternehme kann

Die gute geographische Lage von Biograd bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten für einen aktiven und abwechslungsreichen Urlaub. In der Stadt selbst lohnen der Besuch der barocken Pfarrkirche aus dem 17. Jahrhundert, des städtischen Museums sowie der Überreste einer römischen Villa.

Weil der Nationalpark Kornaten nicht weit entfernt ist, empfehlen wir einen Tagesausflug zu diesem einzigartigen Insel-Archipel. Auch der Vrana-See, ein Naturpark, ist nur 7 km von Biograd entfernt und vor allem für Angler und Vogelkundler ein ideales Ziel.

Die Reisebüros vor Ort bieten Tagesausflüge zu folgenden Zielen an:

Einkaufen in Biograd na Moru

Man findet eine gute Auswahl an Geschäften, Supermärkten und Souvenirläden in Biograd. Hinzu kommen ein Obst-, Gemüse- und Fischmarkt. Geöffnet sind diese täglich bis in die späten Abendstunden. Wer gerne ausgiebig shoppen möchte, sollte einen Ausflug zu den großen Einkaufszentren nach Zadar einplanen, das nur 25 km von Biograd entfernt ist.

Nachtleben in Biograd na Moru

In den Sommermonaten ist Biograd 24 Stunden am Tag lebendig, so dass Sie nach der Entspannung am Meer ein gutes Restaurants besuchen können und anschließend bis in die frühen Morgenstunden Unterhaltung in einer der zahlreichen Bars und Cafés finden werden.

Anreise nach Biograd na Moru

Biograd na Moru ist über die Küstenstraße sehr gut mit dem Rest des Landes verbunden. Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, können Sie zwischen zwei Flughäfen wählten: dem Flughafen Zadar in 20 km Entfernung und dem Flughafen von Split, der 120 km entfernt ist .

Tags: kleine urlaubsorte kroatien, Norddalmatien